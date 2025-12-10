El llamado a la "tranquilidad" de Cornejo para los que dudan "legítimamente" de la minería

El gobernador Alfredo Cornejo regresó a Mendoza y se explayó sobre la aprobación de los proyectos de minería , especialmente sobre la ratificación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de PSJ Cobre Mendocino . En principio señaló que "no hay nada que festejar" y luego llamó a la "tranquilidad" a los mendocinos que dudan de los controles en la actividad.

"El balance es positivo pero no hay nada para festejar, como si esto fuese un triunfo deportivo. Lo tomo con muchísima humildad. Esto es u na actividad más para Mendoza , una actividad productiva que le genere riquezas en el futuro mediato ", analizó en principio, durante una conferencia de prensa en Godoy Cruz.

El gobernador siguió a la distancia el debate del Senado, ya que ayer se encontraba en Buenos Aires por la reunión del Consejo de Mayo a la que había sido convocado.

Luego continuó: "Creo que es un buen paso y que el sistema político se ha comportado como verdaderos estadistas , porque la verdad es que los logros no se van a ver inmediatamente, se van a ver en un futuro mediato. Así que estoy satisfecho. No para festejar porque la situación económica no es la mejor, no es la que quisiéramos para la Argentina".

Entonces valoró la aprobación de la DIA del Proyecto San Jorge como una " política de Estado " que requería del acompañamiento de una parte importante de la oposición. " Una política de Estado se define por eso, que tenga apoyo de sectores opositores y lo veo positivo ", resaltó.

Mensaje para la ciudadanía

Entonces, se refirió sin decirlo directamente a la reacción que despertó la aprobación en un sector de la sociedad y se tradujo en la marcha masiva que sucedió ayer miércoles. "Es una obligación del Estado ser bien estricto en los controles a futuro y en eso quiero darle tranquilidad", apuntó.

Cornejo diferenció a aquellos que "están en contra de la minería en general y no les importan los argumentos", de los mendocinos que "están en contra legítimamente, con dudas acerca de los controles".

"A ellos les queremos dar tranquilidad y decirles que el Estado mendocino está preparado como nunca antes para hacer buenos controles. No sólo de la minería, sino de muchísimas otras actividades extractivas", aseguró el gobernador.

Y advirtió que en otras actividades "extractivas con el agua como es la agricultura, tenemos mucha más capacidad de control de la que teníamos hace 10 o 15 años atrás".

"Hoy hay una Policía Ambiental mucho más fuerte; con mayor capacidad de inspección. Así que quiero darles tranquilidad de que el Estado mendocino ha construido un sistema de control más fuerte, así que ese es el principal mensaje", sostuvo.

También remarcó que se trata de una "actividad económica más para generar riquezas y cuando funcione va a aumentar el promedio salarial de Mendoza". También aspiró a lograr lo misamo con el petróleo no convencional, a través de las exploraciones en Vaca Muerta.

Los pasos a seguir por la empresa PSJ

Cornejo estimó que con la DIA aprobada, "en menos de 6 meses vamos a estar viendo movimientos de suelo y contratación de camiones; y después de un año creo que vamos a estar en pleno trabajo" en el yacimiento de cobre, ubicado en la estancia El Yalguaraz de Uspallata.

"Vamos a esperar que los accionistas de San Jorge traigan el cronograma concreto de trabajo y toda la propuesta de lo que le hemos requerido en la declaración de impacto ambiental, de cómo van a cumplir con los preceptos ambientales mínimos y que han contestado buena parte ya", aclaró.

Entre los requerimientos se agrega una línea eléctrica que tiene que "pagar la empresa y que también va a llevar trabajo e inversión", aseguró.