28 de febrero de 2026 - 19:21

El Gobierno cerró las extraordinarias con la sanción de reformas que buscaba y con mayoría en el Congreso

Con el apoyo de la "oposición dialoguista", La Libertad Avanza logró convertir en ley proyectos considerados claves para la agenda del presidente Milei.

El Senado convirtió en ley la reforma laboral

x.com/jmilei
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno Nacional concluyó el período de sesiones extraordinarias del Congreso con un balance de gestión altamente positivo al lograr la sanción de leyes clave para su programa.

Este avance parlamentario fue posible gracias a la construcción de una mayoría sólida junto a sectores de la "oposición dialoguista", conformada por el Pro, la UCR, fuerzas provinciales y sectores del peronismo vinculados a gobernadores cercanos a la Casa Rosada.

Esta reforma reemplaza una normativa con 46 años de antigüedad por un sistema especializado que reconoce el derecho de las víctimas y establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios o secuestros.

El nuevo régimen se apoya en principios de celeridad procesal y resocialización, destinando una inversión inicial de más de 23.700 millones de pesos para su implementación. Según el oficialismo, esta medida busca que "los delitos de adultos tengan penas de adultos" y saldar una deuda histórica con la sociedad.

Simultáneamente, el Senado convirtió en ley la Reforma Laboral con un desenlace holgado de 42 votos a favor. El proyecto sancionado tiene como objetivos principales agilizar la registración formal de empleados y reducir la alta litigiosidad en el sector.

Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la eliminación del polémico artículo 44, lo que garantiza que los trabajadores bajo licencia por enfermedad perciban el 100% de sus haberes. La normativa también introduce regulaciones sobre indemnizaciones, el Fondo de Asistencia Laboral y limitaciones al derecho a huelga.

Estos triunfos legislativos se suman a un paquete de leyes aprobadas durante el periodo extraordinario que incluyen el Presupuesto 2026, la Inocencia Fiscal, el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, y la reforma a la Ley de Glaciares.

Con estos resultados, el Gobierno llega fortalecido al inicio de las sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo, habiendo demostrado capacidad de negociación para destrabar consensos en la Cámara alta.

