¿Un fantasma con tarjeta SUBE? Chofer de colectvo compartió un momento de terror frente a un cementerio

Lo que parecía una jornada normal y tranquila de trabajo terminó convirtiéndose en un momento de terror . Franco , un chofer de colectivos , estacionó frente al cementerio de Chacarita y, mientras esperaba la hora de salida, decidió grabar un video para TikTok .

En las imágenes se ve el colectivo completamente vacío, pero de repente se escucha el timbre, como si alguien hubiera lo hubiera presionado con la intensión de descender. Sorprendido, el colectivero dice: “Lo filmo para que me crean, el colectivo está vacío, no hay nadie. Mientras hago la espera justo frente al cementerio , paso por acá y tocan el timbre. ¿Lo escucharon? Es horrible”.

El video rápidamente se viralizó: superó los 4 millones de reproducciones y acumuló más de 8 mil comentarios que mezclaban humor, susto y hasta teorías sobrenaturales.

Algunos usuarios se lo tomaron con gracia: “¿Se imaginan en la otra vida seguir viajando en autobús?”, escribió uno, mientras otro ironizó: “Y pero claro que va a seguir tocando timbre si nunca le abres”. Incluso alguien puso en boca del supuesto pasajero fantasma: “El fantasma: esta es mi casa, acá me bajo”.

Otros destacaron la voz del chofer y bromearon con que debería dedicarse al micrófono: “Estamos más impactados por tu voz que por el timbre” o “¿Qué hacés manejando un colectivo y no un micrófono?”.

Las comparaciones también llegaron al plano televisivo: en referencia al periodista Rodolfo Barili, varios comentaron frases como “Así están las cosas, país... y se las hemos contado” y “Qué buena onda, te tomás el bondi y el chofer es Rodolfo Barili”.

También hubo quienes buscaron una explicación más racional y sugirieron que podía tratarse de un simple fallo eléctrico en el sistema del timbre.

El segundo video

Tras la enorme repercusión, Franco subió un nuevo video en el que reconoció la locura que generó su primera publicación y cómo lo desbordaron los mensajes. Entre risas, contó que disfrutó mucho leer los comentarios sobre su voz y la comparación con Barili. Para cerrar, se animó a imitar al periodista y concluyó en tono periodístico: “Un hecho que ocurrió el domingo en horas de la tarde ha causado tal conmoción en miles de usuarios en las redes... así son las cosas, país, y se las hemos contado”.