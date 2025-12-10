Según Cornejo, la CGT no admite modernizar la reforma laboral para que no la tilden de "antitrabajador"

El Gobernador de Mendoza dijo que la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional tiene "una alta probabilidad de ser aprobada".

Cornejo aseguró que la CGT opina diferente en público, pero están a favor de la reforma laboral.

El gobernador Alfredo Cornejo afirmó este miércoles que la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional tiene "una alta probabilidad de ser aprobada", y señaló que los dirigentes sindicales de la CGT, en privado, reconocen la necesidad de modernizar la legislación vigente.

En declaraciones al programa "Esta mañana" de Radio Rivadavia, Cornejo sostuvo que existe una brecha entre lo que la central obrera expresa de cara a la sociedad y lo que admite en los espacios de negociación. "Hay una discusión pública y hay otra privada, y la CGT a veces dice una cosa en público para que no ser tenida como ‘antitrabajador’, pero ellos saben que hay que modernizar esa legislación", señaló.

Embed "LA CGT DICE UNA COSA EN PÚBLICO PARA NO SER ANTI-TRABAJADOR, PERO HAN ESTADO FAVORABLES CON LA REFORMA"



En diálogo con @ignacioortelli en #EstaMañana, el gobernador de Mendoza y miembro del Consejo de Mayo @alfredocornejo se refirió a la postura de la CGT sobre la… pic.twitter.com/3B3olS8Gtv — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) December 10, 2025 El rol del Consejo de Mayo y los consensos alcanzados Cornejo aludió a las deliberaciones del Consejo de Mayo, convocado por el Poder Ejecutivo para debatir reformas estructurales, incluida la laboral. Según explicó, el espacio que reunió a representantes de 18 provincias permitió avanzar en la redacción de proyectos de ley sobre los cuales hubo coincidencias y también diferencias.

“Fue una muy buena iniciativa... En modernización laboral hay un proyecto que propone el Gobierno, que es el que va a ir al Congreso, pero también hay algunas propuestas divergentes. La CGT, con Gerardo Martínez, hizo aportes divergentes y la UIA, con Martín Rapallini, también", detalló.

El gobernador de Mendoza apuntó que se creó un "mito" según el cual "cualquier modificación a la normativa laboral es antiobrera", y sostuvo que la mayor afectación a los trabajadores ha sido mantener una legislación "desactualizada".