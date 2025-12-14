Qué potencial se abre para Mendoza con la aprobación de PSJ Cobre Mendocino

Este martes 9 de diciembre marcó un hito para el desarrollo de la actividad minera en Mendoza . Después de que el Ejecutivo provincial emitiera la Declaración de Impacto Ambiental para PSJ y la Cámara de Diputados la ratificara, el Senado hizo lo mismo y dio luz verde para el primer proyecto de explotación de cobre en la provincia .

Se trata del paso indispensable para que ahora la empresa pueda terminar de avanzar en los estudios y análisis para el ajuste final de la propuesta, y luego iniciar la construcción de la mina y otras instalaciones. De cumplirse con los plazos propuestos, PSJ Cobre Mendocino podría estar operativo y extrayendo mineral del cerro San Jorge, en Uspallata, a mediados o fines de 2028.

La producción estimada es de unas 40 mil toneladas anuales de cobre fino , durante una vida útil que, en un primer momento, está prevista sea de 16 años, pero que podría extenderse hasta 27, ya que hay planes de retomar las tareas de exploración a la par de la explotación.

“Esta decisión institucional nos permite dar un paso más en un proceso que ha sido largo, transparente y profundamente participativo. Ahora comienza una etapa de trabajo técnico de factibilidad, donde seguiremos construyendo el proyecto junto a la comunidad, las instituciones y los actores productivos. Nuestro compromiso es avanzar con responsabilidad, diálogo permanente y la convicción de que el desarrollo debe ser compartido por todos”, expresó el CEO de PSJ, Fabián Gregorio , horas después de la aprobación.

Pero más allá de la posibilidad de concreción de este proyecto, que sería el primero en empezar a producir cobre en el país en esta “nueva era del cobre” -sólo hay uno operativo en Argentina, en Jujuy, de pequeña escala-, desde el sector minero se entiende que el valor de esta ratificación legislativa está en una especie de dar vuelta la página y habilitar una actividad que estuvo vedada en la provincia por años.

Proyecto San Jorge PSJ PSJ cobre mendocino

Todo por empezar

Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, planteó que llevan 20 años luchando por lograr esto, “en todos los frentes y escenarios, cuando éramos 5 o 6”. Sumó que hoy hay muchas personas a favor de la minería, pero en una época eran “una mala palabra”.

Desde ese camino recorrido, comentó con entusiasmo que lo que sucedió en Legislatura gratifica, pero no personalmente, sino como institución, “porque está todo por empezar”. Añadió que tiene hijos profesionales que están trabajando afuera, porque no encontraron una salida laboral en la provincia y que esta aprobación “da esperanza”, sobre todo porque Mendoza está alineada con Nación y el Gobierno nacional con otros países.

“Es una oportunidad única de alinearse con el primer mundo. Dejar lo ‘anti’, los palos en la rueda, la vieja política y todo lo que hemos vivido los argentinos estas últimas décadas”, avizoró.

Sumó que quienes abogaban por el desarrollo de la minería en la provincia pasaron décadas aceptando que existían leyes que impedían la actividad, por lo que ahora, quienes se oponían deben respetar la decisión de la mayoría -expresada en la Legislatura- de que esta actividad se realice en la provincia.

Celebró, además, que la ratificación en el Senado haya sido por 29 votos a favor y 6 en contra, porque “nos da mucha esperanza del futuro”. Y si bien reconoció que saben que se trata de un inicio, consideró que es lo que se necesita para que la matriz empiece a funcionar.

Ferrer transmitió sus felicitaciones al gobernador, Alfredo Cornejo, y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, que “como dirigentes, estuvieron a la altura en este tema de las necesidades de la provincia”.

Indicó que le parece un despropósito que haya jóvenes sin trabajo en una provincia con tanto potencial bajo el suelo. “No puede ser que no se perfore la tierra y se saque esa riqueza, cuidando el ambiente ”, cerró.

Senado Mendoza La Cámara de Senadores dio sanción definitiva a la explotación de la DIA de PSJ Cobre Mendocino. Foto: Ramiro Gómez.

Crecimiento de una industria moderna

La Casemmza había emitido un comunicado detallando que decidieron suspender una manifestación que habían planeado para visibilizar su postura. Pero aclararon que esto no implica una renuncia a seguir apoyando, impulsando y luchando “por el crecimiento de una industria minera moderna y responsable”.

Esto, con el propósito de generar nuevas y grandes inversiones que dinamicen la economía provincial; crear nuevos puestos de trabajo de calidad y con proyección a largo plazo para nuestros jóvenes y profesionales; y “desarrollar un futuro sostenible para una provincia con el inmenso potencial que Mendoza tiene para ofrecernos, embarcándonos hacia un porvenir próspero y equitativo”.

