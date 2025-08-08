8 de agosto de 2025 - 14:49

Examen de residencias: ninguno de los 117 médicos que repitieron el examen logró revalidar su nota

Se presentaron a rendir ayer luego de que surgieran sospechas de fraude. Manuel Adorni adelantó que los resultados serán publicados en breve en la página oficial del Ministerio de Salud.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció que ninguno de los 117 médicos que se presentaron ayer en el Palacio Libertad para repetir el Examen Único de Residencias logró "revalidar su nota".

De ese total, 109 son profesionales extranjeros. Todos ellos fueron convocados a una nueva instancia evaluativa luego de que surgieran sospechas de fraude en la primera prueba, realizada el 1 de julio.

En su conferencia habitual en Casa Rosada, Adorni remarcó que "ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota". El funcionario describió como “absolutamente escandalosa” la disparidad entre los puntajes originales y los resultados obtenidos en esta segunda evaluación.

Además, indicó que los resultados serían publicados alrededor de las 14 horas en el sitio web del Ministerio de Salud de la Nación.

Tras rendir el examen en el Palacio Libertad (antiguamente conocido como CCK), varios postulantes comentaron que esta nueva evaluación fue considerablemente más exigente que la primera.

Los médicos que se presentaron a esta segunda instancia representaban cerca del 83% del grupo total de 141 profesionales citados por el Ministerio de Salud para corroborar sus calificaciones elevadas obtenidas el 1° de julio.

Esto ocurrió después de que las autoridades validaran las calificaciones de una parte de los 268 aspirantes inicialmente señalados por presunto fraude. En concreto, 127 personas fueron finalmente excluidas de esta nueva instancia, tras pasar por una especie de segundo filtro.

Entre los que se presentaron al examen del jueves, únicamente ocho eran egresados de universidades argentinas.

Dentro del grupo de extranjeros que volvió a rendir la evaluación se encontraba el ciudadano ecuatoriano denunciado por el Gobierno ante la Justicia. Está acusado de haber accedido a las respuestas de las 100 preguntas del primer examen mediante una comunicación encubierta con terceros, utilizando para ello un par de anteojos inteligentes y su teléfono celular.

