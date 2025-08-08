La UNCuyo pidió que el proyecto de financiamiento universitario tenga sanción definitiva

La Universidad Nacional de Cuyo ( UNCuyo ) festejó la sanción del proyecto de financiamiento del sistema universitario en la Cámara de Diputados de la Nación y pidió que el Senado le dé " un pronto tratamiento y sanción definitiva".

El comunicado que firman la rectora Esther Sanchez y el vicerrector Gabriel Fidel , además de decanos, decanas, vicedecanos y vicedecanas de las 12 unidades académicas de la UNCuyo , dice que la sanción del proyecto "constituye un paso en la dirección correcta" y sostiene que "sin inversión sostenida en educación no hay futuro posible".

También recalca: "Frente a expresiones que pretenden desacreditar la legitimidad de nuestra tarea , reafirmamos el valor estratégico de la universidad pública como motor de desarrollo económico, social, científico y humano".

La Universidad Nacional de Cuyo, en el marco del debate legislativo sobre el financiamiento del sistema universitario nacional , reafirma su compromiso con la sociedad, con la defensa del derecho a la educación superior y con el desarrollo de una Argentina más justa, equitativa y soberana.

Como institución pública, autónoma, gratuita e inclusiva, desarrollamos cotidianamente funciones sustantivas de formación profesional, generación de conocimiento, transferencia tecnológica, vinculación con el medio y promoción de la cultura en todo el territorio mendocino y en articulación permanente con la región y el país. Esa labor se realiza con el compromiso de miles de docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y egresados que sostienen con esfuerzo y vocación una universidad de calidad, abierta y plural.

Frente a expresiones que pretenden desacreditar la legitimidad de nuestra tarea, reafirmamos el valor estratégico de la universidad pública como motor de desarrollo económico, social, científico y humano. Las universidades nacionales son parte activa de las soluciones que necesita la Argentina, no de sus problemas. Por eso defendemos el derecho a estudiar, a enseñar y a investigar en condiciones dignas y previsibles.

Celebramos la media sanción del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que constituye un paso en la dirección correcta, y agradecemos a las legisladoras y legisladores que acompañaron esta iniciativa, comprendiendo que sin inversión sostenida en educación no hay futuro posible. Solicitamos ahora a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación que le otorgue un pronto tratamiento y sanción definitiva, garantizando los recursos necesarios para el pleno funcionamiento del sistema.

Finalmente, reafirmamos ante la sociedad mendocina y argentina nuestro compromiso indeclinable con el bien común, la autonomía universitaria y el fortalecimiento de una educación superior de calidad al servicio de todos y todas.