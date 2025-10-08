8 de octubre de 2025 - 21:06

Detonaciones en medio del fuego: incendio en Guaymallén terminó con un herido y una vivienda afectada

El fuego comenzó en un parquizado y se propagó rápidamente hacia una vivienda. La víctima fue hospitalizada bajo custodia policial.

Incendio en Guaymallén terminó con un herido y una vivienda afectada

Incendio en Guaymallén terminó con un herido y una vivienda afectada

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un incendio de importantes dimensiones se desató este miércoles por la mañana en el departamento de Guaymallén, provocando daños totales en una vivienda y dejando a un hombre con quemaduras.

Leé además

Se incendió una casa en Las Heras y un hombre resultó herido. (imagen ilustrativa)

Las Heras: se quedó dormido con el cigarrillo encendido, se prendió fuego su casa y sufrió quemaduras

Por Redacción Policiales
Incendio, cierre y preocupación en el Mall Costanera Center

Incendio, cierre y preocupación en el mall más concurrido de Chile: la insólita causa

Por Redacción Sociedad

El siniestro comenzó alrededor de las 10.55 en una vivienda ubicada en calle Serú al 2300. Las llamas comenzaron en un sector parquizado, y rápidamente se propagaron hacia una casa, donde residía un hombre de 62 años identificado como Daniel F.

Al llegar al lugar, personal de la Subcomisaría Conde encontró que las llamas habían consumido gran parte de la propiedad. La víctima logró salir del inmueble, aunque con quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Incendio en Guaymallén
Incendio en Guaymallén terminó con un herido y una vivienda afectada

Incendio en Guaymallén terminó con un herido y una vivienda afectada

Durante el operativo, bomberos informaron que no podían ingresar a la vivienda debido a que se escuchaban detonaciones en el interior. Minutos después se constató que el propietario poseía armas de fuego y municiones. De hecho, entre sus prendas se le secuestró un revólver calibre 22 con tres municiones.

El hombre fue asistido por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal médico diagnosticó “quemaduras varias”. El hombre fue trasladado al hospital, donde permanece internado y bajo custodia policial.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Guaymallén, que investiga las causas del incendio y el origen de las armas encontradas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

estaba internada en terapia, prendio un cigarrillo en la cama y murio por las quemaduras

Estaba internada en terapia, prendió un cigarrillo en la cama y murió por las quemaduras

Por Redacción Policiales
Incendio en una casa de Godoy Cruz

Rescataron a una familia tras un incendio en su casa: dos menores intoxicados y su madre con quemaduras

Por Redacción Policiales
La Dirección General de Investigaciones realizó procedimientos en el marco del Plan Integral del Cobre.

La Policía de Mendoza secuestró 460 metros de cables, un transformador, armas y municiones

Por Redacción Policiales
La droga decomisadas en Luján. Gentileza Ministerio de Seguridad. 

Desactivan una banda narco en Luján de Cuyo: 3 detenidos y 1 kilo de cocaína decomisado en 9 allanamientos

Por Redacción Policiales