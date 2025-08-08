Metrotranvía: destinan más de $190 millones para ampliar el sistema de paradores inteligentes

El Gobierno provincial confirmó más inversión en la instalación de paradores inteligentes en las estaciones del Metrotranvía.

El Gobierno provincial confirmó este viernes un nuevo desembolso de $194 millones para la Sociedad de Transporte de Mendoza (S.A.U.P.E), con el fin de ampliar el sistema de preembarque y paradores inteligentes del Metrotranvía.

A través del Decreto Nª 1458, publicado en el Boletín Oficial este viernes, el gobernador Alfredo Cornejo resolvió otorgar a favor de la STM “un aporte irrevocable de capital por la suma de Pesos Ciento Noventa y Cuatro Millones Trescientos Tres Mil Quinientos Doce con Ochenta y Tres Centavos ($194.303.512,83), en los términos de lo establecido en el Artículo 60 de la Ley N° 9601”.

Entre los considerandos se explica que el gerente de la STM, Gustavo Salomón, solicitó los fondos en base a la contratación del “Sistema de Preembarque Paradores Inteligentes para Metrotranvía”, cuya licitación fue adjudicada a la empresa Ambiente Smart S.A, en enero de este año.

El sistema de molinete antiasalto, terminales de validación de carga y sistema de videovigilancia, fue presentado por el gobernador y el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, en abril pasado. La prueba piloto se realizó en la estación Lugones, de la Sexta Sección de Ciudad, y luego se extendió a otras cercanas.

“La idea es que todos estos paradores tengan mayor seguridad”, explicó Cornejo, quien detalló que los trabajos incluyen la instalación de cámaras de videovigilancia, molinetes de acceso y mejoras en la trazabilidad del sistema.

“Los molinetes van a cumplir la función de trazabilidad, y eso nos va a dar muchas posibilidades para la seguridad en toda la provincia”, agregó en ese momento el mandatario. Los nuevos dispositivos permiten controlar el ingreso de pasajeros y validar los distintos tipos de pasajes, incluidas las gratuidades, que están debidamente certificadas. Los beneficios de los paradores inteligentes del Metrotranvía Cierre perimetral con visibilidad total, externa e interna.

Materiales resistentes al vandalismo.

Accesos adaptados para personas con movilidad reducida.

Portales automáticos para ascenso y descenso de pasajeros, sincronizados con la llegada de las duplas.

Molinetes bidireccionales con sistemas antisalto.

Además, se incorporarán terminales de validación de carga, que permitirán al usuario acreditar el saldo de su tarjeta SUBE directamente desde el celular, ofreciendo una experiencia más práctica y ágil.