El enojo de Boric por una pregunta sobre Milei y la relación de Chile con Argentina

El presidente de Chile , Gabriel Boric, protagonizó este jueves un tenso cruce con un periodista durante un punto de prensa tras su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. El motivo: una consulta sobre la relación con la Argentina , dado que su par Javier Milei lo ha insultado varias veces.

“¿Es una pregunta o es una afirmación que contiene una hipótesis en la pregunta?, ¿cuál es la hipótesis de la pregunta?”, respondió de entrada el mandatario trasandino, visiblemente molesto.

El periodista insistió : “Usted ha dicho anteriormente que es importante fortalecer los vínculos entre presidentes, entre Estados. Y usted ahora tomó contacto con Axel Kicillof , gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

La respuesta de Boric no tardó: “¿Quién le informó eso?”. Al escuchar que el reportero no podía revelar la fuente, el jefe de Estado retrucó: “Pero yo no tuve ninguna reunión con Axel Kicillof” .

Cuando le aclararon que se trataba de un “contacto” y no de un encuentro formal, Boric cerró la polémica: “Es que no entiendo cuál es el punto”.

Enseguida, el presidente de Chile recordó que asistió en 2023 al cambio de mando de Javier Milei “como corresponde a un presidente, más aún de un país vecino” y aseguró que las relaciones diplomáticas con la Argentina son “cordiales y permanentes”.

Puso como ejemplo el trabajo del embajador José Antonio Viera-Gallo y subrayó que, pese a las diferencias ideológicas con Milei y los ataques que recibe, “siempre he tratado con respeto, y eso lo conversamos personalmente en Buenos Aires y en Suiza durante la cumbre por la paz en Ucrania”.

“Entonces, hacer una afirmación y tratar de instalar la idea de que yo estoy teniendo conversaciones por al lado, eso no es cierto”, agregó Boric, ya con gesto serio.

Finalmente, el mandatario chileno bajó el tono, aunque dejó en claro su postura pacífica con Milei y Argentina: “Los presidentes pasan, pero los pueblos y las instituciones quedan. Con Argentina tenemos miles de kilómetros de frontera y una colaboración diaria que trasciende cualquier diferencia ideológica”.

Cuando Milei atacó a Boric y recibió una respuesta con respeto

En diciembre pasado, Milei y Boric tuvieron un cruce importante cuando el libertario posteó en X “Poniendo a los zurdos en su lugar” como festejo de los dichos de su ministro de Economía, Luis Caputo, quien había afirmado que Chile es gobernado por un “comunista que los está por hundir”.

Lejos de responder con violencia, Boric manifestó a modo conciliador: "Yo no me voy a referir con adjetivos ni insultos hacia el Presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacerlo. Yo prefiero hablar en positivo”, afirmó el jefe de Estado trasandino.

“Creo profundamente en promover el compromiso y la colaboración entre el sector público y el sector privado, y algo tan básico como respetar a quien piensa distinto, que es algo esencial en la democracia”, dijo.