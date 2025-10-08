Detonaciones en medio del fuego: incendio en Guaymallén terminó con un herido y una vivienda afectada

El fuego comenzó en un parquizado y se propagó rápidamente hacia una vivienda. La víctima fue hospitalizada bajo custodia policial.

Incendio en Guaymallén terminó con un herido y una vivienda afectada

Un incendio de importantes dimensiones se desató este miércoles por la mañana en el departamento de Guaymallén, provocando daños totales en una vivienda y dejando a un hombre con quemaduras.

El siniestro comenzó alrededor de las 10.55 en una vivienda ubicada en calle Serú al 2300. Las llamas comenzaron en un sector parquizado, y rápidamente se propagaron hacia una casa, donde residía un hombre de 62 años identificado como Daniel F.

Al llegar al lugar, personal de la Subcomisaría Conde encontró que las llamas habían consumido gran parte de la propiedad. La víctima logró salir del inmueble, aunque con quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Incendio en Guaymallén Incendio en Guaymallén terminó con un herido y una vivienda afectada Durante el operativo, bomberos informaron que no podían ingresar a la vivienda debido a que se escuchaban detonaciones en el interior. Minutos después se constató que el propietario poseía armas de fuego y municiones. De hecho, entre sus prendas se le secuestró un revólver calibre 22 con tres municiones.

El hombre fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal médico diagnosticó “quemaduras varias”. El hombre fue trasladado al hospital, donde permanece internado y bajo custodia policial.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que investiga las causas del incendio y el origen de las armas encontradas.