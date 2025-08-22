Un nene sostiene a su mamá dormida para que no se golpee: la historia detrás del emotivo video viral

En las imágenes se observa cómo el pequeño, pese a su corta edad, muestra un gesto de protección y amor hacia su madre, una escena que simboliza el sacrificio y la fuerza de muchas familias migrantes en Estados Unidos.

Un video grabado en el metro de Nueva York se volvió viral en redes sociales, especialmente en TikTok, al mostrar a un niño que, con ternura y cuidado, sostiene a su madre dormida

Un video grabado en el metro de Nueva York se volvió viral en redes sociales, especialmente en TikTok, al mostrar a un niño que, con ternura y cuidado, sostiene a su madre dormida para evitar que caiga o se golpee. La mujer, de origen ecuatoriano, regresaba exhausta de su jornada laboral cuando fue captada por otro pasajero.

En las imágenes se observa cómo el pequeño, pese a su corta edad, muestra un gesto de protección y amor hacia su madre, una escena que simboliza el sacrificio y la fuerza de muchas familias migrantes en Estados Unidos.

La mujer fue identificada como Katherine Castillo, oriunda de la provincia ecuatoriana de Morona Santiago. Tras la viralización del video, Castillo decidió grabar un mensaje en TikTok para agradecer el apoyo recibido y contar su historia.

“Regresaba de trabajar y de recoger a mi hijo de la guardería. Me sentía demasiado cansada y me quedé dormida unos segundos, pero todo el tiempo estuve pendiente de él. Esto fue algo natural que mi niño siempre hace…”, relató.

El video generó miles de comentarios de apoyo de usuarios que buscaban conocer su identidad para brindarle ayuda. Ante ello, la madre respondió emocionada: “Quiero agradecer a todos. He tratado de responder a los comentarios, aunque me es imposible. Cada palabra que me han dejado me ha servido de mucho para tener más ganas de seguir adelante con mi hijo”.