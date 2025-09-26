26 de septiembre de 2025 - 21:05

Fuego en la Casa Rosada: bomberos controlaron un incendio cerca de la oficina de Santiago Caputo

Un espeso humo comenzó a invadir los pasillos de la Casa Rosada, lo que generó una rápida evacuación en el área cercana al despacho del asesor presidencial.

Bomberos de la Policía Federal sofocaron un principio de incendio en la Casa Rosada, provocando una rápida evacuación cerca del despacho de Santiago Caputo.

Bomberos de la Policía Federal controlaron este viernes en la Casa Rosada un principio de incendio que se generó a raíz de un cortocircuito en una de las cocinas del primer piso del edificio de Balcarce 50.

El cortocircuito en una de las cocinas del primer piso de la Casa Rosada causó un principio de incendio, que fue controlado rápidamente por los bomberos.

De inmediato hubo un rápido despliegue del personal de seguridad, visiblemente preocupado, y de los bomberos, que ordenaron una evacuación de las oficinas de ese sector.

Los bomberos identificaron un cortocircuito en una de las cocinas, donde controlaron el fuego con extintores y mangueras contra incendios.

