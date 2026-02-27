El Senado aprobó la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años 

Con 44 votos positivos y 27 negativos, se convirtió en ley el nuevo régimen penal juvenil. Es un nuevo triunfo legislativo para el oficialismo durante el período de sesiones extraordinarias.

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos, 27 negativos y una abstención.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana tienen fijada la edad de imputabilidad en 14 años, mientras que Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá inician en los 12 años. En ambos casos, el tratamiento de los niños y jóvenes que cometen delitos se basa en impartir medidas socioeducativas que priorizan su reinserción en la sociedad.

Los senadores Luis Juez y Patricia Bullrich durante el debate en el Senado que aprobó la baja de edad de imputabilidad de 16 a 14 años Mariano Sánchez / NA El oficialismo argumentó que "aumentaron los delitos cometidos por menores" de entre 12 y 15 años, con una participación "creciente" en delitos graves, lo que genera una sensación de "injusticia" e "impunidad", dos situaciones que el Ministerio de Seguridad, hoy comandado por Alejandra Monteoliva y previamente por la actual senadora libertaria Patricia Bullrich, se pretenden combatir desde el inicio de su gestión.

Asimismo, se busca actualizar una norma que fue instalada en el año 1980 por considerarse necesaria la instalación de “un marco legal moderno” que se adapte al escenario actual de la delincuencia juvenil.