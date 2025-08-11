El Gobierno le puso fecha a la audiencia pública del proyecto turístico del perilago de Potrerillos

La instancia deliberativa fue anunciada por la Subsecretaría de Ambiente para el 10 de septiembre, en el marco del análisis de impacto ambiental.

Perilago de Potrerillos: el Gobierno asegura que el acceso al dique será público

La Subsecretaría de Ambiente de Mendoza oficializó la convocatoria a una audiencia pública para evaluar el “Proyecto Turístico Recreativo Costa Norte Perilago de Potrerillos ”, presentado por la empresa Dosados S.A. La propuesta contempla el desarrollo de infraestructura recreativa y de servicios en la margen norte del perilago, en el departamento de Las Heras, y será sometida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto en la Ley 5961.

Según la Resolución 208/2025, la audiencia se realizará el 10 de septiembre, a las 10:00 horas, mediante la plataforma Zoom. Podrán participar todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que acrediten un interés razonable, ya sea individual o de incidencia colectiva, vinculado al proyecto.

La convocatoria se enmarca en el proceso iniciado tras la presentación de la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA) por parte de la firma, que incluye la descripción detallada de las obras y acciones previstas, el inventario ambiental del área de influencia, la identificación y valoración de impactos, medidas de mitigación y el programa de vigilancia ambiental.

Dicho estudio fue evaluado por la Universidad de Congreso y por diversos organismos provinciales y municipales, entre ellos la Dirección de Áreas Protegidas, la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, el Ente Provincial Regulador Eléctrico, la Dirección de Hidráulica, las municipalidades de Las Heras y Luján de Cuyo, y el Departamento General de Irrigación.

Toda la documentación vinculada al proyecto, incluyendo la MGIA, los dictámenes técnicos y sectoriales se encuentra disponible para consulta pública en el sitio web del Ministerio de Energía y Ambiente (www.mendoza.gov.ar/ambiente/).