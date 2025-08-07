7 de agosto de 2025 - 11:42

Financiamiento universitario: Nieri justificó su ausencia y pidió "seguir la hoja de ruta del Gobierno"

Tanto Nieri como Pamela Verasay no estuvieron al momento de la votación del proyecto que obtuvo media sanción. El legislador sostuvo que el Congreso no debe legislar sobre salarios, pero pidió respuestas del Ejecutivo.

El diputado nacional por Mendoza, Lisandro Nieri (UCR), en la sesión especial por la suspensión de las elecciones PASO

Financiamiento universitario: Nieri justificó su ausencia y pidió "seguir la hoja de ruta del Gobierno"

La Libertad Avanza (LLA) advirtió hoy que “el superávit fiscal no se negocia”, después de la media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto de financiamiento de las universidades nacionales, una iniciativa impulsada por bloques de la oposición. 

La iniciativa fue aprobada con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. En diálogo con Los Andes, Nieri explicó por qué, junto a Verasay, decidieron no estar presentes en el momento de la votación. El que sí decidió apoyar la iniciativa de la UCR, fue Julio Cobos.

En medio de las especulaciones por el accionar de los dos diputados cornejistas, Nieri descartó que la decisión esté relacionada con la reciente alianza entre la UCR y La Libertad Avanza.

"No tiene nada que ver con lo electoral. Nuestra decisión es una forma de manifestar nuestro descontento con ambas posturas. No se puede discutir salarios por ley, pero tampoco se puede no hacer nada al respecto" sostuvo el exministro de Hacienda.

Nieri cuestionó el paquete de leyes impulsado por los principales bloques de la oposición, al considerarlo “imposible” desde el punto de vista fiscal.

Entre los proyectos mencionó el aumento de fondos para las universidades nacionales, el Hospital Garrahan y un fondo para los damnificados de Bahía Blanca, además de mejoras en jubilaciones, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, aunque estas últimas ya fueron vetadas por el presidente Javier Milei.

Los diputados nacionales de la UCR, Pamela Verasay y Lisandro Nieri.

A pesar de las críticas, el legislador radical remarcó que el Poder Ejecutivo debe proponer alternativas, siempre que respete su “hoja de ruta”, en referencia al presupuesto nacional. En ese sentido, agregó: "A ninguna gestión le gusta que desde el Congreso le digan cómo tiene que manejar sus recursos".

El año pasado, cuando se trató un proyecto similar que fue aprobado por ambas cámaras y luego vetado por el Presidente, Verasay votó a favor, mientras que Nieri fue el único que se abstuvo. En aquella oportunidad, la iniciativa fue aprobada con 143 votos afirmativos y 77 en contra.

"Estamos en un contexto donde los recursos no abundan y se apunta a una recuperación económica. Pero para evitar estas situaciones, es el Ejecutivo quien debe proponer alternativas, no el Congreso", concluyó Nieri.

Este medio intentó comunicarse con Verasay, quien busca su reelección en la Cámara de Diputados, pero no obtuvo respuesta.

Qué propone la ley de financiamiento universitario

La iniciativa fue elaborada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y propone elevar el presupuesto destinado a las universidades al 1% del PBI.

También prevé una asignación especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes.

Además, establece una recomposición presupuestaria entre mayo y diciembre de 2024, y una actualización bimestral desde enero de este año, en función del índice de inflación.

Los fondos se destinarán al funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, programas de ciencia y técnica, y actividades de extensión universitaria.

En cuanto a la recomposición salarial, el proyecto establece que el Gobierno debe compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley, con una actualización bimestral no inferior a la variación del índice de precios al consumidor.

Por último, se prevé que en 2025 se complete la incorporación al salario básico de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas por el personal.

Además, la Auditoría General de la Nación (AGN) realizará el control administrativo externo de las universidades públicas y deberá remitir al Congreso los informes correspondientes junto con el plan de seguimiento y control.

