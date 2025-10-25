Un Boeing 737 directo hacia el lago San Roque: susto y sorpresa por un inusual evento

El día viernes, los habitantes de Villa Carlos Paz , Córdoba observaron sorprendidos como un avión de gran tamaño sobrevoló la zona del lago San Roque a muy pocos metros de altitud.

Este momento fue registrado en video por vecinos de la zona y rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la aeronave arroja líquido sobre el lago. A partir de esto se generó polémica y alimentó distinas teorías, incluyendo la creencia de que podía tratarse de combustible, debido a la nube de denso color blanco que se desprendía.

Ante la confusión generada, el Gobierno de Córdoba emitió un comunicado a través de la red social X para aclarar la situación. Explicaron que lo ocurrido se debía a un simulacro de descarga de agua para casos de incendios.

Hoy los cordobeses vivieron un espectáculo aéreo muy llamativo. Lo que parecía que era una emergencia de un avión de lucha contra incendios Boeing 737 Fireliner, era simplemente un entrenamiento sobre el Lago San Roque. Desestimen los comentarios con las distintas teorías de los… pic.twitter.com/K65COyAjwF

Este entrenamiento se realiza en un momento clave, en el que se recrudecen las condiciones climáticas en el final de la temporada de incendios , comprendida entre junio y diciembre, donde el aumento de las temperaturas y variaciones de humedad pueden agravar el cuadro de un incendio puede agravarse en muy poco tiempo. De hecho, actualemente distintas partes de Córdoba pelean actualmente contra focos de fuego, como el caso de Guasapampa, en el departamento Minas, en el oeste de la provincia.

El avión era un Boeing 737 FireLiner, proveniente de Santiago del Estero con el objetivo de realizar una práctica de descarga de agua sobre el lago San Roque. El fin último del ejercicio era testear las capacidades para combatir los incendios, que suelen aquejar por demás a la provincia.

En la red social X, el Gobierno también compartió detalles del operativo:

"#Córdoba y #SantiagoDelEstero realizaron un #operativo conjunto con el avión más grande de Latinoamérica Como parte de esta experiencia, llegó a nuestra provincia un Boeing 737 Fireliner (LV-KJS), con capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua o retardante. Durante la jornada, la aeronave realizó maniobras operativas y una descarga aérea sobre el lago #SanRoque , en el marco de un conjunto de entrenamiento".

Posteriormente, en el comunicado indicaron que el Fireliner fue desplegado en el incendio activo de Guasapampa, donde efectuó múltiples descargas de agua, trabajando de manera articulada con el personal en tierra y las aeronaves de la DPA Córdoba.

Esta acción conjunta representa un avance en la cooperación interprovincial para la lucha contra los incendios forestales, fortaleciendo la capacidad técnica, la planificación y la respuesta operativa de ambas provincias.

Como parte de esta experiencia, llegó a nuestra provincia un Boeing 737 Fireliner (LV-KJS), con capacidad para transportar hasta 15.000 litros de agua o… pic.twitter.com/03NL8eWonC — Gobierno de Córdoba (@gobdecordoba) October 24, 2025

El fenómeno del avión

El interés que se generó el día de ayer por el FireLiner no fue solo por parte de los videos registrados por los habitantes de la zona. Además, spotters de Córdoba mostraron en redes la trayectoria que hizo el avión y destacaron que la aeronave se convirtió en la séptima con más seguidores en vivo en las apps especializadas de seguimiento. No solo por la incertidumbre que generó el líquido que lanzó sino también por la preocupación de la maniobra de baja altura de vuelo.