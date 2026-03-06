6 de marzo de 2026 - 17:06

Foro de Inversiones y Negocios: las mejores imágenes del encuentro en Mendoza

Todo lo que dejó uno de los eventos más esperados del año que tiene lugar en el Hotel Hilton con empresarios de todo el país.

Integrantes del CEM, junto al gobernador Cornejo y el ministro Caputo.

Integrantes del CEM, junto al gobernador Cornejo y el ministro Caputo.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Enrique Gatti, de PSJ, comentó que nuevos estudios han permitido triplicar las reservas iniciales

Foro de Inversiones: Enrique Gatti dijo que han triplicado las reservas de cobre en PSJ
Los intendentes peronistas Edgardo González (Lavalle), Matías Stevanato (Maipú) y Flor Destéfanis (Santa Rosa). 

"Ministro porteño" y "menos discurso": intendentes oficialistas y opositores reaccionaron a un reclamo de Caputo

Bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, el encuentro que es organizado por el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, junto al Consejo Empresario Mendocino (CEM). Durante dos jornadas —jueves 5 y viernes 6 de marzo— el hotel Hilton Mendoza será el escenario de paneles, rondas de negocios y exposiciones de alto nivel.

Por segundo año consecutivo estuvo presente ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien disertó ante empresarios y referentes del sector público. Su participación vuelve a darle peso político al foro en un contexto de transformación económica a nivel nacional.

El objetivo es claro: posicionar a Mendoza como un destino confiable y competitivo para el capital, en un momento en que sectores clave atraviesan procesos de expansión y demandan inversión, innovación y escala.

Las mejores imágenes del Foro de Inversiones en Mendoza

Adolfo Sánchez, de YPF junto al ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad
Adolfo Sánchez, de YPF junto al ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad.

Adolfo Sánchez, de YPF junto al ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad.

Alejo Costa, Matías Lara y Tomás Vassolo
Alejo Costa, Matías Lara y Tomás Vassolo.

Alejo Costa, Matías Lara y Tomás Vassolo.

Bernardita Kramarenko, cónsul de Ecuador, la secretaria Andrea Salazar y Diana Salazar, embajadora de Ecuador
Bernardita Kramarenko, cónsul de Ecuador, la secretaria Andrea Salazar y Diana Salazar, embajadora de Ecuador.

Bernardita Kramarenko, cónsul de Ecuador, la secretaria Andrea Salazar y Diana Salazar, embajadora de Ecuador.

Bruno Folino, Claudio Saffiro y Guillermo Laje, de Banco Ciudad
Bruno Folino, Claudio Saffiro y Guillermo Laje, de Banco Ciudad.

Bruno Folino, Claudio Saffiro y Guillermo Laje, de Banco Ciudad.

Candie Rosario, consejera comercial de la Emajada de república Dominicana, junto al embajador Jorge Marte Báez
Candie Rosario, consejera comercial de la Emajada de república Dominicana, junto al embajador Jorge Marte Báez.

Candie Rosario, consejera comercial de la Emajada de república Dominicana, junto al embajador Jorge Marte Báez.

Caputo, Cornejo y Clément.
Caputo, Cornejo y Clément.

Caputo, Cornejo y Clément.

Cecilia Romano y Tatiana Lugones
Cecilia Romano y Tatiana Lugones.

Cecilia Romano y Tatiana Lugones.

Cornejo, Caputo, Clément y Calvente, antes de la apertura.
Cornejo, Caputo, Clément y Calvente, antes de la apertura.

Cornejo, Caputo, Clément y Calvente, antes de la apertura.

Daniel Rodríguez, Rocío Aranda y Agustín Heredia Barion
Daniel Rodríguez, Rocío Aranda y Agustín Heredia Barion.

Daniel Rodríguez, Rocío Aranda y Agustín Heredia Barion.

Daniela Cantautas, Alexia Chirca y Sebastián Simionato
Daniela Cantautas, Alexia Chirca y Sebastián Simionato.

Daniela Cantautas, Alexia Chirca y Sebastián Simionato.

