Alineación y balanceo

El fin del receso vacacional de Alfredo Cornejo fue con una significativa agenda bi-nacional. Por un lado, su participación en el Congreso Futuro, en Valparaíso (Chile), donde la coyuntura da un respiro para pensar políticas públicas inteligentes que las sociedades requieren ante el vértigo de los cambios tecnológicos que impactan en lo económico, lo social y cultural. No es un dato menor que el gobernador abreve en ámbitos de innovación, capaces de entrever transformaciones ante la crisis climática, las olas migratorias, la irrupción de la Inteligencia Artificial, entre otros desafíos, o los dilemas éticos asociados a ellos.

Pero ya en Mendoza, fue la recuperación del vínculo con la Nación ante la inminencia de una discusión parlamentaria excluyente: la Reforma laboral. Un test de vital importancia para Javier Milei, que preveía tener media sanción en 2025 pero se postergó por las complicaciones del Presupuesto y alguna impericia oficial en su tratamiento.

Tras la temprana vuelta de página estival, la Reforma Laboral es una buena prueba de la capacidad de manejo del Ejecutivo del nuevo Congreso, ahora más afín a la Casa Rosada, pero también una poderosa señal interna y externa sobre el poder de concreción de las transformaciones que La Libertad Avanza (LLA) sostiene como ejes de gestión. Así lo observa el empresariado local y los mercados internacionales. De allí, el escaso margen de error para una apuesta que necesariamente requiere el auxilio de aliados, pero, además, de gobernadores con sus diputados y senadores.

En esa construcción se inscribe el énfasis que durante enero puso el ministro del Interior, Diego Santili, que con paciencia de orfebre recorrió gran parte del país para conversar personalmente con aquellos mandatarios provinciales que tienen la llave capaz de ofrecerle al Gobierno un triunfo doblemente simbólico.

Esta vez parece haberse tomado todos los recaudos a fin de evitar malas praxis anteriores que dejaron sabor amargo en las huestes libertarias. Victorias a media, aprobaciones generales pero no particulares, caída de capítulos de leyes y enojos por falta de diálogo, o lo que algunos directamente achacan: falta de política.

En ese contexto, Santilli arribó a Mendoza como parte de un periplo que contempló tanto a gobernadores cercanos como Cornejo, el chaqueño Leandro Zdero, el sanjuanino Marcelo Orrego o el chubutense Ignacio Torres, a otros más distantes como el misionero Hugo Pasalacqua o el peronista pampeano Sergio Zilliotto.

Está claro que el vínculo de la Nación con Cornejo está aceitado y en línea con los planteos que la gestión libertaria va marcando. Desde la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela, que a su vez implica avalar la decisión de Donald Trump y la irrupción militar de Estados Unidos en Latinoamérica (que el gobernador celebró a través de las redes sociales) a la postura sobre la necesidad de una Reforma Laboral como Milei plantea.

A través de ministros, Mendoza volvió a dejar en claro que acompaña la propuesta de modificaciones que ilusiona al sector privado con recuperar competitividad y que ello redunde en la generación de más empleo registrado. “Tenemos convicción”, resumió Cornejo, aunque reclamó reactivación económica como fase siguiente de la baja inflacionaria.

Tanto Víctor Fayad (Hacienda) como Natalio Mema (Gobierno) no pasaron por alto el costo fiscal que tendría el proyecto si se aprueba como plantea el capítulo tributario, ya que significaría una pérdida de ingresos por coparticipación del Impuesto a las Ganancias de entre 45 mil y 50 mil millones de pesos anuales para la Provincia.

Un obstáculo difícil de sortear en un contexto de severo ajuste y contracción de las cuentas públicas, que mermó significativamente también el envío de partidas federales de distinto orden. El reclamo de los gobernadores es que por más que se acuerde con el rumbo, a las provincias no se les puede pedir más esfuerzo que el que han hecho en este tiempo.

Contraprestación

Justamente, de la necesidad nace el ingenio. Y esa es la lógica con la cual Cornejo negocia con la Nación a fin de compensar los efectos negativos que en lo inmediato tendría el acompañamiento a la Reforma Laboral.

En ese sentido, se adelantaron propuestas. Una podría tener incluso el visto bueno de otras provincias respecto de la postergación del impacto fiscal más allá de 2027. Una especie de amortiguación del efecto, pero que aún así, se sentirá con fuerza cuando suceda, en especial si la reactivación esperada se demora, como admitió Santilli. De la oposición que este capítulo genere en quienes tienen los votos para bajar o subir el pulgar dependerá la insistencia de la Nación, no descartando -incluso- que hasta pueda desaparecer del proyecto en pos de su aprobación.

La segunda, bien de entrecasa. La obsesión de arrancar una promesa cierta para la concreción de rutas nacionales, abandonadas en la gestión Milei y de las cuales algunas ya se hizo cargo la Provincia. Especialmente, la ruta 7 en el tramo del Corredor Internacional, que en esta temporada sigue siendo el luctuoso escenario de accidentes por el colapso y su maltrecha infraestructura. Pero también, la siempre postergada doble vía a San Juan de la ruta 40 y el tramo que une Malargüe con Neuquén. Una especie de contraprestación efectiva por el aval, en obra pública significativa, de uso cotidiano para la producción, el comercio y el turismo hoy en estado de emergencia y orfandad de gestión.

Públicamente, el ministro nacional dio precisiones sobre licitaciones y compromisos de obra que sólo el tiempo dirá si son ciertas o nuevas promesas. Por lo pronto, ratificación del camino compartido con la Nación y lealtad que se premia con anuncios. Un service necesario para seguir rodando juntos.

* El autor es periodista y profesor universitario.