22 de agosto de 2025 - 22:35

"Se me está moviendo el auto": un concejal reaccionó en vivo a un sismo en La Rioja y fue viral

Un temblor de 4,8 grados sacudió la capital riojana y se sintió en las provincias vecinas. El concejal Pablo Herrera vivió el momento al aire en Radio Fénix.

Por Redacción

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que un sismo de 4,8 en la escala Richter se registró este lunes a las 17.42, con epicentro en La Rioja, cerca del límite con San Juan, a nueve kilómetros de profundidad.

El temblor se sintió con mayor intensidad en Villa San Agustín de Valle Fértil (San Juan), donde alcanzó un nivel medio en la escala de Mercalli. En tanto, en localidades riojanas como Chilecito, Chamical, Chepes y Malanzán, así como en ciudades de San Juan como Jáchal y Santa Rosa, la percepción fue débil. También hubo reportes muy leves en provincias como Córdoba, Catamarca y San Luis.

sismo
Sismo de 4,8 en la escala Richter se registró este lunes a las 17.42, con epicentro en La Rioja

El momento en la radio y la reacción del concejal

El movimiento telúrico quedó registrado en vivo durante una entrevista en Radio Fénix a Pablo Herrera, concejal peronista de la capital riojana. En plena transmisión, uno de los periodistas interrumpió para advertir: “En estos momentos concejal, hay un fuerte temblor acá en la capital”.

Sorprendido, Herrera respondió desde su auto: “Sí, se me está moviendo el auto”. Segundos después, los locutores confirmaron: “Sí, señor, un fuerte movimiento sísmico”.

Aunque no se reportaron daños materiales ni heridos, el episodio generó repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios compartieron el fragmento radial como una muestra de la sorpresa que causó el temblor en la vida cotidiana.

