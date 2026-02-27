27 de febrero de 2026 - 22:18

"No finjas demencia": fuerte cruce entre Losada y Di Tullio en medio del debate en el Senado

La senadora de la UCR recriminó a la legisladora de Unión por la Patria por el "cajoneo" de iniciativas contra la corrupción de menores.

Los Andes | Redacción Política
En el marco de una sesión de alta intensidad política, el Senado de la Nación se convirtió en el escenario de un duro enfrentamiento verbal entre las senadoras Carolina Losada (UCR) y Juliana Di Tullio (Unión por la Patria).

El episodio ocurrió mientras se debatía el nuevo régimen penal juvenil y la baja de la edad de imputabilidad, uno de los proyectos clave enviados por el Poder Ejecutivo.

La chispa se encendió cuando Losada recordó que en 2022 presentó un proyecto de ley para crear la figura penal de "corrupción de menores con fines delictivos", buscando equiparar las penas a las de la corrupción con fines sexuales. Según denunció la legisladora radical, dicha iniciativa "no se trató ni en comisión" en su momento.

Ante una interrupción de Di Tullio desde su banca, Losada respondió de forma tajante: “Pero Juli, querida. En tu gobierno tampoco se trató. Lo cajonearon”.

A medida que la tensión escalaba, el presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala, intentó mediar pidiéndole a Losada que se dirigiera a la presidencia y evitara el diálogo directo con sus pares.

Sin embargo, la senadora santafesina continuó con sus críticas hacia la gestión anterior, vinculando la situación actual con la "falta de políticas sociales" de los últimos 20 años. El momento de mayor repercusión, que rápidamente se viralizó, fue cuando Losada sentenció: “Gobernaron 20 años. No finjas demencia”.

Máxima tensión dentro y fuera del recinto

La sesión no solo estuvo atravesada por los cruces dialécticos, sino también por el tratamiento de la reforma laboral, que regresó al Senado tras cambios en la Cámara de Diputados.

Además, durante la jornada se otorgó media sanción a modificaciones en la Ley de Glaciares y se aprobó el acuerdo Mercosur-Unión Europea con una amplia mayoría.

Mientras el debate transcurría puertas adentro, las inmediaciones del Congreso fueron escenario de serios incidentes. Manifestantes que se oponían a los cambios en la legislación ambiental se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, resultando en el uso de gas lacrimógeno y varias detenciones.

Entre los episodios de violencia, se reportó que un camarógrafo del canal A24 fue golpeado y detenido por la policía, un hecho que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó posteriormente como “reprochable”.

