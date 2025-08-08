8 de agosto de 2025 - 16:06

La UNCuyo pidió que el proyecto de financiamiento universitario tenga sanción definitiva

El comunicado lleva las firmas de la rectora Esther Sanchez y el vicerrector Gabriel Fidel, además de decanos de las 12 unidades académicas de la UNCuyo

Esther Sanchez y Gabriel Fidel, rector y vicerrector de la UNCuyo respectivamente.

Esther Sanchez y Gabriel Fidel, rector y vicerrector de la UNCuyo respectivamente.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Leé además

De cara al ciclo lectivo 2026, la Expo Educativa Mendoza 2025 fue, una vez más, el epicentro de miles de consultas de jóvenes que se enfrentan al desafío de elegir una carrera de nivel superior.  Foto: UNCuyo

"Hay mucho temor a equivocarse": las carreras más consultadas y qué prefieren los jóvenes que buscan universidad

Por Verónica De Vita
La Universidad Nacional de Cuyo reafirma su compromiso con la sociedad y con la educación pública

La Universidad Nacional de Cuyo reafirma su compromiso con la sociedad y con la educación pública

Por Redacción Sociedad

El comunicado que firman la rectora Esther Sanchez y el vicerrector Gabriel Fidel, además de decanos, decanas, vicedecanos y vicedecanas de las 12 unidades académicas de la UNCuyo, dice que la sanción del proyecto "constituye un paso en la dirección correcta" y sostiene que "sin inversión sostenida en educación no hay futuro posible".

También recalca: "Frente a expresiones que pretenden desacreditar la legitimidad de nuestra tarea, reafirmamos el valor estratégico de la universidad pública como motor de desarrollo económico, social, científico y humano".

A continuación, el comunicado completo:

La Universidad Nacional de Cuyo, en el marco del debate legislativo sobre el financiamiento del sistema universitario nacional, reafirma su compromiso con la sociedad, con la defensa del derecho a la educación superior y con el desarrollo de una Argentina más justa, equitativa y soberana.

Como institución pública, autónoma, gratuita e inclusiva, desarrollamos cotidianamente funciones sustantivas de formación profesional, generación de conocimiento, transferencia tecnológica, vinculación con el medio y promoción de la cultura en todo el territorio mendocino y en articulación permanente con la región y el país. Esa labor se realiza con el compromiso de miles de docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y egresados que sostienen con esfuerzo y vocación una universidad de calidad, abierta y plural.

Frente a expresiones que pretenden desacreditar la legitimidad de nuestra tarea, reafirmamos el valor estratégico de la universidad pública como motor de desarrollo económico, social, científico y humano. Las universidades nacionales son parte activa de las soluciones que necesita la Argentina, no de sus problemas. Por eso defendemos el derecho a estudiar, a enseñar y a investigar en condiciones dignas y previsibles.

Celebramos la media sanción del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que constituye un paso en la dirección correcta, y agradecemos a las legisladoras y legisladores que acompañaron esta iniciativa, comprendiendo que sin inversión sostenida en educación no hay futuro posible. Solicitamos ahora a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación que le otorgue un pronto tratamiento y sanción definitiva, garantizando los recursos necesarios para el pleno funcionamiento del sistema.

Finalmente, reafirmamos ante la sociedad mendocina y argentina nuestro compromiso indeclinable con el bien común, la autonomía universitaria y el fortalecimiento de una educación superior de calidad al servicio de todos y todas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La mesa está servida: la UNCuyo lanzó su servicio de catering y sale a competir con los grandes salones. Foto: UNCuyo

La UNCuyo lanzó su servicio de catering y sale a competir con los grandes salones

Por Sara Lombino
Adolfo Bermejo enfrentó a Mercedes Llano, diputada de La Libertad Avanza y docente de la UNCuyo.

Tensión en el Congreso: fuerte cruce entre diputados de Mendoza por el financiamiento universitario

Por Redacción Política
Celulares incautados.

La entrega de celulares incautados a estudiantes universitarios, en Aconcagua Radio

Imagen ilustrativa / Web

Apuestas online: el dinero no es la principal motivación en universitarios, según una encuesta de la UNCuyo

Por Verónica De Vita