De banco Supervielle, Edgardo Carbone junto a Fabiola Sosa
De banco Supervielle, Edgardo Carbone junto a Fabiola Sosa.

De banco Supervielle, Edgardo Carbone junto a Fabiola Sosa.

Delfina Pereyra Naon, Luis Coloccioni, Sebastián Pierrini (h), Oli Clement y Sebastián Pierrini
Delfina Pereyra Naon, Luis Coloccioni, Sebastián Pierrini (h), Oli Clement y Sebastián Pierrini.

Delfina Pereyra Naon, Luis Coloccioni, Sebastián Pierrini (h), Oli Clement y Sebastián Pierrini.

Desde Panamá, el embajador Juan Luis Correa Esquivel, Christine Brostella y Andrés Ostropolsky
Desde Panamá, el embajador Juan Luis Correa Esquivel, Christine Brostella y Andrés Ostropolsky.

Desde Panamá, el embajador Juan Luis Correa Esquivel, Christine Brostella y Andrés Ostropolsky.

Diego Cardama, Silvia Jardel y Mario Petrelli.
Diego Cardama, Silvia Jardel y Mario Petrelli.

Diego Cardama, Silvia Jardel y Mario Petrelli.

Diego Cardama, Silvia Jardel, Sofía Pescarmona y Juan Pablo Astié
Diego Cardama, Silvia Jardel, Sofía Pescarmona y Juan Pablo Astié.

Diego Cardama, Silvia Jardel, Sofía Pescarmona y Juan Pablo Astié.

Eduardo Stradella junto a Nicolás Suraci
Eduardo Stradella junto a Nicolás Suraci.

Eduardo Stradella junto a Nicolás Suraci.

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Luis Caputo
El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Luis Caputo.

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Luis Caputo.

El gobernador Alfredo Cornejo
El gobernador Alfredo Cornejo.

El gobernador Alfredo Cornejo.

El ministro Caputo frente a un salón repleto en el Hilton de Mendoza.
El ministro Caputo frente a un salón repleto en el Hilton de Mendoza.

El ministro Caputo frente a un salón repleto en el Hilton de Mendoza.

El ministro Toto Caputo, el gobernador Alfredo Cornejo y la gerente del CEM Silvia Jardel
El ministro Toto Caputo, el gobernador Alfredo Cornejo y la gerente del CEM Silvia Jardel.

El ministro Toto Caputo, el gobernador Alfredo Cornejo y la gerente del CEM Silvia Jardel.

Federico Garriga, Humberto Pagano, Luis Steindl y Federico Azeglio
Federico Garriga, Humberto Pagano, Luis Steindl y Federico Azeglio.

Federico Garriga, Humberto Pagano, Luis Steindl y Federico Azeglio.

Fernando Isa Paiva, Mayco Mansilla y Martín Moser
Fernando Isa Paiva, Mayco Mansilla y Martín Moser.

Fernando Isa Paiva, Mayco Mansilla y Martín Moser.

Fernando Urdaniz y Juan Enrique Viciana
Fernando Urdaniz y Juan Enrique Viciana.

Fernando Urdaniz y Juan Enrique Viciana.

Haihong Lin y Fang Yong Liu
Haihong Lin y Fang Yong Liu.

Haihong Lin y Fang Yong Liu.

Ignacio Morello, Leandro Zingoni y Octavio Chirca
Ignacio Morello, Leandro Zingoni y Octavio Chirca.

Ignacio Morello, Leandro Zingoni y Octavio Chirca.

Javier Allub, Federico Ostropolsky, Federico Pagano, Sebastián Wolff y Diego Cardama
Javier Allub, Federico Ostropolsky, Federico Pagano, Sebastián Wolff y Diego Cardama.

Javier Allub, Federico Ostropolsky, Federico Pagano, Sebastián Wolff y Diego Cardama.

José Luis Saldaña y Gustavo Bernardi
José Luis Saldaña y Gustavo Bernardi.

José Luis Saldaña y Gustavo Bernardi.

Karen Sánchez, agregada comercial y María Landa, cónsul de México
Karen Sánchez, agregada comercial y María Landa, cónsul de México.

