Foro de Inversiones y Negocios: las mejores imágenes del encuentro en Mendoza

Todo lo que dejó uno de los eventos más esperados del año que tiene lugar en el Hotel Hilton con empresarios de todo el país.

Integrantes del CEM, junto al gobernador Cornejo y el ministro Caputo.

Se desarrolló en Mendoza la séptima edición del Foro de Inversiones & Negocios, un evento que ya se instaló como parte del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia y que apunta a mostrar el potencial productivo de la provincia ante inversores locales e internacionales.

Bajo el lema “Nuevo tiempo para confiar y crecer”, el encuentro que es organizado por el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Producción, junto al Consejo Empresario Mendocino (CEM). Durante dos jornadas —jueves 5 y viernes 6 de marzo— el hotel Hilton Mendoza será el escenario de paneles, rondas de negocios y exposiciones de alto nivel.

Por segundo año consecutivo estuvo presente ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien disertó ante empresarios y referentes del sector público. Su participación vuelve a darle peso político al foro en un contexto de transformación económica a nivel nacional.

El objetivo es claro: posicionar a Mendoza como un destino confiable y competitivo para el capital, en un momento en que sectores clave atraviesan procesos de expansión y demandan inversión, innovación y escala.