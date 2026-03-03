Petri acusó a Villarruel de "apostar al fracaso del Gobierno" y ella lo llamó "vecina chusma"

La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo luego de que el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri (La Libertad Avanza), lanzara duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y la acusara de haber “apostado al fracaso de este Gobierno”. El cruce creció en magnitud en la red social X, donde hubo términos como "vecina chusma" y "golpista".

Video clave: el frío saludo entre Milei y Villarruel que la transmisión oficial no mostró

"Soñar con el sillón de Rivadavia": la frase de Milei para Villarruel y un gesto llamativo

Las declaraciones del mendocino fueron realizadas este lunes por la noche en el programa "¿La Ves?", por TN.

Consultado por la actitud de la vicepresidenta durante la última Asamblea Legislativa, donde se la vio tensa frente a Javier Milei, Petri afirmó que no le sorprendía que estuviera “fuera de lugar” mientras el presidente brindaba su discurso inaugural. “Ha estado fuera de lugar durante dos años”, sostuvo.

Ante la repregunta sobre los motivos de esa afirmación, el legislador profundizó: “Porque cuando vos te ofrecés a la oposición, ¿qué sos? Si vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un gobierno y de la sucesión presidencial, ¿qué sos?”.

En esa línea, el exministro de Defensa vinculó sus críticas con el mensaje que el presidente Milei había deslizado en el Congreso sobre quienes “se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia”. “ Claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias”, aseguró.

Asamblea Legislativa 2026: el gesto de Javier Milei dirigido a Victoria Villarruel que se hizo viral Asamblea Legislativa 2026: el gesto de Javier Milei dirigido a Victoria Villarruel que se hizo viral Captura de video

Petri fue más allá y sostuvo que Villarruel “fue funcional a la oposición”. Al ser consultado sobre si consideraba que la vicepresidenta pensó en ser presidenta, respondió: “Sí, sin lugar a dudas lo debe haber pensado”.

“Apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa. No tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico”, cuestionó. Y remató: “No ha apoyado al Gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso. Y apostar a su fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma?”.

La pelea de Petri y Villarruel en redes

La vicepresidenta no tardó en responder a Petri mediante su cuenta de X. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, escribió con dureza Villarruel.

"Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", lanzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2028657288878162057?s=20&partner=&hide_thread=false Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA y que hizo su funcionario Mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 3, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2028673166353035322?s=20&partner=&hide_thread=false A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el Presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los suelda más bajos de todas las fuerzas. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 3, 2026

El diputado mendocino replicó en la misma red social con una frase breve y contundente: “Yo te conozco por golpista”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2028673958099210714?s=20&partner=&hide_thread=false Yo te conozco por golpista https://t.co/K18U4zUzLx — Luis Petri (@luispetri) March 3, 2026

En otro mensaje a un usuario crítico, Villarruel habló de su continuidad hasta diciembre de 2027, pese a que Milei no la quiere en el poder.

"Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno", expresó la número dos.