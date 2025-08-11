11 de agosto de 2025 - 07:24

El Gobierno le puso fecha a la audiencia pública del proyecto turístico del perilago de Potrerillos

La instancia deliberativa fue anunciada por la Subsecretaría de Ambiente para el 10 de septiembre, en el marco del análisis de impacto ambiental.

Perilago de Potrerillos: el Gobierno asegura que el acceso al dique será público
Perilago de Potrerillos: el Gobierno asegura que el acceso al dique será público

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Subsecretaría de Ambiente de Mendoza oficializó la convocatoria a una audiencia pública para evaluar el “Proyecto Turístico Recreativo Costa Norte Perilago de Potrerillos ”, presentado por la empresa Dosados S.A. La propuesta contempla el desarrollo de infraestructura recreativa y de servicios en la margen norte del perilago, en el departamento de Las Heras, y será sometida al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental previsto en la Ley 5961.

Leé además

La ANAC flexibilizó la normativa para drones de hasta 25 kilos y menos de 250 gramos en todo el país.

El Gobierno desreguló el uso de drones: sin restricciones ni licencias para operar equipos en Argentina

Por Redacción Economía
Parador Lugones: mejora inteligente en el Metrotranvía 

Metrotranvía: destinan más de $190 millones para ampliar el sistema de paradores inteligentes

Por Martín Fernández Russo

Según la Resolución 208/2025, la audiencia se realizará el 10 de septiembre, a las 10:00 horas, mediante la plataforma Zoom. Podrán participar todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que acrediten un interés razonable, ya sea individual o de incidencia colectiva, vinculado al proyecto.

La convocatoria se enmarca en el proceso iniciado tras la presentación de la Manifestación General de Impacto Ambiental (MGIA) por parte de la firma, que incluye la descripción detallada de las obras y acciones previstas, el inventario ambiental del área de influencia, la identificación y valoración de impactos, medidas de mitigación y el programa de vigilancia ambiental.

Dicho estudio fue evaluado por la Universidad de Congreso y por diversos organismos provinciales y municipales, entre ellos la Dirección de Áreas Protegidas, la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial, el Ente Provincial Regulador Eléctrico, la Dirección de Hidráulica, las municipalidades de Las Heras y Luján de Cuyo, y el Departamento General de Irrigación.

Toda la documentación vinculada al proyecto, incluyendo la MGIA, los dictámenes técnicos y sectoriales se encuentra disponible para consulta pública en el sitio web del Ministerio de Energía y Ambiente (www.mendoza.gov.ar/ambiente/).

Quienes deseen realizar una exposición oral durante la audiencia deberán inscribirse en la misma página hasta las 23:59 del día anterior. También se podrán enviar aportes y observaciones por escrito al correo [email protected] desde la publicación de la convocatoria y hasta cinco días hábiles después del acto.

La resolución

pedido_286678_08082025

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Financiamiento universitario: Nieri justificó su ausencia y pidió seguir la hoja de ruta del Gobierno

Financiamiento universitario: Nieri justificó su ausencia y pidió "seguir la hoja de ruta del Gobierno"

Por Jorge Yori
La modificación busca unificar el diseño visual de las unidades nuevas o renovadas. El número identificatorio ahora deberá ir en color amarillo.

Las tarifas actualizadas de taxis y el nuevo diseño de pintura para todas las unidades del Gran Mendoza

Por Jorge Yori
El Gobierno adjudicó una millonaria compra para inhibidores de celulares en las cárceles: los detalles

El Gobierno adjudicó una millonaria compra para inhibidores de celulares en las cárceles: los detalles

Por Martín Fernández Russo
El Gobierno denunció penalmente a los médicos que cometieron fraude en el examen de residencias

El Gobierno denunció penalmente a los médicos que cometieron fraude en el examen de residencias

Por Redacción Política