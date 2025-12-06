Aviones F-16 en Argentina: Javier Milei calificó la ceremonia como un "día histórico"

La presentación oficial de los primeros seis aviones F-16 incorporados a la Fuerza Aérea instaló un escenario de altas repercusiones políticas. Javier Milei encabezó el acto y definió la llegada de las aeronaves como un avance decisivo para la estrategia de defensa que impulsa su administración.

El mandatario ubicó la adquisición dentro de un proyecto de reconstrucción estatal que busca reforzar capacidades militares y modificar la relación histórica entre las Fuerzas Armadas y la sociedad .

El evento mostró un clima de movilización pública que el Gobierno aprovechó para reforzar su narrativa sobre la seguridad nacional. Milei describió la maniobra realizada por los pilotos como una demostración que permitió que “cientos de miles de argentinos pudieron levantar la mirada y ver por primera vez a sus ángeles protectores surcando el cielo ”.

La escena funcionó como marco simbólico de un anuncio que el oficialismo considera estructural. El presidente sostuvo que estos F-16 operan como “ los nuevos custodios del espacio aéreo argentino ” y definió la jornada como un punto de quiebre institucional. El discurso avanzó sobre una comparación directa con gestiones anteriores, a las que responsabilizó por un deterioro prolongado dentro del ámbito militar.

La parte central del mensaje giró en torno a la política interna de Defensa. Milei afirmó: “ Los gobiernos anteriores nos habían dejado sin defensas . Nuestro Gobierno en cambio está decidido a rectificar décadas de destrato hacia nuestras queridas Fuerzas Armadas, destrato que fue motivado por intereses ideológicos y partidarios ”.

En ese tramo agradeció la gestión del ministro saliente Luis Petri y valoró su paso por el área antes de su desembarco legislativo. También presentó a Carlos Presti como reemplazo y remarcó: “La designación del nuevo ministro se basa en su idoneidad para el cargo. Es decir, nosotros no buscamos poner a los que mejor miden en Cámara sino que buscamos a los que más saben en la materia”.

La designación de Carlos Presti

La designación de Presti reavivó cuestionamientos desde sectores opositores, situación que el presidente interpretó como una operación política. Milei respondió con una crítica directa: “La designación del teniente general Presti como ministro de Defensa fue motivo de revuelo mediático los últimos días fogoneado por un sector de la política que adoptó una posición infantil”.

Carlos Presti / Javier Milei Presti junto a Javier Milei

Además atribuyó las objeciones a un intento de mantener abierta la disputa por la memoria de la última dictadura. “El kirchnerismo se dedicó a demonizar a nuestras Fuerzas Armadas y a resentir la relación entre estas y la sociedad”, expresó. En paralelo destacó la trayectoria del nuevo ministro y afirmó: “Su larga trayectoria en el ejército lo dota de una integridad moral y una serie de valores que la mayoría de los políticos desconocen”.

El discurso avanzó hacia un contraste económico y estratégico. Milei planteó que “la única forma de tener un país soberano es construyendo riqueza y construyendo las capacidades para defenderla”, y acusó a gobiernos previos de sostener un relato vacío sobre soberanía mientras “entregaron un país pobre e indefenso”.

Carlos Presti / Luis Petri

Definió la llegada de los F-16 como “un símbolo de la Argentina que estamos construyendo un país que se toma en serio a sí mismo y que pretende recuperar su merecido protagonismo en el concierto de las naciones”. La ceremonia cerró con un agradecimiento a la Fuerza Aérea y a integrantes del Ejecutivo y con una frase que buscó fijar el clima del anuncio: “Hoy más que nunca podemos decir que las fuerzas del cielo nos están acompañando”.