Luis Petri acompañó a Caputo en el Foro de Inversiones y destacó el rumbo económico: qué dijo

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri , participó en la apertura de la séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios , organizada por el Consejo Empresario de Mendoza en conjunto con el Gobierno provincial . El legislador asistió para acompañar la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo , quien fue uno de los principales oradores de la jornada.

Luis Caputo: "El riesgo kuka no existe, van camino a ser una minoría absoluta en las elecciones de 2027"

Foro de Inversiones: Luis Caputo aseguró que hay "USD 170.000 millones debajo de los colchones"

En el marco de la actividad, Petri también se refirió a su agenda en la provincia durante los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia y adelantó que participará de los distintos actos oficiales previstos para los próximos días.

Además, señaló que mantendrá encuentros con productores del sector vitivinícola y recorrerá fincas en diferentes zonas de Mendoza.

“Es una vendimia especial porque son los 90 años. Es un momento donde la provincia les abre sus puertas al mundo con una abultada agenda. Vendimia corona un año de esfuerzo, trabajo y sacrificio de los mendocinos”, sostuvo el diputado nacional.

En esa línea, remarcó el carácter personal que tienen estas fechas para él. “ Vamos a estar en todos los actos oficiales y reunirme con productores, voy a visitar fincas. Yo nací y vengo de una familia que se crió y creció en las fincas, por eso estas fechas son muy especiales para mí”, expresó.

El diptuado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri en el Foro de Inversiones y Economía.

Durante el contacto con la prensa, el legislador libertario también destacó la gestión económica del ministro Caputo. Según señaló, el funcionario asumió “con un país en llamas, con una inflación que volaba” y logró en poco tiempo resultados que consideró significativos.

Petri sostuvo que el Gobierno nacional alcanzó un superávit fiscal, algo que —según indicó— no ocurría desde hacía décadas en Argentina, y remarcó la baja de la inflación como uno de los principales objetivos de la gestión.

En ese sentido, calificó a la inflación como “un impuesto regresivo que afecta a los sectores más vulnerables” y afirmó que el Ejecutivo la está combatiendo con “un sólido plan económico”.

Asimismo, citó datos mencionados por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso al señalar que el país pasó de niveles de pobreza del 57% a alrededor del 26%.

“Queda mucho trabajo para seguir bajando esos números, pero creemos que este es el rumbo para que la Argentina crezca”, planteó.

Luis Petri - Luis Caputo en el Foro de Economía e Inversiones El diputado nacional Luis Petri junto con el ministro de Economía Luis Caputo en el Foro de Inverisones y Negocios. Ramiro Gómez / Los Andes.

El diputado agregó que las políticas económicas actuales buscan revertir problemas estructurales que, a su juicio, se generaron tras años de “políticas populistas”.

En ese marco, afirmó que el rumbo del Gobierno nacional apunta a generar condiciones para la inversión y el empleo, y destacó el rol del equipo económico encabezado por Caputo.

Otro de los dirigentes de La Libertad Avanza que participó de la apertura del foro fue el diputado nacional y presidente partidario en Mendoza, Facundo Correa Llano.

El legislador señaló que este tipo de encuentros resultan “súper positivos” porque “alientan el ambiente para las inversiones en la provincia”.

Correa Llano también valoró la presencia del ministro de Economía en Mendoza y afirmó que su exposición permitió brindar “un pantallazo de todo el trabajo que viene haciendo este gobierno y de la importancia de la actividad privada”, tanto para las inversiones en el país como en la provincia.

Además, el diputado libertario destacó las iniciativas impulsadas desde el Congreso vinculadas a incentivos para la actividad económica.

En ese sentido, mencionó proyectos relacionados con la modernización laboral y medidas como el de Inocencia fiscal, que según sostuvo, buscan generar mejores condiciones para el desarrollo del sector privado.