Petri, la batalla cultural y los pibes chorros

Luego de que trascendieron las aspiraciones de Ulpiano Suárez y Tadeo García Zalazar para suceder desde el oficialismo a Alfredo Cornejo, todas las miradas se posaron sobre los movimientos de quien hace tiempo confirmó sus intenciones en la misma dirección: Luis Petri.

El ahora diputado nacional se muestra prescindente de las intrigas del Barrio Cívico (tanto en Casa de Gobierno como en la Municipalidad de Capital) no sólo por una decisión estratégica, sino que también responde a su reciente salida de la Unión Cívica Radical (UCR) para afiliarse a La Libertad Avanza (LLA).

Y si bien estos partidos son aliados y en algunos días más enfrentarán juntos las elecciones desdobladas de 6 municipios, ambos pretenden extender la sociedad de cara al 2027 cuando se dilucide el próximo gobernador.

En ese contexto, se perfilan por ahora dos discusiones. Una, puertas adentro del radicalismo , donde el cornejismo tendrá un primer test respecto de la continuidad de proyecto iniciado en 2015 y que arriesga la posibilidad de un “cornejismo sin Cornejo”. Así será tanto con Tadeo, pero en especial con “Yayo”, aunque ambos garantizan diálogo con el gobernador y su futura pretensión de “influir” en las decisiones como sucedió con Rodolfo Suárez. Diferente sería con Petri.

Y el segundo desafío pasa por el vínculo con los socios , y en particular con Javier Milei, los libertarios locales y otros aliados que pese a lo que aún resta para las definiciones no dudan en respaldar (y alentar) la candidatura del ex ministro.

Se trata de dos construcciones que avanzarán de aquí al año próximo por andariveles separados pero que deberían coincidir de la manera menos traumática posible, aunque hay quienes vaticinan una colisión inevitable en una elección primaria, cuando los efectos de las suspendidas PASO hayan cesado y vuelva a ser (al menos en Mendoza) la mejor y más democrática herramienta para la selección de candidatos.

Agenda nacional

Pero mientras todo esto sucede, desde la Fundación Mendocinos por el Futuro, el espacio que Petri creó en 2023 para desplegar en el territorio su acción política no dan indicios de que los movimientos de los socios y posibles rivales le hagan cambiar su hoja de ruta. Por el contrario, aseguran que trabajan en consolidar el espacio y proveer insumos para la tarea del diputado nacional “y futuro gobernador”, que se mostró en la Vendimia de Las Heras el jueves 29 en una de sus esporádicas apariciones públicas.

La respuesta, casi de ocasión, da sin embargo pistas del lugar desde donde el sanmartiniano apuntala sus pretensiones: el ámbito nacional. Así fue cuando al perder la interna con Cornejo dio el salto a la fórmula de Juntos por el Cambio (JxC) que encabezaba Patricia Bullrich, y tras otra derrota en las generales, respaldó a Milei en el balotaje para luego sumarse al gabinete como ministro de Defensa.

Así se transformó en una de las espadas protagónicas del elenco presidencial y se plegó a la estrategia de Karina Milei para encabezar listas para el Congreso que se impuso con claridad en Mendoza, ya en alianza con Cornejo. Para 2026, Petri apuesta a transformarse en una de las voces capaces de dar el debate sobre la agenda libertaria y los proyectos de la Casa Rosada, al estilo de la férrea confrontación de modelos que imagina como central para su postulación aquí.

Contra el “garantismo”

Con la próxima reapertura de las sesiones extraordinarias en el Congreso, y tras confirmarse la inclusión en el temario -además de la Reforma Laboral- de la baja de la edad de la imputabilidad, un viejo debate de la sociedad que ahora el Gobierno entiende puede avanzar como parte de la denominada “batalla cultural”, el mendocino no dudó desde sus redes en apostar fuerte, en línea con esa narrativa, pero también porque se trata de los temas que atañen al endurecimiento de las penas y el combate contra la inseguridad que siempre han sido parte de su propio menú legislativo, tanto aquí como en Buenos Aires.

La nueva Ley Penal Juvenil pretende que a partir de los 14 años (actualmente es a los 16) un menor pueda ser responsable de los delitos cometidos, algo que para Petri es “urgente y necesario”. “Los delincuentes no pueden ampararse en la edad para quedar impunes”, agregó. Y adelantó argumentos al asegurar que “Argentina cuenta con una de las edades más altas del mundo y eso genera la imposibilidad de hacer justicia y la impunidad para quienes cometen delitos aun comprendiendo cabalmente lo que hacían”.

Una visión que, si bien Cornejo comparte en general, el gobernador y su equipo no creen que por sí sola una ley pueda resolver el fracaso social que implican los adolescentes que delinquen. En esa línea se expresó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y también el mandatario que además puso la mira en los recursos necesarios para atender más jóvenes judicializados bajo la tutela estatal si la ley se aprueba.

Más allá de matices y tecnicismos, está claro que Petri busca encarnar aquellas iniciativas duras que promueve Milei a fin de que el electorado, en este caso el de Mendoza, lo identifique plenamente con el proceso político que encarna el presidente que aquí sigue manteniendo niveles de adhesión más que importantes. Sin embargo, parece descuidar su capacidad de respuesta o intervención en los asuntos locales y los debates sobre el futuro provincial, donde no tiene tanta presencia. Su apuesta de cara al 2027 es ser percibido como el mejor intérprete libertario y quien asegure no sólo una continuidad de la provincia lejos del populismo, sino también en perfecta sintonía con el modelo nacional.

* El autor es periodista y profesor universitario.