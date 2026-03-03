3 de marzo de 2026 - 08:11

Cornejo le aceptó la renuncia al consejero de Irrigación por su alcoholemia positiva: quién lo reemplazará

El representante de los regantes del Río Atuel presentó su dimisión hace un mes, pero el decreto firmado por el Gobernador se conoció este martes.

Gustavo Villegas, detenido con alcoholemia positiva en Alvear a principios de febrero

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador Alfredo Cornejo le aceptó este martes la renuncia a Gustavo Villegas, el consejero del río Atuel en el Departamento General de Irrigación que había tenido una alcoholemia positiva el 6 de febrero pasado en General Alvear.

En su cuenta de X, Cornejo confirmó, además, que enviará a la Legislatura el pliego de Leonardo Viñolo para que sea tratado, con el interés de que se convierta en consejero del Río Atuel, en reemplazo de Villegas. Se trata de un exsenador provincial radical y actual consejero de Vialidad Provincial en la zona sur de Mendoza.

"Es técnico en Producción Agropecuaria y cuenta con experiencia legislativa y en gestión hídrico-vial, con fuerte conocimiento del sur provincial y del sistema de riego. Considero que su perfil técnico y territorial le permitirá desempeñar la tarea de la mejor manera para fortalecer la defensa y administración de nuestros recursos hídricos. La propuesta será analizada por el Senado en el marco del procedimiento institucional previsto para este tipo de designaciones", resaltó el mandatario provincial.

Por la demora en aceptar la renuncia de Villegas, formalizada a principios de febrero, desde Casa de Gobierno habían manifestado a Los Andes que la traba se debía a que el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli, aún no enviaba formalmente la renuncia.

Villegas era un funcionario de confianza de Marinelli y contaba con el respaldo de los regantes de su cuenca. La ascendencia en el DGI fue tal que, en representación de Mendoza, había sido electo vicepresidente del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) para el período 2025-2026, en junio pasado.

También fue una pieza fundamental en la contienda legal por el agua del Atuel entre Mendoza y La Pampa. De hecho, a mediados de 2024, Marinelli y Villegas impulsaron una denuncia contra esa provincia por habilitar negocios ilegales con el recurso hídrico.

Una alcoholemia positiva y el deber de cumplir la ley

La madrugada del 6 de febrero último, Villegas fue detenido por un control vial en la Avenida Libertador Sur de General Alvear, con un dosaje de 1,28 gramos de alcohol en sangre, muy por encima del límite permitido por ley (0,5 gr).

Un día después, el ahora exfuncionario publicó en sus redes sociales un comunicado pidiendo disculpas y anunció la presentación de su renuncia formal a su cargo de consejero.

Por esos días, Cornejo se encontraba de viaje por Europa, cumpliendo una misión de promoción vitivinícola, y Marinelli dijo que iba a esperar a su regreso para trasladársela.

Mientras tanto, la vicegobernadora Hebe Casado, a cargo del Poder Ejecutivo, lamentó la situación pero aseguró a Los Andes que “en el Gobierno no hay doble vara en estos casos”.

De hecho, en casos anteriores de alcoholemias positivas como el del titular del Ente de Movilidad Provincial (Emop), Jorge Teves, o el concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa (UCR), Cornejo pidió sus renuncias. El primero la efectivizó por ser funcionario provincial, mientras que el segundo se negó a hacerlo, a pesar de ser un edil del mismo color político.

En noviembre del año pasado, el concejal libertario de San Rafael, Martín Antolín, protagonizó un hecho similar de alcoholemia que el de Villegas, por calle Arístides Villanueva (Ciudad).

