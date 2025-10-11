Trágico incendio en una iglesia en Córdoba: dos menores muertas y heridos

Además de las víctimas fallecidas, dos mujeres mayores de edad sufrieron heridas. Investigan las causas del inicio de las llamas.

La tarde del sábado en el barrio Villa Serrana, en la ciudad de Córdoba, fue escenario de una tragedia que conmovió profundamente a la comunidad. Un incendio se desató en una iglesia ubicada en la esquina de Coquena y Viracocha, provocando la muerte de dos menores y dejando heridas a dos mujeres adultas.

El fuego comenzó alrededor de las 15:33 y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia. En el lugar había 80 personas presentes.

Ante la emergencia, equipos de la Dirección de Bomberos, el Servicio de Emergencias 107, Defensa Civil y la Policía de Córdoba llevaron a cabo una evacuación urgente.

Gracias a la rápida intervención de los rescatistas, la mayoría de los presentes en el lugar fueron puestos a salvo. Sin embargo, no fue posible evitar el trágico desenlace que se cobró la vida de dos menores.

El operativo fue encabezado por Sergio Cravero, jefe de Bomberos, quien coordinó las tareas junto a los distintos organismos en el lugar. Las dos mujeres heridas recibieron atención médica en el sitio y continúan bajo observación.

Las causas que originaron el incendio en Villa Serrana siguen bajo investigación. Personal especializado continúa en el área afectada, recolectando evidencia y testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido. Las autoridades buscan establecer si el siniestro se debió a fallas eléctricas, problemas estructurales u otras causas, aunque hasta ahora no se han brindado detalles oficiales al respecto.