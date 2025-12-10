10 de diciembre de 2025 - 17:47

Cornejo dijo que el PJ "está desorientado" por su interna y acusó a dos intendentes de "financiar marchas"

El gobernador Alfredo Cornejo se despachó contra el kirchnerismo por su rechazo a PSJ Cobre Mendocino y aseguró que dos intendentes promovieron marchas antimineras.

El gobernador Alfredo Cornejo junto al intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli.&nbsp;

El gobernador Alfredo Cornejo junto al intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli. 

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Leé además

Irrigación aportó nueva información que despejó dudas y el oficialismo habilitó el tratamiento de la Bicameral extractiva. Con esos puntos, cinco peronistas votaron a favor de la DIA de PSJ.

Por qué una parte del peronismo "se dio vuelta" y votó a favor del paquete minero de Cornejo

Por Jorge Yori
El gobernador Alfredo Cornejo se refirió a la aprobación de PSJ Cobre Mendocino. 

El llamado a la "tranquilidad" de Cornejo para los que dudan "legítimamente" de la minería

Por Martín Fernández Russo

Cornejo aclaró que no le sorprendió el rechazo del kirchnerismo, tanto en Diputados como en el Senado, a pesar de que en la Cámara Alta el grupo de senadores que responden a los intendentes votaron a favor.

“No me sorprendió, el kirchnerismo atrasa en todos los aspectos que tienen que ver con el crecimiento económico. Es otro paradigma, por ejemplo ellos criticaban que Impsa se haya privatizado y yo lo reivindico. Ellos quisieran que una empresa que tiene valor estratégico esté en manos del Estado y nosotros preferimos que el sector privado arriesgue e invierta”, contrastó.

Son dos paradigmas distintos y son los que están en lucha en la Argentina”, señaló el gobernador, aunque advirtió que “en general el Partido Justicialista está muy desorientado en sus posiciones”.

Se dividen las posiciones; votan unidos a veces y otras veces no. Eso no es positivo para el principal partido de oposición”, cuestionó Cornejo.

Si bien reconoció que “una buena parte” del PJ terminó apoyando el proyecto a diferencia de lo ocurrido en Diputados, reveló que el apoyo se destrabó por reuniones entre dirigentes del partido y funcionarios provinciales, que habían sido ofrecidas con anterioridad.

En ese sentido indicó que “la oposición comete el error de hacerse los críticos en la opinión pública con excusas y después terminan consensuando los proyectos y votándolos a favor. No tiene que avergonzarlos coincidir con el gobierno cuando coincidan”.

Por otro lado, aseveró que “hay algunos intendentes que inexplicablemente financian las marchas con recursos estatales”. Es decir, se refirió puntualmente a las manifestaciones antimineras que ocurrieron en estos días.

Se vieron trafics con los logos de los municipios de Rivadavia y de La Paz”, aseguró el gobernador para referirse directamente a los intendentes Ricardo Mansur (Sembrar) y Fernando Ubieta (PJ).

Contradicciones en el seno del propio kirchnerismo

Cornejo fue más allá en su opinión sobre el kirchnerismo y advirtió que "en materia de minería ha estado muy contradictorio en toda esta década". Se refirió al cruce público que tuvieron la exlegisladora bonaerense Fernanda Vallejos y el senador provincial Félix González por la sanción de PSJ Cobre Mendocino.

La economista "felicitó" al pueblo de Mendoza por la sanción de PSJ a través de X y González le respondió por la misma vía.

"Aunque muchos de ustedes no lo saben, el último tiempo he estado trabajando y estudiando muchísimo sobre el desarrollo del sector minero. Por eso, no puedo dejar de felicitar al pueblo de Mendoza que, a través de sus representantes, hoy ratificó la DIA de PSJ Cobre Mendocino", posteó Vallejos.

cruce

Entonces, González le respondió: "Compañera, todas las opiniones suman pero sugiero que leas en profundidad la DIA que se votó ayer para comprender mejor la gravedad de haber dado luz verde a un proyecto donde PSJ dice expresamente en su declaración bestialidades tales como que el Arroyo El Tigre es de su propiedad".

Cornejo aprovechó para recordar que Anabel Fernández Sagasti apoyó las modificaciones de la Ley 7.722 en el año 2019 y la exvicepresidenta Cristina Kirchner también "apoyó" en el 2021 la ley de Zonificación Minera en Chubut, que fue sancionada pero rápidamente derogada por el rechazo social en las calles de esa provincia.

"Hacen cosas contradictorias. Por eso digo que tienen que afinar un poco la discusión, creo que eso es", les recomendó con algo de sorna el gobernador.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alfredo Cornejo en una visita a la Casa Rosada. Archivo

Cornejo insistirá con una propuesta sobre empleo joven que Milei no incluyó en la Reforma Laboral

Por Martín Fernández Russo
Cornejo aseguró que la CGT opina diferente en público, pero están a favor de la reforma laboral.

Según Cornejo, la CGT no admite modernizar la reforma laboral para que no la tilden de "antitrabajador"

Por Redacción Política
Adorni aseguró que los proyectos del Consejo de Mayo llevarán a un futuro de libertad y prosperidad.

Adorni detalló los avances del Consejo de Mayo: dijo que 8 de los 10 puntos del Pacto ya fueron tratados

Por Redacción Política
El gobernador Alfredo Cornejo presentó una propuesta de reforma educativa elaborada con apoyo de 15 provincias. 

Consejo de Mayo: en qué consiste el nuevo mecanismo de financiamiento educativo que presentó Cornejo

Por Redacción Política