Ni aerosoles ni químicos: cómo mejorar el olor del ambiente con solo 2 ingredientes al mezclarlos

Un truco casero permite transformar el aroma del ambiente con una mezcla natural que se prepara en minutos y con elementos simples.

Aromatizar el ambiente es una alternativa sustentable con estos ingredientes naturales y sus pasos de elaboración son simples.

Aromatizar el ambiente es una alternativa sustentable con estos ingredientes naturales y sus pasos de elaboración son simples.

El olor del ambiente puede afectar el ánimo y la percepción de limpieza dentro del hogar. Por eso, muchas personas buscan alternativas naturales para evitar el uso de productos químicos. Existen opciones económicas y fáciles de preparar con ingredientes que se consiguen en cualquier cocina o almacén cercano.

Entre las soluciones más prácticas destaca una mezcla que combina solo dos ingredientes capaces de mejorar el aroma del ambiente. Su aplicación no se limita a rociadores caseros ya que también puede convertirse en una vela aromática que perfuma y brinda calidez. Lo más interesante es que requiere un paso a paso sencillo y accesible.

olor del ambiente
Aromatizar el ambiente es una alternativa sustentable con estos ingredientes naturales y sus pasos de elaboración son simples.

Aromatizar el ambiente es una alternativa sustentable con estos ingredientes naturales y sus pasos de elaboración son simples.

Cómo mejorar el olor del ambiente con una vela aromática y solo 2 ingredientes naturales

  • Una forma efectiva de mejorar el aroma de los espacios es mediante velas caseras elaboradas con productos naturales.
  • Para crear una versión simple, solo necesitás dos ingredientes básicos como cera natural y aceite esencial.
  • La cera puede ser de soja o de abeja. Ambas son libres de químicos y tienen la ventaja de producir una combustión más limpia que las velas industriales.
  • El aceite esencial aporta el aroma. Puede elegirse lavanda para un efecto relajante, limón para frescura o eucalipto para limpieza.

La combinación dependerá del objetivo buscado, pero en todos los casos se trata de un ingrediente natural que concentra propiedades aromáticas intensas sin necesidad de aditivos artificiales. Aunque los especialistas de Environmental Protection Agency advierten que en algunas personas puede desagradar alguna fragancia en particular o incluso pueden experimentar reacciones físicas por la exposición a ellas. El tema sigue siendo controvertido, pero podría no estar relacionado directamente con el olor.

El paso a paso es simple

  1. Primero derretí la cera en baño maría hasta que quede líquida.
  2. Luego agregá el aceite esencial elegido en una proporción de 15 a 20 gotas por cada taza de cera derretida.
  3. Mezclá suavemente para que ambos ingredientes se integren de manera uniforme.
  4. A continuación, colocá la preparación en un frasco resistente al calor donde previamente se haya fijado una mecha.
  5. Finalmente, solo deberás dejar enfriar hasta que solidifique.
olor del ambiente
Aromatizar el ambiente es una alternativa sustentable con estos ingredientes naturales y sus pasos de elaboración son simples.

Aromatizar el ambiente es una alternativa sustentable con estos ingredientes naturales y sus pasos de elaboración son simples.

Otras formas de aprovechar la mezcla de cera y aceites esenciales

Aunque la vela es la opción más popular también existen otras maneras de usar esta mezcla para mejorar el ambiente.

  • Por ejemplo, podés colocar la cera con aceite esencial en pequeños moldes y utilizarlos como pastillas aromáticas que al derretirse en quemadores ventilan el aroma elegido por todo el espacio. Esta alternativa es práctica y no requiere una mecha.
  • Otra posibilidad es a través de pequeñas bolsitas aromáticas. Impregná algodón con algunas gotas del aceite esencial e introducilo dentro de una bolsa de tela junto con trozos de cera rallada. Al colocarlas en cajones o armarios liberan un aroma constante que ayuda a mantener la ropa fresca.
  • También, podés elaborar tarros aromáticos de decoración. Para esto derretí la cera con el aceite esencial y vacialo sobre piedras decorativas o ramas secas dentro de un recipiente de vidrio.
olor del ambiente
Aromatizar el ambiente es una alternativa sustentable con estos ingredientes naturales y sus pasos de elaboración son simples.

Aromatizar el ambiente es una alternativa sustentable con estos ingredientes naturales y sus pasos de elaboración son simples.

Mejorar el olor del ambiente no requiere de productos costosos ni de fórmulas complicadas. Con estos dos ingredientes es posible preparar velas aromáticas y otras variantes que además de perfumar, aportan calidez y decoración. Este tipo de soluciones caseras permiten personalizar cada espacio con aromas frescos relajantes o energizantes según el gusto personal y de manera saludable.

