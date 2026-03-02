Renunciaron dos funcionarios de un importante ministerio del gobierno de Alfredo Cornejo

El gobierno provincial confirmó que dos funcionarios dejaron sus cargos a partir de este 1 de marzo.

El gobernador Alfredo Cornejo aceptó la renuncia de dos funcionarios del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, que conduce Natalio Mema. Se trata de Francisco Mondotte, a cargo de la Dirección de Asuntos Gubernamentales, y Diego Lazzaro, que encabezaba la Dirección General de Administración del ministerio.

A través de la cuenta de X del ministerio, se informaron las bajas este mediodía: "A partir del 1 de marzo, Francisco Mondotte deja de ejercer su función al frente de la Dirección de Asuntos Gubernamentales. Tomó esta decisión por razones personales. Desempeñó su tarea con gran compromiso y responsabilidad; agradecemos su aporte permanente".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinGobiernoMza/status/2028523019446988941&partner=&hide_thread=false A partir del 1 de marzo, Francisco Mondotte deja de ejercer su función al frente de la Dirección de Asuntos Gubernamentales. Tomó esta decisión por razones personales. Desempeñó su tarea con gran compromiso y responsabilidad; agradecemos su aporte permanente — Min de Gobierno, Infraestructura y D. Territorial (@MinGobiernoMza) March 2, 2026 Además, aseguraron que "Francisco Mondotte continuará colaborando con la gestión del Gobierno de Mendoza y con el frente Cambia Mendoza desde el departamento de San Rafael"