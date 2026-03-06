Foro de Inversiones: Claves para que las empresas se financien, inviertan y crezcan

“Invertir con visión: el desafío financiero del largo plazo” se denominó la charla a cargo de Emerald Capital. Del panel formaron parte empresarios de empresas diferentes que aportaron su mirada y su visión sobre como crecer, escalar y financiarse. A través de casos de éxito y experiencias personales, los asistentes se nutrieron de ideas y posibilidades para poder planificar su negocio hacia adelante.

En la segunda jornada del Foro de Inversiones & Negocios que organiza el Consejo Empresario Mendocino (CEM) y el Gobierno de Mendoza este panel estuvo formado por: Pablo Puerino del CEM, Elena Alonso –economista de Emerald Capital-, José Giménez de Viña Cobos, Sergio Montanaro de Yacopini, Daniel Sanson de VENOIL y Santiado Barbera del Grupo Broda.

En líneas generales, los miembros del panel contaron sus experiencias con decisiones concretas de crecimiento en sus respectivas empresas y el modo en que, en palabras de Puerino, “tomaron riesgos”. “En su momento nos arriesgamos, tomamos desafíos y aprendimos desde el espíritu emprendedor. Hoy tal vez hubiéramos analizado otras cosas”, recordó Barbera acerca del cambio de rubro que hizo esta empresa familiar que se diversificó en Broda, Emerald y supermercados Frat; entre otros.

Elena Alonso, economista de Emerald Capital la unidad financiera de Grupo Broda, empresa de triple impacto global conversó con Los Andes y explicó que en un escenario actual de bajo financiamiento y con el crédito bancario aún restringido para el mediano y largo plazo, las empresas están obligadas a repensar su estrategia financiera. “La combinación de tasas elevadas, menor dinamismo en las ventas y una rentabilidad más ajustada cambió las reglas del juego”, explicó Alonso.

Agregó que esto obligó a las compañías —especialmente a las pymes— a buscar nuevas herramientas para sostener su actividad e impulsar inversiones. La referente sumó que durante los años de alta inflación, muchas empresas no necesitaban optimizar demasiado su esquema financiero. Esto se sumaba a tasas subsidiadas o relativamente bajas, junto con niveles de ventas más altos que generaban un “negocio financiero” que permitía convivir con estructuras de financiamiento poco eficientes .

Pablo Puerino CEM, Elena Alonso Emerald Capital, José Giménez Viña Cobos, Sergio Montanaro Yacopini, Daniel Sanson VENOIL y Santiago Barbera Grupo Broda. Foto Los Andes/Daniel Caballero

“Ese contexto cambió y hoy el foco está puesto en analizar en detalle la situación financiera real de cada compañía”, comentó la economista de Emerald Capital. Para ello, recomendó Alonso, las compañías deben revisar sus números con mayor precisión. La economista comentó que esto implica construir flujos de caja y proyecciones de fondos para detectar dónde se generan los déficits y cuáles son los costos financieros asociados. “Con ese diagnóstico en la mano, el objetivo es identificar alternativas que permitan reemplazar el financiamiento caro por instrumentos más eficientes”, precisó.

Alternativas de financiamiento

En este nuevo escenario, el crédito bancario todavía no ofrece tasas convenientes para las empresas. Por este motivo, cada vez más firmas comienzan a mirar al mercado de capitales como un aliado estratégico. “Instrumentos como emisiones de deuda, pagarés bursátiles o el descuento de cheques permiten complementar el financiamiento tradicional y acceder a mejores condiciones”, ejemplificó Alonso.

Este proceso de optimización financiera, sumó Alonso, es especialmente urgente para las pymes, que hoy enfrentan dificultades tanto en su acceso al crédito como en la gestión de su cadena de pagos. La clave está en combinar distintas herramientas hasta alcanzar un costo financiero que sea sostenible para el negocio. Muchas compañías, por ejemplo, dependen de descubiertos bancarios para cubrir necesidades de liquidez. Sin embargo, este tipo de “crédito” suele tener costos muy altos.

Reemplazarlo por otras alternativas disponibles en el mercado puede implicar reducciones significativas en la tasa, incluso de varios puntos porcentuales, advirtió la profesional de Emerald Capital. Los participantes del panel de Invertir con visión coincidieron en la necesidad de animarse a diversificar así como de buscar los actores financieros que puedan colaborar con los objetivos planteados.

Expectativas positivas

De cara al resto del año, las expectativas están puestas en una eventual mejora de las condiciones de financiamiento, según la mirada de la economista. La moderación de la inflación y la estabilidad cambiaria generarán cierto optimismo respecto a una posible baja gradual de las tasas de interés, lo que podría abrir la puerta a un financiamiento más genuino.

Al mismo tiempo, comienza a observarse un renovado interés de inversores del exterior por oportunidades en Argentina, algo que no ocurría con tanta frecuencia en años recientes. En ese marco, los espacios de encuentro entre empresas e inversores —como foros y eventos de negocios— empiezan a cobrar un rol clave, no solo como instancias de networking sino como plataformas concretas para cerrar acuerdos e impulsar nuevas inversiones.

Así, en un contexto todavía desafiante, las empresas que logren ordenar su estructura financiera y aprovechar las herramientas disponibles tendrán mayores posibilidades de sostener su crecimiento y prepararse para una eventual recuperación del crédito. Desde el punto de vista de Alonso, además, eventos como el Foro de Inversiones & Negocios son útiles para potenciar ideas, proyectos y trabajo conjunto.