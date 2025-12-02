Una low cost comprará 35 nuevos aviones de última generación para comenzar su expansión por Sudamérica

La low cost Flybondi anunció la firma de un acuerdo con las fabricantes de aviones Boeing y Airbus para la incorporación de 35 aeronaves salidas de fábrica con una inversión aproximada de 1.700 millones de dólares.

La aerolínea ha tomado la decisión técnica de romper con la homogeneidad de fabricante para integrar una flota compuesta por aviones Airbus y Boeing en un proyecto de inversión, respaldado por COC Global Enterprise que proyecta un crecimiento de la flota del 230% en los próximos cuatro años.

Dentro del pedido de nuevas aeronaves, se destacan las 15 unidades firmes (más 5 opciones) del , con lo cual se convertirá en el primer operador en América Latina de este modelo.

Fabricado en Alabama (EE. UU.), el A220-300 transporta 160 pasajeros con un nivel de eficiencia clave para rutas de media densidad y mayor alcance y sus entregas están previstas entre 2027 y 2029.

Respaldada por COC Global Enterprise , la inversión proyecta un crecimiento del $230\%$ de la flota en los próximos cuatro años, impulsando la generación de miles de empleos en la región.

En tanto, se incorporarán 10 unidades firmes (más 5 opciones) del Boeing 737 MAX 10 ), fabricado en Reston (EE. UU.), un avión que maximiza la rentabilidad por vuelo con una capacidad de 240 pasajeros. Estas entregas se programaron entre 2027 y 2030.

Qué dicen los representantes de Flybondi

Leonardo Scatturice, quien se desempeña como Chairman & CEO de COC Global Enterprise (el inversor principal de Flybondi), éste es “un paso histórico para Flybondi. Una inversión billonaria en la incorporación de nuevos aviones reafirma nuestro compromiso con el crecimiento de la región. Esta decisión fortalece su capacidad operativa, impulsa la generación de miles de empleos y mejora la conectividad entre países y ciudades (…). Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro”.

airbus2 La autonomía de las naves A220-300 y 737 MAX 10 permitirá a Flybondi abrir destinos hacia el Caribe y consolidar su presencia en mercados estratégicos de Sudamérica. Web

A su vez, Mauricio Sana, actual CEO de Flybondi, señaló que “esta decisión es un paso natural en nuestra visión de construir la red aérea más democrática y eficiente de la región. Buscamos incorporar de manera equilibrada aviones de ambos fabricantes (…). Flybondi llegó para cambiar la forma de volar en Argentina y ahora, estamos listos para llevar este modelo al resto de los países de América Latina.”

La autonomía de estas nuevas naves permite abrir rutas hacia el Caribe y consolidar mercados clave en Sudamérica y además, se optimiza el consumo de combustible, un factor crítico tanto para la estructura de costos como para la responsabilidad ambiental.