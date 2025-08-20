Las 4 plantas que alejan a las arañas y además decoran tu hogar con elegancia

Las plantas cumplen un rol clave no solo en la jardinería y la decoración del jardín , sino también en la prevención de insectos y arañas dentro de la casa. Existen especies que, gracias a su aroma y propiedades naturales, funcionan como repelentes.

Muchas de estas alternativas, recomendadas por expertos, están al alcance en viveros locales y pueden consultarse en sitios especializados como plantas .

La lavanda es una de las especies más utilizadas en jardinería por su perfume agradable y sus flores vistosas.

El fuerte olor de esta planta actúa como un repelente natural de arañas y otros insectos. Además, es muy resistente al clima argentino y se adapta bien a balcones, patios y jardines.

Colocada en macetas o directamente en la tierra, brinda un toque estético y ayuda a mantener ambientes libres de plagas.

También es común su uso en bolsitas secas dentro de placares, lo que potencia aún más su acción repelente.

Menta y hierbas aromáticas que protegen la casa de arañas

La menta y otras hierbas aromáticas, como el romero o la albahaca, resultan eficaces en la jardinería doméstica por su doble función: aportan frescura y sabor en la cocina, mientras que alejan a las arañas con su aroma penetrante.

image

Se recomienda cultivarlas en macetas para controlar mejor su crecimiento, ya que son especies de rápido desarrollo.

Su uso es frecuente en patios urbanos, terrazas o pequeños jardines donde se busca mantener un espacio libre de insectos.

Crisantemos y cítricos: plantas elegantes con propiedades insecticidas

image

Los crisantemos no solo decoran con sus flores de colores intensos, sino que además contienen piretrinas, un compuesto natural que funciona como insecticida.

Este elemento es usado incluso en aerosoles repelentes industriales, pero la planta en sí ayuda a mantener alejadas a las arañas de manera natural.

Algo similar ocurre con las plantas cítricas, como el limonero o la citronela. Sus hojas y aceites desprenden un aroma que incomoda a los insectos, aportando al mismo tiempo un aire fresco y natural en cualquier ambiente.