Jorge Salcedo en el Foro de Inversiones: "Las pymes de Mendoza se van a beneficiar rápido de este mercado"

En el marco del 7º Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza se desarrolló un panel sobre Energía Nuclear , del que participó el presidente de Impsa, Jorge Salcedo . Después de su disertación habló con Los Andes sobre los proyectos que está desarrollando la empresa y el impacto que pueden tener para Mendoza.

Foro de Inversiones: Claves para que las empresas se financien, inviertan y crezcan

—Impsa viene trabajando en la fabricación de dos componentes de un reactor nuclear modular. Aquí en la Argentina se está haciendo el Carem 25, que es un reactor modular pequeño, y se está fabricando la vasija de presión, que es el componente crítico de seguridad más importante, pues es lo que protege a la humanidad de la reacción nuclear. Son componentes metalmecánicos muy pesados y de mucha complejidad técnica en cuanto a soldaduras.

También estamos fabricando los generadores de vapor e intercambiadores de calor, que son otros componentes metalmecánicos que, de alguna manera, protegen y hacen que la reacción nuclear se pueda dar.

Ademñas, estamos vendiendo nuestra capacidad de ingeniería de fabricación. Muchos de los reactores modulares que se están fabricando y que se están diseñando en los Estados Unidos están apenas en etapa de diseño. Son pocos los que se han ya atrevido a fabricar.

Impsa ha fabricado el 80% de la base de presión, y ese conocimiento acumulado que tiene, gracias al contrato que ha venido desarrollando con la Comisión Nacional de Energía Atómica, nos permite ir a otros mercados a enseñarles cómo se fabrican estos componentes. Porque una cosa es tener la idea, el diseño, y otra atreverse a fabricarlo. Y ahí es donde Impsa está marcando una ventaja significativa en el mercado.

Jorge Salcedo IMPSA_2 El presidente de IMPSA Jorge Salcedo en el Foro de Inversiones & Negocios. Ramiro Gomez / Los Andes

Oportunidades de negocio

—Hablando de mercados, ¿qué oportunidades de negocios hay?

—Son inmensas, porque en los Estados Unidos hay casi 67 proyectos de reactores modulares, la mayoría de 300 megavatios. Cuando finalmente se aprueban para su fabricación, no es que se fabrica uno solo. Los reactores modulares pequeños se fabrican en serie.

Entonces, un fabricante va a querer fabricar, por lo menos, unos 20, 25, 30. Y, para nosotros, fabricar la vasija de presión para uno solo de estos fabricantes ya es un negocio prácticamente infinito. La realidad es que el mercado es muy grande.

Ya hoy estamos haciéndole la ingeniería de fabricación a un reactor modular americano, y la idea es que luego esa ingeniería pase a ser fabricación como tal. Vamos un poco por etapas, pero la perspectiva es de atacar todo ese mercado y convertir, no solamente a Impsa, sino a todo el polo industrial mendocino en proveedores de los reactores modulares que se están fabricando en los Estados Unidos.

—¿Encuentran los proveedores que necesitan en Mendoza?

—En lo que es capacidad técnica estamos bastante completos aquí en Argentina. Específicamente en Mendoza, tenemos muy buenos ingenieros metalmecánicos con orientación nuclear. Nosotros en Impsa no hacemos termodinámica, no generamos reacción nuclear. Lo que hacemos son los componentes que protegen a la unidad y, en eso, estamos bastante completos.

En realidad, donde hemos necesitado apoyo fuera de Mendoza y de Argentina, es en los esfuerzos comerciales en los Estados Unidos. Como saben, Impsa es una empresa de capitales americanos y tenemos socios y miembros de la empresa que están haciendo esfuerzos comerciales dentro de la industria nuclear americana.

Panel Sector Nuclear Foro de Inversiones y Negocios. Panel Sector Nuclear. Ramiro Gomez / Los Andes

Impacto en las pymes de Mendoza

—Históricamente, Impsa trabajó mucho con el entramado pyme local, ¿qué tan cerca están de que eso vuelva a suceder?

—Yo diría que los próximos dos años empezaremos a ver ya proyectos grandes de fabricación. Yo creo que estamos ahorita en una etapa más de comercialización y de mercadeo de nuestras capacidades. La verdad es que lo vemos es que las pymes de Mendoza se van a beneficiar rápidamente de este mercado.

Lamentablemente no puedo hablar del contrato, pues estamos bajo acuerdo de confidencialidad, pero ya tenemos nuestro primer proyecto de reactor modular americano. Y ese es el primero de muchos que vienen.

La semana que viene, en Argentina Week, nos vamos a reunir con muchos de los desarrolladores de los reactores en Estados Unidos. Y la idea es venirnos con más de estos proyectos en el bolsillo.

—Y además de lo nuclear, ¿qué otros proyectos tienen para este 2026?

—En materia de hidroelectricidad, este año tuvimos un evento geopolítico que nos ha beneficiado mucho, que básicamente fue el del 3 de enero, en Venezuela. Uno de los contratos que heredamos es una central hidroeléctrica en ese país, de 2.200 megavatios.

Nosotros ya tenemos fabricadas dos turbinas Kaplan, de 225 megavatios cada una, y estamos trabajando o con el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro para obtener autorizaciones y poder proveer esas turbinas en el muy corto plazo para generar energía en Venezuela. Es un proyecto muy importante.

Y en materia de las grúas portuarias, que es la otra área en la que estamos trabajando muy fuerte, ya estamos empezando a cotizar unas grúas para el puerto del condado Miami-Dade, que se va a abrir una licitación muy pronto y vamos a poder competir ahí. Hoy le estamos fabricando dos grúas al US Army Corp of Engineers, para el puerto de San Francisco.

Vienen muchas oportunidades en esas dos áreas. En los Estados Unidos también en la hidroelectricidad, estamos trabajando en una central hidroeléctrica en South Carolina, proveyendo ingeniería, y vamos a empezar a venderles también muy pronto.

Jorge Salcedo IMPSA_3 El presidente de IMPSA Jorge Salcedo en el Foro de Inversiones & Negocios. Ramiro Gomez / Los Andes

El acuerdo con Estados Unidos

—¿El acuerdo con Estados Unidos les facilita estos procesos?

—Definitivamente, porque en cuanto a ciertos componentes metalmecánicos que nosotros utilizamos para las grúas portuarias, algunas de las importaciones que tenemos que hacer de materiales nos beneficia en términos de tarifas y excepciones, para ser mucho más competitivos en el mercado americano a la hora de vender grúas portuarias.

Nosotros, lo interesante es que el 85% de las grúas portuarias son chinas en los Estados Unidos. Producto de una orden ejecutiva, van a reemplazar todas esas grúas chinas por temas de seguridad nacional, y nosotros entramos a competir, básicamente, contra los finlandeses, los alemanes y los japoneses, que son los otros que fabrican grúas portuarias.

Y este acuerdo nos va a beneficiar significativamente en ser competitivos contra esos actores con los que podemos competir dentro de los Estados Unidos. Nos ayuda también en el área de componentes nucleares, de metalmecánica, y también cuando empecemos a proveer turbinas hidroeléctricas.

Pero, sobre todo, nos beneficia mucho el momento único que hay de relaciones entre Estados Unidos y Argentina, porque pasamos a ser un proveedor confiable, que antes no lo éramos. Entonces, al generar confianza, estar en una región que para ellos es confiable, nos permite también firmar contratos de largo plazo.