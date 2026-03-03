Petri acusó a Villarruel de "apostar al fracaso del Gobierno" y ella lo llamó "vecina chusma"

La interna en el oficialismo sumó un nuevo capítulo luego de que el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri(La Libertad Avanza), lanzara duras críticas contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y la acusara de haber “apostado al fracaso de este Gobierno”. El cruce creció en magnitud en la red social X, donde hubo términos como "vecina chusma" y "golpista".
Consultado por la actitud de la vicepresidenta durante la última Asamblea Legislativa, donde se la vio tensa frente a Javier Milei, Petri afirmó que no le sorprendía que estuviera “fuera de lugar” mientras el presidente brindaba su discurso inaugural. “Ha estado fuera de lugar durante dos años”, sostuvo.
Ante la repregunta sobre los motivos de esa afirmación, el legislador profundizó: “Porque cuando vos te ofrecés a la oposición, ¿qué sos? Si vos te ofrecés a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un gobierno y de la sucesión presidencial, ¿qué sos?”.
Petri fue más allá y sostuvo que Villarruel “fue funcional a la oposición”. Al ser consultado sobre si consideraba que la vicepresidenta pensó en ser presidenta, respondió: “Sí, sin lugar a dudas lo debe haber pensado”.
“Apostó al fracaso de nuestro Gobierno y se ofreció como una alternativa. No tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico”, cuestionó. Y remató: “No ha apoyado al Gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso. Y apostar a su fracaso estando segunda en la línea de sucesión, ¿en qué te transforma?”.
La pelea de Petri y Villarruel en redes
La vicepresidenta no tardó en responder a Petri mediante su cuenta de X. “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), y los sueldos más bajos de todas las fuerzas”, escribió con dureza Villarruel.
"Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial", lanzó.
