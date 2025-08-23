Intentó tomarse una selfie con un tiburón en Florida y terminó de la peor manera

Lo que debía ser una jornada de celebración en Cayo Costa, Florida , acabó en un accidente que rápidamente se volvió viral . Shawn Meuse, un pescador que festejaba su cumpleaños , fue mordido en la pierna por un tiburón limón de 1,8 metros mientras intentaba tomarse una selfie con el animal capturado.

Según relató a Gulf Coast News, todo ocurrió cuando se preparaban para liberar al tiburón tras la pesca. “No se sabe qué va a hacer un animal salvaje, ¿sabes? Y eso ocurre, estamos en su territorio durante este tiempo”, reconoció Meuse desde el hospital.

El Departamento de Bomberos de Boca Grande fue el primero en asistirlo. Le aplicaron un torniquete en la pierna para detener la hemorragia antes de trasladarlo en helicóptero al Centro Médico Gulf Coast, donde fue sometido a una cirugía reconstructiva.

La llamada al 911 confirmó que la víctima se encontraba consciente durante la atención inicial. Los médicos esperan una recuperación completa, aunque advirtieron que una mordida más profunda podría haber cambiado drásticamente el desenlace.

Pese al susto, Meuse aseguró que no piensa dejar la pesca . “Una pequeña diferencia en la mordida habría cambiado drásticamente mi situación. Pero voy a volver al mar”, afirmó.

El tiburón limón, una especie protegida

El incidente volvió a poner en el centro de la discusión las normativas de pesca de tiburones en Florida. El tiburón limón es una especie protegida, por lo que no puede ser retenido en tierra: debe permanecer en el agua con las branquias sumergidas durante todo el procedimiento.

Además, la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC) exige que quienes pescan tiburones desde tierra realicen un curso gratuito de 30 minutos para garantizar el manejo adecuado de estos animales.

tiburon3 Le aplicaron un torniquete en la pierna para detener la hemorragia antes de trasladarlo en helicóptero al Centro Médico Gulf Coast, donde fue sometido a una cirugía reconstructiva. Captura video

Meuse reconoció conocer esta norma, aunque no había realizado la capacitación. “Tienes que tomar una clase, consigues tus tiburones y peces de tierra para un tiburón, pero eso es lo que sea. Ya sabes, es una clase de 30 minutos y es gratis”, admitió.

Críticas de especialistas e investigación en curso

El naturalista Rob Howell, que analizó el video del ataque, aseguró que el accidente pudo haberse evitado. “Tenía dolor y estaba asustado, y no mucha gente les da a estos animales el respeto que merecen, y yo no vi ningún respeto en ese video”, afirmó a Gulf Coast News.

El especialista explicó que la manipulación excesiva y el estrés del tiburón habrían provocado la mordida.

Asimismo, la FWC abrió una investigación para determinar si se incumplieron las regulaciones estatales. De comprobarse, Meuse y sus acompañantes podrían enfrentar sanciones por manipulación indebida de especies protegidas.