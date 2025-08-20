20 de agosto de 2025 - 10:01

Las 4 plantas que alejan a las arañas y además decoran tu hogar con elegancia

Las plantas también ayudan a mantener alejadas a las arañas del jardín, con especies fáciles de cuidar y que aportan estilo.

Las 4 plantas que alejan a las arañas y además decoran tu hogar con elegancia
Por Andrés Aguilera

Leé además

Para los psicólogos, que una persona se vista siempre de negro no es una casualidad y tiene varios factores de estudio.

Qué significa vestirse siempre de negro, según la psicología

Por Redacción
Las cáscaras de huevo revitalizan las plantas y sorprenden en la jardinería.

El fertilizante natural que usan los jardineros expertos para las plantas en macetas

Por Andrés Aguilera

Muchas de estas alternativas, recomendadas por expertos, están al alcance en viveros locales y pueden consultarse en sitios especializados como plantas.

Lavanda: plantas de jardín con aroma intenso que repelen arañas

La lavanda es una de las especies más utilizadas en jardinería por su perfume agradable y sus flores vistosas.

El fuerte olor de esta planta actúa como un repelente natural de arañas y otros insectos. Además, es muy resistente al clima argentino y se adapta bien a balcones, patios y jardines.

image

Colocada en macetas o directamente en la tierra, brinda un toque estético y ayuda a mantener ambientes libres de plagas.

También es común su uso en bolsitas secas dentro de placares, lo que potencia aún más su acción repelente.

Menta y hierbas aromáticas que protegen la casa de arañas

La menta y otras hierbas aromáticas, como el romero o la albahaca, resultan eficaces en la jardinería doméstica por su doble función: aportan frescura y sabor en la cocina, mientras que alejan a las arañas con su aroma penetrante.

image

Se recomienda cultivarlas en macetas para controlar mejor su crecimiento, ya que son especies de rápido desarrollo.

Su uso es frecuente en patios urbanos, terrazas o pequeños jardines donde se busca mantener un espacio libre de insectos.

Crisantemos y cítricos: plantas elegantes con propiedades insecticidas

image

Los crisantemos no solo decoran con sus flores de colores intensos, sino que además contienen piretrinas, un compuesto natural que funciona como insecticida.

Este elemento es usado incluso en aerosoles repelentes industriales, pero la planta en sí ayuda a mantener alejadas a las arañas de manera natural.

Algo similar ocurre con las plantas cítricas, como el limonero o la citronela. Sus hojas y aceites desprenden un aroma que incomoda a los insectos, aportando al mismo tiempo un aire fresco y natural en cualquier ambiente.

image
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

No siempre es bueno el exceso de sol en las plantas, aunque no todas las especies son iguales.

Pocos lo saben: cuánto tiempo deben estar las plantas al sol y cómo salvar sus hojas quemadas, según expertos

Por Redacción
si desea mantener las cucarachas alejadas de su jardin, evite cultivar estas 3 plantas

Si desea mantener las cucarachas alejadas de su jardín, evite cultivar estas 3 plantas

Por Andrés Aguilera
si desea mantener los mosquitos alejados de su jardin, evite cultivar estas 4 plantas

Si desea mantener los mosquitos alejados de su jardín, evite cultivar estas 4 plantas

Por Andrés Aguilera
No es un gesto decorativo: por qué los jardineros recomiendan atar cintas en el tallo de las plantas

No es solo un gesto decorativo: por qué los expertos recomiendan atar cintas en el tallo de las plantas

Por Redacción