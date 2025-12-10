Cornejo dijo que el PJ "está desorientado" por su interna y acusó a dos intendentes de "financiar marchas"

El gobernador Alfredo Cornejo analizó el debate político en torno al proyecto PSJ Cobre Mendocino , cuya Declaración de Impacto Ambiental (DIA) resultó aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras de la Legislatura.

Cornejo aclaró que no le sorprendió el rechazo del kirchnerismo , tanto en Diputados como en el Senado, a pesar de que en la Cámara Alta el grupo de senadores que responden a los intendentes votaron a favor.

“No me sorprendió, el kirchnerismo atrasa en todos los aspectos que tienen que ver con el crecimiento económico . Es otro paradigma, por ejemplo ellos criticaban que Impsa se haya privatizado y yo lo reivindico. Ellos quisieran que una empresa que tiene valor estratégico esté en manos del Estado y nosotros preferimos que el sector privado arriesgue e invierta”, contrastó.

“ Son dos paradigmas distintos y son los que están en lucha en la Argentina ”, señaló el gobernador, aunque advirtió que “ en general el Partido Justicialista está muy desorientado en sus posiciones”.

“ Se dividen las posiciones ; votan unidos a veces y otras veces no. Eso no es positivo para el principal partido de oposición” , cuestionó Cornejo.

Si bien reconoció que “una buena parte” del PJ terminó apoyando el proyecto a diferencia de lo ocurrido en Diputados, reveló que el apoyo se destrabó por reuniones entre dirigentes del partido y funcionarios provinciales, que habían sido ofrecidas con anterioridad.

En ese sentido indicó que “la oposición comete el error de hacerse los críticos en la opinión pública con excusas y después terminan consensuando los proyectos y votándolos a favor. No tiene que avergonzarlos coincidir con el gobierno cuando coincidan”.

Por otro lado, aseveró que “hay algunos intendentes que inexplicablemente financian las marchas con recursos estatales”. Es decir, se refirió puntualmente a las manifestaciones antimineras que ocurrieron en estos días.

“Se vieron trafics con los logos de los municipios de Rivadavia y de La Paz”, aseguró el gobernador para referirse directamente a los intendentes Ricardo Mansur (Sembrar) y Fernando Ubieta (PJ).

Contradicciones en el seno del propio kirchnerismo

Cornejo fue más allá en su opinión sobre el kirchnerismo y advirtió que "en materia de minería ha estado muy contradictorio en toda esta década". Se refirió al cruce público que tuvieron la exlegisladora bonaerense Fernanda Vallejos y el senador provincial Félix González por la sanción de PSJ Cobre Mendocino.

La economista "felicitó" al pueblo de Mendoza por la sanción de PSJ a través de X y González le respondió por la misma vía.

"Aunque muchos de ustedes no lo saben, el último tiempo he estado trabajando y estudiando muchísimo sobre el desarrollo del sector minero. Por eso, no puedo dejar de felicitar al pueblo de Mendoza que, a través de sus representantes, hoy ratificó la DIA de PSJ Cobre Mendocino", posteó Vallejos.

cruce

Entonces, González le respondió: "Compañera, todas las opiniones suman pero sugiero que leas en profundidad la DIA que se votó ayer para comprender mejor la gravedad de haber dado luz verde a un proyecto donde PSJ dice expresamente en su declaración bestialidades tales como que el Arroyo El Tigre es de su propiedad".

Cornejo aprovechó para recordar que Anabel Fernández Sagasti apoyó las modificaciones de la Ley 7.722 en el año 2019 y la exvicepresidenta Cristina Kirchner también "apoyó" en el 2021 la ley de Zonificación Minera en Chubut, que fue sancionada pero rápidamente derogada por el rechazo social en las calles de esa provincia.

"Hacen cosas contradictorias. Por eso digo que tienen que afinar un poco la discusión, creo que eso es", les recomendó con algo de sorna el gobernador.