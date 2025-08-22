Un temblor de 4,8 grados sacudió la capital riojana y se sintió en las provincias vecinas. El concejal Pablo Herrera vivió el momento al aire en Radio Fénix.

"Se me está moviendo el auto": un concejal reaccionó en vivo a un sismo en La Rioja y fue viral

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) confirmó que un sismo de 4,8 en la escala Richter se registró este lunes a las 17.42, con epicentro en La Rioja, cerca del límite con San Juan, a nueve kilómetros de profundidad.

El temblor se sintió con mayor intensidad en Villa San Agustín de Valle Fértil (San Juan), donde alcanzó un nivel medio en la escala de Mercalli. En tanto, en localidades riojanas como Chilecito, Chamical, Chepes y Malanzán, así como en ciudades de San Juan como Jáchal y Santa Rosa, la percepción fue débil. También hubo reportes muy leves en provincias como Córdoba, Catamarca y San Luis.

sismo Sismo de 4,8 en la escala Richter se registró este lunes a las 17.42, con epicentro en La Rioja Web El momento en la radio y la reacción del concejal El movimiento telúrico quedó registrado en vivo durante una entrevista en Radio Fénix a Pablo Herrera, concejal peronista de la capital riojana. En plena transmisión, uno de los periodistas interrumpió para advertir: “En estos momentos concejal, hay un fuerte temblor acá en la capital”.

Embed Sorprendido, Herrera respondió desde su auto: “Sí, se me está moviendo el auto”. Segundos después, los locutores confirmaron: “Sí, señor, un fuerte movimiento sísmico”.