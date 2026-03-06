Foro de Inversiones: Enrique Gatti dijo que han triplicado las reservas de cobre en PSJ

En el 7º Foro de Inversiones y Negocios no sólo se desarrollan paneles y conferencias, sino también diversas mesas sectoriales. Esta mañana fue el turno, entre otras, de la de minería . Enrique Gatti, el presidente de Cerámica Alberdi, la socia argentina en PSJ Cobre Mendocino , sostuvo que esperan comenzar con la construcción de la mina a fines de 2026.

El encuentro comenzó con un repaso de lo alcanzado en el marco de Plan Pilares, que tiene como objetivo lograr un desarrollo sustentable de la minería que permita la ampliación de la matriz productiva de Mendoza. También hablaron el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, y el director de Minería de la provincia, Jerónimo Shantal .

Luego, fue el turno de los privados de comenzar a hablar sobre los proyectos que están desarrollando. “PSJ era algo necesario, para mostrar cuál iba a ser el futuro de los procesos de exploración. Era indispensable para saber que, al final del camino, podía convertirse en un proyecto minero”, resaltó Gatti.

Comentó que, por ser una empresa 100% privada, pudieron asumir el riesgo de avanzar en ciertos estudios aun antes de contar con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental . Precisó que, el año pasado, realizaron más de 6 mil nuevos análisis a las muestras de minerales que ya tenían y que con eso están rehaciendo su estudio de reservas .

Enrique Gatti, de PSJ, y Jerónimo Shantal, director de Minería, en el 7º Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza

“ Aproximadamente se han triplicado ”, anunció con entusiasmo. Y añadió que están empezando con la ingeniería de detalle y adecuando el estudio de factibilidad.

“Para nosotros, como inversores, fue una toma de riesgo importante, porque decidimos hacer una actividad que normalmente una empresa que cotiza en Bolsa hace después de la obtención de determinados permisos”, resaltó y aclaró que esto es así, porque se puede perder lo invertido.

Pero es lo que hoy les permite estar trabajando en la ingeniería de detalle y en un plan de construcción que esperan poder iniciar a fines de este año o principios de 2027. “La mitad de nuestra compañía está trabajando en eso y la otra mitad en financiamiento”, detalló.

Mesa sectorial minería

Construirán un tendido eléctrico

Gatti compartió algunos plazos previstos para lo que esperan poder convertirse en proveedores de PSJ Cobre Mendocino. Detalló que comenzarán con un trabajo de "pre stripping", para retirar unas 40 a 50 millones de toneladas de material que hay que sacar para llegar al mineral de interés.

Sumó que también están avanzados en un proyecto de un tendido de 220w y una extensión de 110 kilómetros que no solo dará energía eléctrica al proyecto, sino que también podrá viabilizar otros, ya sean mineros o no.

Asimismo, resaltó que, si bien a veces es más sencillo conseguir un proveedor que lleve tiempo trabajando en minería, decidieron desarrollar proveedores locales y que ya tienen contratos con 300 mendocinos y empresas que, si bien en algunos casos no son de la provincia, sí tienen sede en Mendoza.

“Mendoza está súper preparada para la minería. Hay conocimiento. Tenemos que ver cómo logramos acortar la brecha, identificar los puntos de exploración que están más cerca de convertirse en minas y enfocarnos ahí. Tenemos un gran futuro”, lanzó.