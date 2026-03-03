3 de marzo de 2026 - 07:45

Petri acusó a Villarruel de "apostar al fracaso del Gobierno" y ella lo llamó "vecina chusma"

El diputado mendocino afirmó que la vicepresidenta fue “funcional a la oposición”. Ella le recordó el caso Iosfa y descartó renunciar.

Fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel

Fuerte cruce entre Luis Petri y Victoria Villarruel

La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo luego de que el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri(La Libertad Avanza), lanzara duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y la acusara de haber “apostado al fracaso de este Gobierno”. El cruce creció en magnitud en la red social X, donde hubo términos como "vecina chusma" y "golpista".

Las declaraciones del mendocino fueron realizadas este lunes por la noche en el programa "¿La Ves?", por TN.

Consultado por la actitud de la vicepresidenta durante la última Asamblea Legislativa, donde se la vio tensa frente a Javier Milei, Petri afirmó que no le sorprendía que estuviera “fuera de lugar” mientras el presidente brindaba su discurso inaugural. “Ha estado fuera de lugar durante dos años”, sostuvo.

Ante la repregunta sobre los motivos de esa afirmación, el legislador profundizó: “Porque cuando vos te ofrecés a la oposición, ¿qué sos? Si vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un gobierno y de la sucesión presidencial, ¿qué sos?”.

Petri fue más allá y sostuvo que Villarruel “fue funcional a la oposición”. Al ser consultado sobre si consideraba que la vicepresidenta pensó en ser presidenta, respondió: “Sí, sin lugar a dudas lo debe haber pensado”.

“Apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa. No tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico”, cuestionó. Y remató: “No ha apoyado al Gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso. Y apostar a su fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma?”.

La pelea de Petri y Villarruel en redes

La vicepresidenta no tardó en responder a Petri mediante su cuenta de X. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, escribió con dureza Villarruel.

"Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", lanzó.

El diputado mendocino replicó en la misma red social con una frase breve y contundente: “Yo te conozco por golpista”.

En otro mensaje a un usuario crítico, Villarruel habló de su continuidad hasta diciembre de 2027, pese a que Milei no la quiere en el poder.

"Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno", expresó la número dos.

