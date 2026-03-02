2 de marzo de 2026 - 15:07

Renunciaron dos funcionarios de un importante ministerio del gobierno de Alfredo Cornejo

El gobierno provincial confirmó que dos funcionarios dejaron sus cargos a partir de este 1 de marzo.

Alfredo Cornejo y Francisco Mondotte en San Rafael. Archivo Los Andes

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador Alfredo Cornejo aceptó la renuncia de dos funcionarios del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, que conduce Natalio Mema. Se trata de Francisco Mondotte, a cargo de la Dirección de Asuntos Gubernamentales, y Diego Lazzaro, que encabezaba la Dirección General de Administración del ministerio.

A través de la cuenta de X del ministerio, se informaron las bajas este mediodía: "A partir del 1 de marzo, Francisco Mondotte deja de ejercer su función al frente de la Dirección de Asuntos Gubernamentales. Tomó esta decisión por razones personales. Desempeñó su tarea con gran compromiso y responsabilidad; agradecemos su aporte permanente".

Además, aseguraron que "Francisco Mondotte continuará colaborando con la gestión del Gobierno de Mendoza y con el frente Cambia Mendoza desde el departamento de San Rafael"

"Asimismo, felicitamos a Diego Lazzaro, quien deja su función en la Dirección General de Administración del Ministerio para incorporarse al equipo del intendente Marcos Calvente en el Municipio de Guaymallén", completó el hilo de la cartera que lidera Mema.

