Metrotranvía: destinan más de $190 millones para ampliar el sistema de paradores inteligentes

El Gobierno provincial confirmó más inversión en la instalación de paradores inteligentes en las estaciones del Metrotranvía.

Parador Lugones: mejora "inteligente" en el Metrotranvía 

A través del Decreto Nª 1458, publicado en el Boletín Oficial este viernes, el gobernador Alfredo Cornejo resolvió otorgar a favor de la STM “un aporte irrevocable de capital por la suma de Pesos Ciento Noventa y Cuatro Millones Trescientos Tres Mil Quinientos Doce con Ochenta y Tres Centavos ($194.303.512,83), en los términos de lo establecido en el Artículo 60 de la Ley N° 9601”.

Entre los considerandos se explica que el gerente de la STM, Gustavo Salomón, solicitó los fondos en base a la contratación del “Sistema de Preembarque Paradores Inteligentes para Metrotranvía”, cuya licitación fue adjudicada a la empresa Ambiente Smart S.A, en enero de este año.

Nuevos paradores inteligentes en el Metrotranvía

El sistema de molinete antiasalto, terminales de validación de carga y sistema de videovigilancia, fue presentado por el gobernador y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, en abril pasado. La prueba piloto se realizó en la estación Lugones, de la Sexta Sección de Ciudad, y luego se extendió a otras cercanas.

“La idea es que todos estos paradores tengan mayor seguridad”, explicó Cornejo, quien detalló que los trabajos incluyen la instalación de cámaras de videovigilancia, molinetes de acceso y mejoras en la trazabilidad del sistema.

“Los molinetes van a cumplir la función de trazabilidad, y eso nos va a dar muchas posibilidades para la seguridad en toda la provincia”, agregó en ese momento el mandatario.

Los nuevos dispositivos permiten controlar el ingreso de pasajeros y validar los distintos tipos de pasajes, incluidas las gratuidades, que están debidamente certificadas.

Los beneficios de los paradores inteligentes del Metrotranvía

  • Cierre perimetral con visibilidad total, externa e interna.
  • Materiales resistentes al vandalismo.
  • Accesos adaptados para personas con movilidad reducida.
  • Portales automáticos para ascenso y descenso de pasajeros, sincronizados con la llegada de las duplas.
  • Molinetes bidireccionales con sistemas antisalto.
  • Además, se incorporarán terminales de validación de carga, que permitirán al usuario acreditar el saldo de su tarjeta SUBE directamente desde el celular, ofreciendo una experiencia más práctica y ágil.
