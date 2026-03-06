El detrás de escena: qué hablaron Cornejo y Luis Caputo en la reunión previa al Foro de Inversiones

El ministro de Hacienda de Mendoza, Víctor Fayad , dio detalles de la reunión entre el gobernador Alfredo Cornejo y el titular del Ministerio de Economía de la Nación, Luis Caputo , que se realizó este jueves en la previa de la apertura del Foro de Inversiones y Negocios organizado por el Consejo Empresario de Mendoza .

Durante el encuentro abordaron distintos temas de la agenda entre la Provincia y la Nación, entre ellos obras públicas, financiamiento con organismos multilaterales y la situación de la recaudación provincial.

Según explicó Fayad, este tipo de reuniones suele realizarse cada vez que un ministro nacional visita Mendoza y permite repasar distintos proyectos en marcha entre ambas administraciones.

Entre los temas planteados se destacó la continuidad de obras públicas nacionales consideradas estratégicas para la provincia.

El funcionario señaló que uno de los puntos abordados fue la necesidad de acelerar inversiones en infraestructura vial . En ese sentido, explicó que Mendoza se ha hecho cargo de algunos tramos urbanos de rutas nacionales que son utilizados mayormente por mendocinos, aunque remarcó que existen sectores que requieren financiamiento del Gobierno nacional.

“Hay tramos de la Ruta Nacional 40 y de la Ruta Nacional 7 que conectan con otras provincias y que requieren de inversión del gobierno nacional que estamos tratando de que ocurra de manera más acelerada. Están avanzando, pero quizá más lento de lo que necesitamos”, explicó el ministro en una entrevista con Radio Aconcagua.

Luis Caputo, Alfredo Cornejo y Martín Clement (presidente del CEM) en el Foro de Inversiones y Negocios.

Fayad planteó que las mejoras en infraestructura resultan claves para el desarrollo de la actividad económica y el comercio exterior. “Cómo puede pretender uno aumentar las exportaciones si el principal corredor bioceánico necesita mejoras muy contundentes de infraestructura”, sostuvo.

En esa línea, destacó que recientemente se abrió la licitación para concesionar tramos de la Ruta 7, lo que podría permitir avanzar con obras en ese corredor estratégico. Además, indicó que también se dialogó sobre distintos financiamientos gestionados por la provincia ante organismos multilaterales, destinados a proyectos vinculados con los sistemas educativo y de salud.

“Venimos trabajando realmente muy bien con las autoridades nacionales, pero siempre un empujoncito no está de más”, señaló el titular de Hacienda, quien también remarcó que la Provincia mantiene una agenda alineada con las prioridades macroeconómicas del Gobierno nacional.

Recaudación del impuesto inmobiliario y automotor

Por otra parte, el funcionario se refirió a la evolución de la recaudación de los impuestos patrimoniales en el inicio del año, en particular el Automotor y el Inmobiliario.

Fayad explicó que este tipo de tributos suelen presentar mayores dificultades de cobro en contextos de bajo crecimiento económico, ya que gravan el patrimonio y no los ingresos.

“Los impuestos patrimoniales son complejos de cobrar en un escenario de bajo crecimiento, porque recaudan sobre lo que uno tiene y no sobre lo que uno genera”, explicó.

En ese marco, detalló que a fines de febrero venció la primera cuota del impuesto inmobiliario y que la recaudación muestra una leve mejora respecto del mismo período del año pasado. “Venimos un poquito mejor que el año pasado”, indicó.

Víctor Fayad-ministro de Hacienda 1 El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad. Archivo Prensa Gobierno de Mendoza

En cuanto al impuesto automotor, cuyo vencimiento está previsto para fines de marzo, Fayad señaló que el Gobierno provincial evaluará su comportamiento en las próximas semanas.

De todos modos, aseguró que la recaudación de estos tributos ha mostrado una tendencia de crecimiento en los últimos años, impulsada por cambios en la administración tributaria.

Entre esos factores mencionó la incorporación de tecnología, el aumento de la tasa de interés por mora y una mayor fiscalización a los contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones.

Al mismo tiempo, señaló que la Provincia busca incentivar el cumplimiento mediante beneficios para quienes mantienen sus impuestos al día.