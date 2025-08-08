La UNCuyo pidió que el proyecto de financiamiento universitario tenga sanción definitiva

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) festejó la sanción del proyecto de financiamiento del sistema universitario en la Cámara de Diputados de la Nación y pidió que el Senado le dé "un pronto tratamiento y sanción definitiva".
El comunicado lleva las firmas de la rectora Esther Sanchez y el vicerrector Gabriel Fidel, además de decanos de las 12 unidades académicas de la UNCuyo
El comunicado que firman la rectora Esther Sanchez y el vicerrector Gabriel Fidel, además de decanos, decanas, vicedecanos y vicedecanas de las 12 unidades académicas de la UNCuyo, dice que la sanción del proyecto "constituye un paso en la dirección correcta" y sostiene que "sin inversión sostenida en educación no hay futuro posible".
También recalca: "Frente a expresiones que pretenden desacreditar la legitimidad de nuestra tarea, reafirmamos el valor estratégico de la universidad pública como motor de desarrollo económico, social, científico y humano".
A continuación, el comunicado completo:
La Universidad Nacional de Cuyo, en el marco del debate legislativo sobre el financiamiento del sistema universitario nacional, reafirma su compromiso con la sociedad, con la defensa del derecho a la educación superior y con el desarrollo de una Argentina más justa, equitativa y soberana.
Como institución pública, autónoma, gratuita e inclusiva, desarrollamos cotidianamente funciones sustantivas de formación profesional, generación de conocimiento, transferencia tecnológica, vinculación con el medio y promoción de la cultura en todo el territorio mendocino y en articulación permanente con la región y el país. Esa labor se realiza con el compromiso de miles de docentes, no docentes, estudiantes, investigadores y egresados que sostienen con esfuerzo y vocación una universidad de calidad, abierta y plural.
Frente a expresiones que pretenden desacreditar la legitimidad de nuestra tarea, reafirmamos el valor estratégico de la universidad pública como motor de desarrollo económico, social, científico y humano. Las universidades nacionales son parte activa de las soluciones que necesita la Argentina, no de sus problemas. Por eso defendemos el derecho a estudiar, a enseñar y a investigar en condiciones dignas y previsibles.
Celebramos la media sanción del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que constituye un paso en la dirección correcta, y agradecemos a las legisladoras y legisladores que acompañaron esta iniciativa, comprendiendo que sin inversión sostenida en educación no hay futuro posible. Solicitamos ahora a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación que le otorgue un pronto tratamiento y sanción definitiva, garantizando los recursos necesarios para el pleno funcionamiento del sistema.
Finalmente, reafirmamos ante la sociedad mendocina y argentina nuestro compromiso indeclinable con el bien común, la autonomía universitaria y el fortalecimiento de una educación superior de calidad al servicio de todos y todas.