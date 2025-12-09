9 de diciembre de 2025 - 15:14

"Es un Corsa repintado": los argumentos del kirchnerismo para rechazar PSJ Cobre Mendocino

El senador kirchnerista Félix González dejó una serie de frases irónicas en relación al proyecto minero aprobado por la Legislatura.

El senador Félix González explicó el rechazo del kirchnerismo al proyecto PSJ Cobre Mendocino. 

Ramiro Gómez
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El senador Félix González, uno de los dos que responden a Anabel Fernández Sagasti en esa cámara -el otro es Perviú-, lanzó más de una frase irónica sobre el proyecto de cobre.

Primero criticó a la vicegobernadora Hebe Casado por tildar de "zurdos hambrientalistas" a los manifestantes y señaló que esos comentarios no contribuyen a un debate serio. "Los funcionarios responden con memes", sostuvo.

Luego cuestionó que el oficialismo le exigiera al peronismo construir consensos políticos, al señalar que eso ya lo "probaron" en el 2019, con la modificación de la Ley 7722 y tuvieron que "recular en chancletas" por la reacción social en las calles.

Para él, desde 2011 cuando fue rechazada la DIA de San Jorge inicialmente, se debió "construir un consenso que pusiera a la ciencia efectivamente en el centro".

Entonces, indicó que "se perdieron 15 años" en los que "teníamos que empoderar a la ciencia para ver qué pasaba allá arriba", de modo que se lograra un "balance hídrico y taparnos la boca a los que hoy decimos que ustedes le están dando un cheque en blanco a la minera y que no le alcanza el agua para hacer funcionar a la mina".

Luego, con tono efusivo, González dijo que "el gerente le ha contestado a la gente que fue al lugar, que cuando no tengan más agua, van a cerrar la mina". "Yo, la verdad que soy bastante pelotudo, pero a las 9 de la mañana se me pasa", lanzó.

"Eso no va a existir. Porque no le pueden vender a nadie, una mina que cierra en el invierno porque no hay agua", sostuvo. Y dijo que siempre que un organismo científico-técnico le solicitó a la empresa "tal cosa", se "basaron en informes del 2008".

"Este es un Corsa repintado, no es un estudio nuevo, no es un nuevo proyecto y nada de lo que quieren vender", apuntó.

Y completó: "Lo que estamos votando acá no es, si somos tirapiedras o progresistas, mineros o antimineros; lo que estamos poniendo en consideración acá es una DIA que está mal. Que le faltan herramientas y elementos".

