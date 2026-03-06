6 de marzo de 2026 - 08:02

Luis Petri acompañó a Caputo en el Foro de Inversiones y destacó el rumbo económico: qué dijo

El diputado nacional participó del encuentro organizado por el CEM y valoró las medidas del Ministerio de Economía. También adelantó su agenda por Vendimia.

&nbsp;El legislador de La Libertad Avanza destacó el superávit fiscal y la baja de la inflación durante la apertura del evento empresarial en Mendoza.

 El legislador de La Libertad Avanza destacó el superávit fiscal y la baja de la inflación durante la apertura del evento empresarial en Mendoza.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri, participó en la apertura de la séptima edición del Foro de Inversiones y Negocios, organizada por el Consejo Empresario de Mendoza en conjunto con el Gobierno provincial. El legislador asistió para acompañar la presencia del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien fue uno de los principales oradores de la jornada.

Leé además

foro de inversiones: luis caputo aseguro que hay usd 170.000 millones debajo de los colchones

Foro de Inversiones: Luis Caputo aseguró que hay "USD 170.000 millones debajo de los colchones"

Por Melisa Sbrocco
El ministro de Economía, Luis Caputo, en el Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza. 

Luis Caputo: "El riesgo kuka no existe, van camino a ser una minoría absoluta en las elecciones de 2027"

Por Redacción Política

En el marco de la actividad, Petri también se refirió a su agenda en la provincia durante los festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia y adelantó que participará de los distintos actos oficiales previstos para los próximos días.

Además, señaló que mantendrá encuentros con productores del sector vitivinícola y recorrerá fincas en diferentes zonas de Mendoza.

“Es una vendimia especial porque son los 90 años. Es un momento donde la provincia les abre sus puertas al mundo con una abultada agenda. Vendimia corona un año de esfuerzo, trabajo y sacrificio de los mendocinos”, sostuvo el diputado nacional.

Luis Petri en el Foro de Inversiones y Negocios
El diptuado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri en el Foro de Inversiones y Econom&iacute;a.

El diptuado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri en el Foro de Inversiones y Economía.

En esa línea, remarcó el carácter personal que tienen estas fechas para él. “Vamos a estar en todos los actos oficiales y reunirme con productores, voy a visitar fincas. Yo nací y vengo de una familia que se crió y creció en las fincas, por eso estas fechas son muy especiales para mí”, expresó.

Durante el contacto con la prensa, el legislador libertario también destacó la gestión económica del ministro Caputo. Según señaló, el funcionario asumió “con un país en llamas, con una inflación que volaba” y logró en poco tiempo resultados que consideró significativos.

Petri sostuvo que el Gobierno nacional alcanzó un superávit fiscal, algo que —según indicó— no ocurría desde hacía décadas en Argentina, y remarcó la baja de la inflación como uno de los principales objetivos de la gestión.

En ese sentido, calificó a la inflación como “un impuesto regresivo que afecta a los sectores más vulnerables” y afirmó que el Ejecutivo la está combatiendo con “un sólido plan económico”.

Asimismo, citó datos mencionados por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso al señalar que el país pasó de niveles de pobreza del 57% a alrededor del 26%.

“Queda mucho trabajo para seguir bajando esos números, pero creemos que este es el rumbo para que la Argentina crezca”, planteó.

Luis Petri - Luis Caputo en el Foro de Economía e Inversiones
El diputado nacional Luis Petri junto con el ministro de Econom&iacute;a Luis Caputo en el Foro de Inverisones y Negocios.

El diputado nacional Luis Petri junto con el ministro de Economía Luis Caputo en el Foro de Inverisones y Negocios.

El diputado agregó que las políticas económicas actuales buscan revertir problemas estructurales que, a su juicio, se generaron tras años de “políticas populistas”.

En ese marco, afirmó que el rumbo del Gobierno nacional apunta a generar condiciones para la inversión y el empleo, y destacó el rol del equipo económico encabezado por Caputo.

Otro de los dirigentes de La Libertad Avanza que participó de la apertura del foro fue el diputado nacional y presidente partidario en Mendoza, Facundo Correa Llano.

El legislador señaló que este tipo de encuentros resultan “súper positivos” porque “alientan el ambiente para las inversiones en la provincia”.

Correa Llano también valoró la presencia del ministro de Economía en Mendoza y afirmó que su exposición permitió brindar “un pantallazo de todo el trabajo que viene haciendo este gobierno y de la importancia de la actividad privada”, tanto para las inversiones en el país como en la provincia.

Además, el diputado libertario destacó las iniciativas impulsadas desde el Congreso vinculadas a incentivos para la actividad económica.

En ese sentido, mencionó proyectos relacionados con la modernización laboral y medidas como el de Inocencia fiscal, que según sostuvo, buscan generar mejores condiciones para el desarrollo del sector privado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El ministro señaló que la baja en los recursos se explica por menos días hábiles en febrero y por el impacto de las rebajas impositivas.

Coparticipación: Luis Caputo aseguró que la caída de la recaudación "se corrige a partir de abril"

Por Jorge Yori
El legislador nacional participó del tradicional evento de la colectividad italiana en la Ciudad de Mendoza y este jueves estará en el Foro de Inversiones del CEM.

Luis Petri participó de la "Festa in Piazza" y se suma a la agenda empresarial de Vendimia

Por Redacción Política
Fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel

Petri acusó a Villarruel de "apostar al fracaso del Gobierno" y ella lo llamó "vecina chusma"

Por Redacción Política
Luis Petri se mostró rodeado de los ministros de Javier Milei.

Luis Petri tuvo protagonismo en la Asamblea Legislativa: por qué lo elogió Javier Milei

Por Redacción Política