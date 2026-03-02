La Provincia realizará test de consumo de drogas a embarazadas internadas: los motivos

El gobierno de Alfredo Cornejo dispuso la realización de controles de sustancias psicoactivas a todas las embarazadas que se encuentren internadas en las maternidades públicas de la provincia . La medida fue establecida a través de la Resolución 305 del Ministerio de Salud y Deportes y comenzará a regir desde la fecha de su dictado.

La normativa, firmada por el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero , establece que el control se implementará como una medida de protección de la salud integral de la gestante y de la persona por nacer, con el objetivo de promover la detección temprana y el tratamiento oportuno en los casos que corresponda.

Según se desprende de los considerandos de la resolución, el consumo de sustancias psicoactivas entre ellas alcohol, tabaco y drogas ilícitas como cocaína, marihuana o éxtasis, puede afectar el desarrollo del embarazo desde la concepción, con impacto en la organogénesis y en sistemas como el nervioso central, cardiovascular, renal y cutáneo.

El texto oficial advierte que no existen dosis seguras y vincula el consumo con complicaciones obstétricas como restricción de crecimiento intrauterino, abortos, partos prematuros y eclampsia.

La resolución señala además que el uso de estas sustancias incrementa el riesgo de muerte fetal intrauterina, malformaciones congénitas y trastornos del neurodesarrollo, así como la necesidad de internación de recién nacidos en unidades de cuidados intensivos.

El ministro de Salud, Rodolfo Montero junto al gobernador Alfredo Cornejo. | Foto: Gobierno de Mendoza.

También menciona el síndrome de muerte súbita del lactante como una de las posibles consecuencias asociadas.

De acuerdo con datos citados en el expediente, entre el 5% y el 10% de las personas gestantes refieren consumo de drogas ilícitas durante el embarazo. Sin embargo, en pesquisas universales realizadas en poblaciones de alto riesgo se han detectado prevalencias entre un 10% y un 40% superiores a las declaradas por las pacientes.

El artículo 1º de la resolución establece que el control se realizará con consentimiento informado de la paciente, conforme a un formulario que se aprueba como anexo. Los resultados deberán registrarse en los sistemas de información perinatal habilitados por el Ministerio, como el SIP+ o su equivalente en HSI (CLAP).

En caso de resultados positivos o situaciones que lo ameriten, se deberá disponer un abordaje interdisciplinario para el tratamiento y seguimiento correspondiente, dejando constancia en los sistemas oficiales.

La norma también prevé que, tras el alta hospitalaria, el equipo interdisciplinario continúe con el tratamiento o seguimiento, salvo negativa expresa de la paciente, que deberá quedar registrada.

Por último, se instruyó a la Subsecretaría de Gestión de Salud para que implemente la medida y garantice su adecuada difusión en los efectores sanitarios de la provincia.

