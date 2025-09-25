Los lectores de tarjeta cambian los lugares de las cifras para evitar que se copien las tarjetas de los clientes.

La ingeniosa estrategia de seguridad en Japón que dificulta el robo de datos en pagos con tarjeta

A veces, los contrastes culturales más sorprendentes surgen en los momentos más cotidianos. Algo tan común como pagar en un restaurante puede transformarse en una nueva experiencia. Así lo vivió un usuario de Threads, quien compartió la anécdota que vivió en Japón.

El usuario Kane Lachlan compartió su experiencia y destacó uno de los aspectos que más le llaman la atención de Japón: el sistema que utilizan para realizar pagos con lectores de tarjetas.

"Lo más divertido pagando tu factura en un bar en Japón, de vez en cuando mueven los números en la máquina", comentó junto a una fotografía del dispositivo. A diferencia de lo habitual, donde los teclados físicos o los paneles táctiles conservan siempre el mismo orden, en este país los números cambian de lugar.

La ingeniosa estrategia de seguridad en Japón que dificulta el robo de datos en pagos con tarjeta Esta particularidad busca impedir que alguien pueda adivinar el PIN de la tarjeta. "El cambio es una característica de seguridad que evitará identificar tu PIN por manchas de huellas dactilares en la pantalla", aclaró otro usuario en los comentarios.

Aunque esta tecnología empieza a implementarse en más países, no todos están convencidos de su efectividad. La publicación ya suma casi 2.000 "me gusta" y ha generado una ola de reacciones variadas.

Por una parte, hay quienes reconocen que memorizar el PIN fuera del orden habitual puede ser todo un reto. "Rara vez recuerdo mi código PIN. Es un patrón de la memoria muscular", escribió alguien. Por otra, hay usuarios que apoyan esta medida de seguridad y proponen aplicarla en otros contextos: "Tenemos ese tipo de llaves en nuestros edificios. Así se hace más difícil que alguien desde lejos pueda ver cuál es el código con el que se entra. También todos tenemos códigos diferentes".