Impuestos Automotor e Inmobiliario: si no pagaste de forma anual, estos serán los intereses de la segunda cuota

ATM fijó la tasa de interés para cada uno de los impuestos patrimoniales. El Impuesto Inmobiliario tiene su segunda cuota este mes, mientras que el Impuesto Automotor en mayo.

Boletas de ATM. Archivo Los Andes

Mediante una Resolución Nº 13 publicada en el Boletín Oficial este martes, firmada por el titular del organismo Alejandro Donati en la fecha de ayer, el organismo dispuso que la segunda cuota de ambos tributos tendrá un interés acumulado del 1,75%, mientras que la primera cuota no registrará recargo financiero.

La medida se enmarca en lo dispuesto por el Código Fiscal y la Ley Impositiva vigente, que facultan a la ATM a fijar la tasa de financiación para el pago en cuotas, calculada desde la fecha de vencimiento de la opción de pago anual total.

Además, el artículo 50 del Código Fiscal establece que las facilidades de pago no pueden superar una vez y media la tasa activa promedio del Banco Nación, mientras que el Ministerio de Hacienda y Finanzas fijó en 2% mensual la tasa para planes de pago.

Cómo quedan las cuotas

Impuesto Inmobiliario 2026

  • Primera cuota (febrero): sin interés.
  • Segunda cuota (abril): 1,75% de interés acumulado.

Impuesto Automotor 2026

  • Primera cuota (marzo): sin interés.
  • Segunda cuota (mayo): 1,75% de interés acumulado.

La resolución entró en vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial. De esta manera, el Gobierno provincial formalizó el esquema de financiación para quienes elijan abonar los tributos patrimoniales en cuotas durante el presente ejercicio fiscal.

