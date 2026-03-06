Foro de Inversiones y Negocios: las mejores imágenes del encuentro en Mendoza

Se desarrolló en
la Mendoza , un evento que ya se instaló como parte del calendario de la séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios y que apunta a mostrar el potencial productivo de la provincia ante inversores locales e internacionales. Fiesta Nacional de la Vendimia
Bajo el
lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, el encuentro que es organizado por el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, junto al . Durante dos jornadas —jueves 5 y viernes 6 de marzo— el hotel Hilton Mendoza será el escenario de paneles, rondas de negocios y exposiciones de alto nivel. Consejo Empresario Mendocino (CEM)
Por segundo año consecutivo estuvo presente
, quien disertó ante empresarios y referentes del sector público. Su participación vuelve a darle peso político al foro en un contexto de transformación económica a nivel nacional. ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo
El objetivo es claro: posicionar a Mendoza como un destino confiable y competitivo para el capital, en un momento en que sectores clave atraviesan procesos de expansión y demandan inversión, innovación y escala.
Las mejores imágenes del Foro de Inversiones en Mendoza
Adolfo Sánchez, de YPF junto al ministro de Hacienda y Finanzas de Mendoza, Víctor Fayad
Alejo Costa, Matías Lara y Tomás Vassolo
Bernardita Kramarenko, cónsul de Ecuador, la secretaria Andrea Salazar y Diana Salazar, embajadora de Ecuador
Bruno Folino, Claudio Saffiro y Guillermo Laje, de Banco Ciudad
Candie Rosario, consejera comercial de la Emajada de república Dominicana, junto al embajador Jorge Marte Báez
Caputo, Cornejo y Clément.
Cecilia Romano y Tatiana Lugones
Cornejo, Caputo, Clément y Calvente, antes de la apertura.
Daniel Rodríguez, Rocío Aranda y Agustín Heredia Barion
Daniela Cantautas, Alexia Chirca y Sebastián Simionato
De banco Supervielle, Edgardo Carbone junto a Fabiola Sosa
Delfina Pereyra Naon, Luis Coloccioni, Sebastián Pierrini (h), Oli Clement y Sebastián Pierrini
Desde Panamá, el embajador Juan Luis Correa Esquivel, Christine Brostella y Andrés Ostropolsky
Diego Cardama, Silvia Jardel y Mario Petrelli.
Diego Cardama, Silvia Jardel, Sofía Pescarmona y Juan Pablo Astié
Eduardo Stradella junto a Nicolás Suraci
El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Luis Caputo
El gobernador Alfredo Cornejo
El ministro Caputo frente a un salón repleto en el Hilton de Mendoza.
El ministro Toto Caputo, el gobernador Alfredo Cornejo y la gerente del CEM Silvia Jardel
Federico Garriga, Humberto Pagano, Luis Steindl y Federico Azeglio
Fernando Isa Paiva, Mayco Mansilla y Martín Moser
Fernando Urdaniz y Juan Enrique Viciana
Haihong Lin y Fang Yong Liu
Ignacio Morello, Leandro Zingoni y Octavio Chirca
Javier Allub, Federico Ostropolsky, Federico Pagano, Sebastián Wolff y Diego Cardama
José Luis Saldaña y Gustavo Bernardi
Karen Sánchez, agregada comercial y María Landa, cónsul de México
Marcelo Zunino, Manuel Prestinoni y Diego Pérez Colman
Mariana Juri, Rodolfo Suárez, Peti Lombardi, Dalmiro Garay y Víctor Fayad
Marín CLément, presidente de CEM, en la apertura del foro.
Mario Isgró, Martín Clement, presidente del CEM, Daniel Camacho y Juan Baravalle
Martín Clément y Manuel Rico
Martín Clément, Natalio Mema, Mariana Juri y Silvia Jardel
Mesas de Inversión, encuentros clave en el marco del foro
Pablo y Lisandro Giménez Riili
Previo al inicio del panel Capital que conecta, referentes de las empresas expositoras
Santi Fernández Escobar, Gustavo Bernardi, Diego Cardama, Pedro Bugatti y Mauricio Badaloni
Santiago Fernández, Hernán Norando y la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marité Baduí
Séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios en su primera jornada
Silvia Jardel, gerente del CEM junto al empresario Rubén David
Victoria Lucero, Mariana Cavagnaro, Sandra Flores y Rocío Aranda
