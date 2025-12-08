8 de diciembre de 2025 - 09:12

Milei viajará a Oslo para asistir al Nobel de la Paz a María Corina Machado

El presidente viajará junto a su hermana y secretaria general Karina Milei. Del acto también participarán varios presidentes latinoamericanos.

Damián Dopacio / NA
Los Andes
Redacción Política

Esta noche, el presidente Javier Milei viajará rumbo a Oslo, capital de Noruega, para estar presente en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, una de las principales referentes de la lucha por los derechos humanos y la resistencia al régimen de Nicolás Maduro.

El mandatario decidió participar del evento que se realizará el próximo 10 de diciembre, en un gesto que ratifica su alineamiento geopolítico con Estados Unidos y, en particular, con Donald Trump, quien en las últimas semanas intensificó su ofensiva diplomática y militar contra Caracas.

Según confirmaron Infobae, Milei viajará en un vuelo especial, acompañado únicamente por su hermana y secretaria general, Karina Milei. La comitiva arribará a Noruega el martes y tendrá parte del día libre, ya que la ceremonia central será el miércoles.

Cumbre de mandatarios latinoamericanos en Oslo

Además de Milei, asistirán los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa; Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino Quintero; y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien ganó las elecciones, pero no pudo asumir debido al fraude denunciado internacionalmente.

Seguidores de la líder antichavista María Corina Machado se concentraron este jueves en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
También participarán figuras clave de la oposición venezolana, como la abogada Adriana Flores Márquez, directora del Comando Venezuela en la Argentina.

A partir del miércoles al mediodía (hora local), organizaciones venezolanas y referentes internacionales desarrollarán actividades frente al Centro Nobel de la Paz y en la Plaza del Ayuntamiento de Oslo, donde se montarán pantallas gigantes con material sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Luego se realizará la tradicional Marcha de las Antorchas, coordinada este año por The Norwegian Venezuelan Justice Alliance, y no por el Consejo Noruego de la Paz, que se apartó por diferencias ideológicas con la ganadora del premio.

Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025
La marcha comenzará a las 18:15, y culminará a las 19 frente al Parlamento noruego (Stortinget) con un acto de cierre.

Dentro del Centro Nobel de la Paz habrá presentaciones culturales de artistas venezolanos, como la pianista Gabriela Montero y el cantante Danny Ocean.

El Premio Nobel de la Paz a Machado

Machado recibirá el galardón acompañada en el escenario por Milei, Peña, Noboa y Mulino. En el público estarán presentes figuras políticas internacionales como María Elvira Salazar (EE.UU.) y Cayetana Álvarez de Toledo (España).

ARCHIVO - El candidato presidencial de la oposición Edmundo González, a la derecha, y la líder opositora María Corina Machado con las manos unidas en una conferencia de prensa un día después de las elecciones en Caracas, Venezuela, el lunes 29 de julio de
Por parte del gobierno argentino, también viajará Gabriel Volpi, encargado de negocios en Venezuela, que ya había acompañado a referentes opositores en Caracas.

La ceremonia tiene lugar en medio de una escalada de tensión regional. La oposición venezolana denunció esta semana la muerte en prisión del exgobernador Alfredo Díaz, detenido en el centro penitenciario El Helicoide. Tanto Machado como González Urrutia responsabilizaron directamente al régimen chavista.

Estados Unidos también condenó el hecho y acusó a Maduro de sostener un sistema represivo. La advertencia llega mientras Washington mantiene una flota militar en el Caribe y Trump presiona a Caracas con amenazas de intervención si el dictador no abandona el poder.

