Rescataron a una familia tras un incendio en su casa: dos menores intoxicados y su madre con quemaduras

Ocurrió en Godoy Cruz. Bomberos salvaron a los residentes. Un efectivo también se intoxicó con monóxido. Investigan si el siniestro se originó por una discusión entre vecinos.

Una familia fue rescatada en medio de un incendio en su casa ubicada en Godoy Cruz, con dos menores intoxicados con monóxido de carbono y su madre, además, con quemaduras. Durante el salvataje, un policía también inhaló el gas tóxico y, luego, quedó internado.

Según señalaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, el siniestro ocurrió a las 22.55 del lunes en el barrio Sarmiento, Monoblock 6.

Al momento de prenderse fuego, en la vivienda se encontraban una mujer de 58 años (identificada con las iniciales M. A.), sus dos hijos de 10 y 2 años, otra mujer de 58 años (I. F.) y el cuidador de los niños, identificado como W. C. (40).

Incendio en una casa de Godoy Cruz Incendio en una casa de Godoy Cruz Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia Tras un llamado al 911, personal de Bomberos y efectivos policiales llegaron al lugar, sumándose a las tareas de auxilio que ya realizaban los vecinos. Uno de los policías rompió una ventana para ingresar y rescatar a una de las mujeres que aún permanecía dentro del departamento.

Médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a los menores, quienes fueron diagnosticados con intoxicación por monóxido de carbono y trasladados al hospital Notti.