Por qué una parte del peronismo "se dio vuelta" y votó a favor del paquete minero de Cornejo

La extensa sesión de la Cámara de Senadores de este martes dejó como resultado la aprobación del paquete minero enviado por el Gobierno de Alfredo Cornejo y, una vez más, expuso la división dentro del bloque del peronismo , cuyos integrantes volvieron a tomar caminos separados al momento de la votación.

Inminente votación del PSJ Cobre Mendocino: se dividió el justicialismo y se encamina la aprobación en el Senado

El punto central del debate fue la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino , que obtuvo 29 votos afirmativos , apenas seis negativos y una abstención .

A diferencia de lo ocurrido en la Cámara de Diputados, donde el bloque peronista completo votó en contra, parte del acompañamiento en el Senado provino de legisladores que responden a los intendentes del PJ. En concreto, fueron cinco votos a favor provenientes de Mauricio Sat, Pedro Serra, Adriana Cano, Alejandra Barro y Mercedes Derrache .

En contra votaron los peronistas Gerardo Vaquer y Sandra Gómez , junto con los kirchneristas Félix González y Helio Perviú . El único que optó por la abstención fue Duilio Pezzutti , del monobloque “Podemos. Encuentro Peronista”.

El cambio de posición de este grupo del peronismo obedeció principalmente a dos acuerdos alcanzados con Cambia Mendoza. El primero fue la presentación de un documento del Departamento General de Irrigación (DGI) que respondió con información técnica a las dudas planteadas por los senadores. Además, ese informe fue incorporado al expediente del proyecto de PSJ.

“Pedimos documentación respaldatoria sobre las dudas que teníamos. Pensábamos que no lo iban a hacer, pero se incluyó un informe firmado por (el superintendente general de Irrigación, Sergio) Marinelli al expediente”, señalaron a Los Andes desde el sector del PJ que acompañó la aprobación. Y agregaron: “Cambiamos cuando estudiamos la documentación”.

El segundo punto atendido por el oficialismo fue el tratamiento sobre tablas de un proyecto presentado por el senador peronista Gerardo Vaquer, quien finalmente votó en contra del paquete minero.

Se trata de la creación de una comisión Bicameral permanente de seguimiento de actividades extractivas, iniciativa que terminó recibiendo el apoyo unánime del Senado. Aunque llevaba seis meses sin movimiento legislativo, el proyecto apareció sorpresivamente en la agenda de la sesión, lo que generó malestar en su propio autor.

Bicameral Ambiental

El pedido a Irrigación y la respuesta del organismo

El acompañamiento de un sector del peronismo tuvo como punto de inflexión la incorporación de nueva información técnica solicitada al DGI.

La respuesta, firmada por Sergio Marinelli y dirigida a la presidenta del Senado, Hebe Casado, detalla el rol del organismo en la evaluación de prefactibilidad del proyecto, su intervención en la DIA y el alcance de las exigencias impuestas al proponente. Aclaró además que todas las obligaciones se plantearon bajo el principio de precaución.

El DGI recordó que el análisis se enmarca en la Ley 9.529 y que parte de la información requerida por los legisladores forma parte de estudios que la empresa deberá presentar en etapas posteriores. Entre las obligaciones ya establecidas figuran:

validación de caudales,

monitoreos hídricos permanentes,

instalación de caudalímetros homologados,

modelos hidrogeoclimáticos del acuífero Yalguaraz,

planes de manejo de cauces, entre más de 150 puntos incluidos explícitamente en la DIA.

El organismo también aclaró que sus dictámenes no constituyen habilitaciones —función que corresponde a la Autoridad Ambiental Minera—, sino informes sectoriales obligatorios que condicionan el avance del proyecto.

Este material técnico, que incorpora detalles y aclaraciones sobre futuras etapas de control y seguimiento, fue considerado clave por los senadores que cambiaron su postura respecto del debate previo en Diputados.

Informe de Irrigación de PSJ Cobre Mendocino

Qué propone la Bicameral y el enojo de Vaquer

El proyecto de Vaquer establece la creación de una Bicameral de control ambiental destinada a seguir de cerca las políticas públicas en materia de actividades extractivas, evaluar el cumplimiento de la legislación vigente y recibir informes de los organismos competentes sobre el estado del ambiente provincial.

La comisión, según detalla el texto, también podrá requerir documentación al Ejecutivo, invitar a funcionarios, visitar zonas de explotación y solicitar opinión de expertos, además de emitir recomendaciones y promover la participación ciudadana y la coordinación con municipios.

La iniciativa plantea que el cuerpo esté integrado por un legislador por cada bloque con representación parlamentaria y que la presidencia sea ejercida de manera alternada por un opositor de cada cámara, asegurando la conducción fuera del oficialismo.

Si bien el proyecto terminó siendo aprobado por la totalidad del Senado, el propio Vaquer reconoció a este medio que la forma en que llegó al recinto lo tomó completamente por sorpresa.

“Mi proyecto está presentado hace seis meses y no ha tenido tratamiento en comisiones. Me enteré cuando ya habíamos empezado la sesión, de que se le iba a dar tratamiento. Nadie me dijo nada”, afirmó el legislador, molesto por el proceso.

El senador Gerardo Vaquer El senador del peronismo, Gerardo Vaquer. Ramiro Gómez / Los Andes.

Según explicó, su iniciativa surgió a partir de la “desconfianza en la capacidad del Gobierno provincial para controlar” el desarrollo de las actividades extractivas. El objetivo central sostuvo, es que la Bicameral funcione con una conducción opositora y que cada bloque tenga representación, evitando así la concentración del poder de decisión en el oficialismo.

En relación con el repentino avance del proyecto, Vaquer expresó que le resultó “una falta de respeto”, aunque de todos modos decidió acompañarlo durante el tratamiento.

“Quizás es para que yo vote algo a favor, y en realidad esta comisión lo que busca es controlarlos a ellos”, señaló. También se mostró escéptico respecto del futuro de la iniciativa: “Poca confianza tengo de que esto llegue a ser ley porque tiene que ir a Diputados, y muchos proyectos que se aprueban y no son del oficialismo después no ven la luz”.

Mientras Vaquer manifestó sorpresa por la maniobra legislativa, desde el propio peronismo señalaron que el senador sí había sido informado. Una legisladora del bloque que acompañó el paquete minero aseguró que “Gerardo estaba avisado” sobre el pedido de incluir la Bicameral en el temario de la sesión.

La senadora explicó que en la reunión previa del bloque se trató tanto la postura frente a los proyectos mineros como el tratamiento de la comisión. “Avisamos que íbamos a acompañar los proyectos porque se tuvieron en cuenta las dudas que vinieron de Diputados y porque se iba a tratar el proyecto”, indicó, en respuesta a las críticas de Vaquer.