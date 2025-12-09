Donald Trump afirmó que Milei "estaba perdiendo" y que su respaldo lo llevó a una "victoria aplastante"

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , volvió a mencionar a la Argentina al hablar de líderes a los que respaldó públicamente y destacó que, según él, su apoyo tuvo un impacto directo en sus procesos electorales. En ese repaso incluyó a Javier Milei , a quien señaló como un ejemplo de dirigente.

“Apoyé a… volviendo a Sudamérica, Latinoamérica… Sudamérica, a Milei, Argentina. Estaba perdiendo las elecciones, y yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante” , destacó Trump.

El comentario del mandatario noteamericano surgió durante una entrevista, cuando la periodista Dasha Burns, del medio Político, le preguntó si “estaría dispuesto a involucrarse en elecciones de otros países” para poner a candidatos “que él considere más adecuados”.

“Bueno, yo apoyaría… He apoyado a gente, pero a gente que a muchos europeos no les gusta. He apoyado a Viktor Orbán” , le respondió Trump a su entrevistadora.

Añadió que el primer ministro de Hungría le pidió un escudo financiero respaldado por los Estados Unidos por un valor de hasta 20 mil millones de dólares. “Creo que está haciendo un muy buen trabajo en un sentido diferente con la inmigración. Su país no tiene salida al mar. Sabe, su país es diferente. No tiene mar, así que no puede recibir barcos con energía”, explicó.

Continuó recordando que Hungría “tiene un gran oleoducto que viene de Rusia, desde hace mucho tiempo”.

Sobre el caso de Turquía: “Es amigo mío”

Enseguida, pasó al caso del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoan y afirmó: “Es amigo mío”.

“Siempre que tienen (NdlR: los líderes europeos) un problema con Erdoan, me piden que los llame porque no pueden hablar con él. Es un tipo duro. De hecho, me cae muy bien. Creo que, de hecho, ya sabes, ha construido un país fuerte, un ejército fuerte. Pero les cuesta lidiar con él, y me piden que lo llame. Y lo llamo, y siempre lo soluciono con él”, se explayó.

Trump aseguró que ese mandatario “Liberó a algunas personas que estaban secuestradas y que llevaban años y años en juicios y todo lo demás”.

“Le dije: `Tienen que liberarlas` , y lo hizo. Él… él es muy diferente a muchos otros líderes, pero lo tienen difícil. Pero sabes, realmente no deberían tener problemas con él”, indicó.