También plantearon que “la minería, llevada a cabo con los más altos estándares ambientales y sociales, es hoy la única vía real y tangible hacia el futuro que Mendoza tiene para construir una economía fuerte, diversificada, equitativa y justa para todos los que trabajan, proyectan y sueñan con un futuro mejor para nuestra tierra”.

Y específicamente sobre PSJ Cobre Mendocino, la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza evaluó que la minería de cobre de esta magnitud posicionará a Mendoza en el mapa global; generará empleos directos e indirectos, estables y bien remunerados; impulsará la formación técnica y universitaria, elevando el nivel de capital humano en la provincia.

Además, funcionará como un imán para futuras inversiones productivas en diversos sectores y permitirá a Mendoza diversificar su matriz productiva y asegurar los recursos necesarios para un desarrollo integral.

PSJ Cobre Mendocino

Atraer inversiones

Julio Totero, presidente de la Comisión de Minería de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Mendoza (Asinmet) y prosecretario de la CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras), lanzó, horas después de la sesión del Senado: “La verdad es que, como todos están diciendo, hoy ha sido un día histórico para Mendoza”.

Evaluó que “hay un grado de madurez institucional importante, más allá de algunas movilizaciones”, pero resaltó que se desarrollaron en paz. Se refirió también a las “mayorías silenciosas que no salieron a la calle” y destacó “que la política estuvo a la altura de las circunstancias”.

Si bien señaló que es un aporte importante para la provincia, indicó que hay que ser pacientes, porque se trata de la “piedra fundamental del desarrollo minero en Mendoza”, pero que los frutos de lo que sucedió esta semana se verán en unos años.

En cuanto al potencial que se abre a partir de esto, Totero señaló que es enorme. “Vale comparar lo que exporta Chile desde la cordillera que compartimos. Los inversores están mirando este proceso y en la medida que sea exitoso como hasta ahora se verán atraídos por nuestro potencial”, expresó.

El Plan Pilares, programa público-privado que apunta al desarrollo y la transformación productiva de Mendoza en torno de una minería moderna y sostenible, ha estimado que, para 2040, la provincia podría triplicar sus exportaciones, al pasar de los US$ 1.600 millones anuales actuales a unos US$ 4.800 millones.

Esto, si se logra que entren en operación cuatro proyectos mineros, algo que se considera factible si se avanza en las tareas de exploración en un territorio donde el potencial de encontrar un yacimiento se sustenta tanto en indicios geológicos como en lo que sucede en Chile.

Totero, quien es proveedor minero, mencionó qué otros factores podrían contribuir a este desarrollo y analizó que la macroeconomía va a acompañar, pero que se requiere de leyes que den seguridad jurídica, como también de concretar la reforma laboral para mejorar la empleabilidad y el salario real, bajando el costo laboral no salarial.

“Tendrá que reformarse el sistema impositivo para dar certezas y menos costos al inversor que mira cuánto cuesta invertir en Argentina, pero también en Chile o Perú, y decide el destino de su inversión”, advirtió.

“La gran oportunidad de avanzar con la minería es el buen precio de los metales, principalmente el cobre. Argentina es un país sin conflictos y con un entramado industrial muy prestigioso, lo que hace más simple la llegada de inversores, pero hay que resolver lo anterior. Lo importante es que estamos en el camino”, expresó.

Audiencia pública de PSJ Marcelo Álvarez

Ventajas y desventajas

Manuel Benítez, Cámara Argentina de Proveedores Mineros (Capmin), celebró la aprobación de PSJ, pero no sólo para el sector, sino para quienes podrán tener un trabajo, desarrollarse y tener una vida mejor.

“Con la minería, el mercado es el mundo”, lanzó y explicó que el ingeniero en minas que trabaje en PSJ podrá quedarse en Mendoza, irse a otra provincia o a otro país e irse especializando. “Realmente es un área de negocios que Argentina tiene que profundizar y es positiva. Ahora depende de nosotros”, invitó.

Señaló que la ventaja es que, al ver lo que ha sucedido en otros países con el desarrollo de la minería, como Estados Unidos -en donde, en sitios desérticos, se generó riqueza por la explotación minera-, Gran Bretaña, Italia, Alemania y ahora Francia, con el uranio.

Si bien PSJ es un proyecto pequeño en comparación con los de clase mundial que se encuentran en San Juan, Benítez consideró que, precisamente, ofrece la posibilidad de ver cómo funciona. Esto, ya que la minería en Mendoza, y en Argentina, es una actividad poco conocida.