Karen Sánchez, agregada comercial y María Landa, cónsul de México.

Marcelo Zunino, Manuel Prestinoni y Diego Pérez Colman
Marcelo Zunino, Manuel Prestinoni y Diego Pérez Colman.

Marcelo Zunino, Manuel Prestinoni y Diego Pérez Colman.

Mariana Juri, Rodolfo Suárez, Peti Lombardi, Dalmiro Garay y Víctor Fayad
Mariana Juri, Rodolfo Suárez, Peti Lombardi, Dalmiro Garay y Víctor Fayad.

Mariana Juri, Rodolfo Suárez, Peti Lombardi, Dalmiro Garay y Víctor Fayad.

Marín CLément, presidente de CEM, en la apertura del foro.
Marín CLément, presidente de CEM, en la apertura del foro.

Marín CLément, presidente de CEM, en la apertura del foro.

Mario Isgró, Martín Clement, presidente del CEM, Daniel Camacho y Juan Baravalle
Mario Isgró, Martín Clement, presidente del CEM, Daniel Camacho y Juan Baravalle.

Mario Isgró, Martín Clement, presidente del CEM, Daniel Camacho y Juan Baravalle.

Martín Clément y Manuel Rico
Martín Clément y Manuel Rico.

Martín Clément y Manuel Rico.

Martín Clément, Natalio Mema, Mariana Juri y Silvia Jardel
Martín Clément, Natalio Mema, Mariana Juri y Silvia Jardel.

Martín Clément, Natalio Mema, Mariana Juri y Silvia Jardel.

Mesas de Inversión, encuentros clave en el marco del foro
Mesas de Inversión, encuentros clave en el marco del foro.

Mesas de Inversión, encuentros clave en el marco del foro.

Pablo y Lisandro Giménez Riili
Pablo y Lisandro Giménez Riili.

Pablo y Lisandro Giménez Riili.

Previo al inicio del panel Capital que conecta, referentes de las empresas expositoras
Previo al inicio del panel Capital que conecta, referentes de las empresas expositoras.

Previo al inicio del panel Capital que conecta, referentes de las empresas expositoras.

Santi Fernández Escobar, Gustavo Bernardi, Diego Cardama, Pedro Bugatti y Mauricio Badaloni
Santi Fernández Escobar, Gustavo Bernardi, Diego Cardama, Pedro Bugatti y Mauricio Badaloni.

Santi Fernández Escobar, Gustavo Bernardi, Diego Cardama, Pedro Bugatti y Mauricio Badaloni.

Santiago Fernández, Hernán Norando y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí
Santiago Fernández, Hernán Norando y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí.

Santiago Fernández, Hernán Norando y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí.

Séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios en su primera jornada
Séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios en su primera jornada.

Séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios en su primera jornada.

Silvia Jardel, gerente del CEM junto al empresario Rubén David
Silvia Jardel, gerente del CEM junto al empresario Rubén David.

Silvia Jardel, gerente del CEM junto al empresario Rubén David.

Victoria Lucero, Mariana Cavagnaro, Sandra Flores y Rocío Aranda
Victoria Lucero, Mariana Cavagnaro, Sandra Flores y Rocío Aranda.

Victoria Lucero, Mariana Cavagnaro, Sandra Flores y Rocío Aranda.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

foro de inversiones: un intendente le respondio a luis caputo por el pedido de la baja de tasas municipales

Foro de Inversiones: un intendente le respondió a Luis Caputo por el pedido de la baja de tasas municipales

El presidente de Impsa, Jorge Salcedo, en el Foro de Inversiones y Negocios

Jorge Salcedo en el Foro de Inversiones: "Las pymes de Mendoza se van a beneficiar rápido de este mercado"

El panel invertir con visión contó con la participación de referentes de diversos sectores.

Foro de Inversiones: Claves para que las empresas se financien, inviertan y crezcan

En el Side Events del Foro de Inversiones y Negocios se presentaron casos de éxito y se habló sobre el rol de la innovación

Víctor Accastello: "La innovación es fundamental porque mejora los procesos industriales"