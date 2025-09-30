Rescataron a una familia tras un incendio en su casa: dos menores intoxicados y su madre con quemaduras

Una familia fue rescatada en medio de un incendio en su casa ubicada en Godoy Cruz, con dos menores intoxicados con monóxido de carbono y su madre, además, con quemaduras. Durante el salvataje, un policía también inhaló el gas tóxico y, luego, quedó internado.
Según señalaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el siniestro ocurrió a las 22.55 del lunes en el barrio Sarmiento, Monoblock 6.
Al momento de prenderse fuego, en la vivienda se encontraban una mujer de 58 años (identificada con las iniciales M. A.), sus dos hijos de 10 y 2 años, otra mujer de 58 años (I. F.) y el cuidador de los niños, identificado como W. C. (40).
Incendio en una casa de Godoy Cruz
Incendio en una casa de Godoy Cruz
Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Tras un llamado al 911, personal de Bomberos y efectivos policiales llegaron al lugar, sumándose a las tareas de auxilio que ya realizaban los vecinos. Uno de los policías rompió una ventana para ingresar y rescatar a una de las mujeres que aún permanecía dentro del departamento.
Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a los menores, quienes fueron diagnosticados con intoxicación por monóxido de carbono y trasladados al hospital Notti.
En tanto, la madre fue derivada al hospital Central con intoxicación por monóxido y quemaduras de primer grado. La otra mujer también resultó intoxicada y recibió asistencia médica.
El efectivo policial que participó del rescate sufrió consecuencias por la inhalación de humo y fue trasladado a la Clínica Francesa.
Las primeras averiguaciones indican que el siniestro se habría originado tras una discusión entre vecinos, aunque las causas del incendio aún son materia de investigación.