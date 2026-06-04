El Reforsal podrá ampliar su asistencia técnica en hospitales y centros de salud de Mendoza

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó un nuevo marco normativo que permitirá la celebración de convenios de colaboración y asistencia técnica entre los efectores públicos de salud y el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (REFORSAL) , con el objetivo de modernizar y fortalecer los procesos administrativos que sostienen la prestación sanitaria en la provincia.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 946 del Ministerio de Salud y Deportes, firmada por el ministro Rodolfo Montero , y apunta a optimizar circuitos vinculados a la admisión de pacientes, la registración de prestaciones, la gestión documental, la facturación y el recupero de fondos provenientes de personas que cuentan con cobertura médica.

Según los fundamentos de la norma, el fortalecimiento administrativo es considerado una condición necesaria para garantizar la eficiencia del sistema sanitario, ya que el recupero de prestaciones depende no solo de la facturación y el cobro, sino también de una cadena de procesos administrativos que comienza con la correcta registración del paciente y la trazabilidad de la información.

La resolución recuerda que la Ley 9.535 creó REFORSAL como organismo especializado para gestionar el recupero de prestaciones brindadas por efectores públicos a personas con cobertura de salud. El objetivo de ese esquema es fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema sanitario provincial.

En ese marco, el Ministerio sostiene que la experiencia de gestión sanitaria muestra que muchas de las pérdidas de recupero de fondos están asociadas a debilidades administrativas, falta de estandarización de procedimientos y problemas en la registración y documentación de las prestaciones.

Por ello, la intervención de REFORSAL no se limitará a tareas operativas vinculadas al cobro, sino que también buscará impulsar procesos homogéneos de gestión administrativa en toda la red pública de salud.

Convenios para modernizar la gestión

La normativa establece que los convenios podrán abarcar acciones destinadas a fortalecer y modernizar el soporte administrativo e institucional de hospitales, centros de salud y demás efectores públicos.

Entre las áreas alcanzadas se encuentran los procesos de admisión y registración administrativa de pacientes, la trazabilidad de las prestaciones, la gestión documental, la prefacturación, la facturación y la gestión administrativa del recupero.

También podrán incluirse otros procesos necesarios para garantizar la continuidad operativa de los establecimientos sanitarios y las acciones vinculadas a la transformación digital del sistema de salud.

La resolución vincula estas acciones con la política provincial de transformación digital impulsada por la Ley 9.460, que promueve la modernización de los sistemas de información sanitaria, la digitalización de historias clínicas y la interoperabilidad entre plataformas.

Cómo se financiarán las tareas

Uno de los aspectos centrales de la resolución es la definición del esquema de financiamiento de los convenios.

El texto establece que REFORSAL podrá recibir un aporte específico destinado a reintegrar los costos laborales del personal afectado a estas tareas y otros gastos directos imprescindibles para la prestación de los servicios contemplados en los acuerdos.

Ese reintegro deberá financiarse exclusivamente con recursos propios del efector y mediante la afectación de los fondos previstos en el artículo 17 inciso a) de la Ley 9.535, que regula la distribución de los recursos recuperados por prestaciones sanitarias.

Además, cuando exista acuerdo entre las partes y la liquidación correspondiente haya sido conformada por el establecimiento sanitario, el pago podrá instrumentarse mediante retención y transferencia directa sobre los montos que le correspondan al efector por recupero de prestaciones.

Requisitos mínimos para los acuerdos

La resolución también fija las condiciones mínimas que deberán contener los convenios.

Entre otros puntos, deberán incluir un objeto determinado, un plan de trabajo, responsables designados por ambas partes, un presupuesto o previsión financiera, mecanismos de rendición periódica, pautas de coordinación operativa y sistemas de registración y conservación de documentación para fines de control.

Asimismo, el Ministerio aprobó un modelo de convenio que podrá adaptarse a las particularidades de cada establecimiento sanitario, siempre que se mantengan las condiciones básicas de financiamiento, control y rendición establecidas por la resolución.

La resolución