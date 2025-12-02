2 de diciembre de 2025 - 17:35

Una low cost comprará 35 nuevos aviones de última generación para comenzar su expansión por Sudamérica

La millonaria inversión de Flybondi en naves de Boein y Airbus permitirá duplicar su capacidad y operar en nuevas rutas del Caribe y Latinoamérica.

&nbsp;La aerolínea low cost rompe con la tradición técnica de operar con un solo fabricante e integra aviones Airbus y Boeing en su flota, apostando por la máxima eficiencia en costos y alcance.

 La aerolínea low cost rompe con la tradición técnica de operar con un solo fabricante e integra aviones Airbus y Boeing en su flota, apostando por la máxima eficiencia en costos y alcance.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

La low cost Flybondi anunció la firma de un acuerdo con las fabricantes de aviones Boeing y Airbus para la incorporación de 35 aeronaves salidas de fábrica con una inversión aproximada de 1.700 millones de dólares.

Leé además

emprendedores: por que son mas mujeres y que necesitan hoy

Emprendedores: por qué son más mujeres y qué necesitan hoy

Por Diana Chiani
esta confirmado el precio que tendra el dolar cuando abran los bancos este miercoles 3 de diciembre

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 3 de diciembre

Por Redacción Economía

La aerolínea ha tomado la decisión técnica de romper con la homogeneidad de fabricante para integrar una flota compuesta por aviones Airbus y Boeing en un proyecto de inversión, respaldado por COC Global Enterprise que proyecta un crecimiento de la flota del 230% en los próximos cuatro años.

Dentro del pedido de nuevas aeronaves, se destacan las 15 unidades firmes (más 5 opciones) del , con lo cual se convertirá en el primer operador en América Latina de este modelo.

airbus3
Respaldada por COC Global Enterprise, la inversión proyecta un crecimiento del $230\%$ de la flota en los próximos cuatro años, impulsando la generación de miles de empleos en la región.

Respaldada por COC Global Enterprise, la inversión proyecta un crecimiento del $230\%$ de la flota en los próximos cuatro años, impulsando la generación de miles de empleos en la región.

Fabricado en Alabama (EE. UU.), el A220-300 transporta 160 pasajeros con un nivel de eficiencia clave para rutas de media densidad y mayor alcance y sus entregas están previstas entre 2027 y 2029.

En tanto, se incorporarán 10 unidades firmes (más 5 opciones) del Boeing 737 MAX 10), fabricado en Reston (EE. UU.), un avión que maximiza la rentabilidad por vuelo con una capacidad de 240 pasajeros. Estas entregas se programaron entre 2027 y 2030.

Qué dicen los representantes de Flybondi

Leonardo Scatturice, quien se desempeña como Chairman & CEO de COC Global Enterprise (el inversor principal de Flybondi), éste es un paso histórico para Flybondi. Una inversión billonaria en la incorporación de nuevos aviones reafirma nuestro compromiso con el crecimiento de la región. Esta decisión fortalece su capacidad operativa, impulsa la generación de miles de empleos y mejora la conectividad entre países y ciudades (…). Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro”.

airbus2
La autonomía de las naves A220-300 y 737 MAX 10 permitirá a Flybondi abrir destinos hacia el Caribe y consolidar su presencia en mercados estratégicos de Sudamérica.

La autonomía de las naves A220-300 y 737 MAX 10 permitirá a Flybondi abrir destinos hacia el Caribe y consolidar su presencia en mercados estratégicos de Sudamérica.

A su vez, Mauricio Sana, actual CEO de Flybondi, señaló que “esta decisión es un paso natural en nuestra visión de construir la red aérea más democrática y eficiente de la región. Buscamos incorporar de manera equilibrada aviones de ambos fabricantes (…). Flybondi llegó para cambiar la forma de volar en Argentina y ahora, estamos listos para llevar este modelo al resto de los países de América Latina.”

La autonomía de estas nuevas naves permite abrir rutas hacia el Caribe y consolidar mercados clave en Sudamérica y además, se optimiza el consumo de combustible, un factor crítico tanto para la estructura de costos como para la responsabilidad ambiental.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El sector supermercadista argentino espera una definición inminente de la puja.

Sorpresa en la puja por Carrefour: el poderoso grupo peruano que ahora quiere quedarse con 700 sucursales en Argentina

Por Redacción Economía
Cámaras y entidades vitivinícolas presentaron una acción de amparo para que el Certificado de Ingreso de Uvas siga siendo obligatorio

Entidades vitivinícolas presentaron un amparo por los cambios en el INV

Por Redacción Economía
El proyecto al que tuvo acceso Los Andes, que se presentará formalmente el 10 de diciembre en un Café de Inversores.

Oportunidad: buscan inversores para la adquisición y desarrollo de la "ex Casa del Fundador" en Luján de Cuyo

Por Matías Carretero
Cambian los límites: cuánta plata se puede extraer del cajero automático en diciembre de 2025

Cambian los límites: cuánta plata se puede extraer del cajero automático en diciembre de 2025

Por Redacción Economía