“En el mundo hay un cambio de paradigma, por lo que todos vivimos: llueve más, hace más calor. El cambio climático obligó a los protagonistas mundiales a cambiar el paradigma energético y utilizar mucha más energía eléctrica. Y cuando hablás de energía eléctrica, necesariamente hablás de litio, de cobre, de plata”, comentó.

Añadió que Argentina importa el 99,9% del cobre que se utiliza -desde los cables de electricidad hasta un buen número de artefactos del hogar-, pese a la riqueza de minerales que tiene.

Planteó que San Juan es un ejemplo del desarrollo que puede favorecer la actividad, ya que en los ’80 era muy dependiente de las partidas nacionales, mientras ahora han crecido las opciones de empleo, la cantidad de pymes y están ofreciendo servicios de proveedores y productos a provincias y países vecinos. “Nosotros tenemos esos elementos que el mundo reclama”, señaló. Y añadió que “los inversores miran con mucho agrado América Latina y Argentina”.

El titular de Capmin resaltó que la tecnología actual reduce el riesgo, baja los costos y es más amigable con el medio ambiente. Sumó que la legislación minera establece diversos mecanismos de control -provinciales y nacionales-, pero que, además, las mismas empresas tienen controles desde las casas matrices, porque cotizan en Bolsa y deben hacer las cosas de la mejor manera posible.

Pero advirtió que hay una noticia mala y otra buena, con la misma raíz: que Argentina entró tarde a la minería. Si se opta por ver el vaso medio vacío, falta experiencia en el desarrollo de la actividad, aunque hay profesionales de excelencia trabajando en otros países.

Como contraparte, se va a empezar a trabajar con las herramientas modernas de exploración y producción: con inteligencia artificial, manejo de datos, controles previos y el requerimiento de detallar en la DIA no sólo que se va a hacer en los próximos meses, sino también al momento del cierre, cuando termine la vida útil del proyecto.

“Mendoza es una provincia muy rica. Creo que su gente se merece sacar esa riqueza escondida y transformarla en valor, porque, cuando está debajo, no es nada. Y que la gente, los hombres y mujeres puedan tener una matriz productiva más rica, que les permita crecer y tener una mejor calidad de vida. Mendoza se lo merece”, manifestó con entusiasmo.

PSJ Capacitación Vecinos de Uspallata participaron en talleres donde se respondieron dudas sobre empleo, agua y medio ambiente. Gentileza

Cuáles son los próximos pasos de PSJ Cobre Mendocino

Desde PSJ Cobre Mendocino detallaron que la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto les permite avanzar en la siguiente etapa: de factibilidad, un proceso técnico que tendrá una duración aproximada de un año.

Esta instancia implica pasar de los estudios generales a un plan de ejecución detallado, verificable y alineado a los estándares establecidos por la provincia y los internacionales de la industria.

Además, se desarrollan los estudios de ingeniería de detalle; el análisis de costos y financiamiento; la planificación integral de construcción, operación y cierre; la evaluación económica y de mercado; y la actualización de los programas de sostenibilidad y monitoreo ambiental.

Recién cuando se concluyan estos análisis -que implicarán unos US$ 15 millones, que se suman a los US$ 62 millones que ya han sido invertidos en sondajes de exploración y tareas de ingeniería- se estará en condiciones de iniciar la construcción, que demandará una inversión de unos US$ 559 millones, y un plazo de ejecución de 18 a 24 meses.

Mientras se levante la mina y otras instalaciones se ha calculado que se demandarán unos 3.900 empleos directos e indirectos, mientras que en la etapa de operación serán unos 2.400 (800 directos y 1.600 indirectos). Además, se prevé que PSJ tendrá un aporte significativo al crecimiento de las actividades comerciales tanto de Uspallata como de Las Heras y Mendoza.

El proyecto se desarrollará en la estancia Yalguaraz, a unos 45 kilómetros de la villa de Uspallata, y será llevado adelante por las empresas Zonda Metals GmBH (Suiza) y Alberdi Energy (Argentina). Otra de las etapas en las que se deberá avanzar es definir los inversores internacionales -hay conversaciones con organismos de financiamiento y otras empresas-, para reunir esos US$ 559 millones.

El método de producción será de obtención de cobre por flotación convencional. Esto implica obtener el cobre enriquecido y los sulfuros primarios, a partir de sucesivas trituraciones y molienda hasta obtener partículas muy finas, que se llevan a tanques, donde se mezclan con agua y productos para generar burbujas, que faciliten la captación del mineral.