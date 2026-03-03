Impuestos Automotor e Inmobiliario: si no pagaste de forma anual, estos serán los intereses de la segunda cuota

ATM fijó la tasa de interés para cada uno de los impuestos patrimoniales. El Impuesto Inmobiliario tiene su segunda cuota este mes, mientras que el Impuesto Automotor en mayo.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) estableció la tasa de interés de financiación que se aplicará a quienes no hayan optado por el pago anual total de los impuestos Inmobiliario y Automotor correspondientes al ejercicio 2026.

Mediante una Resolución Nº 13 publicada en el Boletín Oficial este martes, firmada por el titular del organismo Alejandro Donati en la fecha de ayer, el organismo dispuso que la segunda cuota de ambos tributos tendrá un interés acumulado del 1,75%, mientras que la primera cuota no registrará recargo financiero.

La medida se enmarca en lo dispuesto por el Código Fiscal y la Ley Impositiva vigente, que facultan a la ATM a fijar la tasa de financiación para el pago en cuotas, calculada desde la fecha de vencimiento de la opción de pago anual total.

Además, el artículo 50 del Código Fiscal establece que las facilidades de pago no pueden superar una vez y media la tasa activa promedio del Banco Nación, mientras que el Ministerio de Hacienda y Finanzas fijó en 2% mensual la tasa para planes de pago.