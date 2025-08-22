22 de agosto de 2025 - 00:20

Se le hacía tarde y mostró cómo su gato la demoró aún más: el tierno video se hizo viral

Julia, usuaria de TikTok, publicó un video de su mascota que ya acumula casi 500 mil reproducciones. Muchos se sintieron identificados con ella.

Su gato se encontraba dentro del horno por lo que Julia, su dueña no logró ir a cursar.&nbsp; El video se convirtió en viral.&nbsp;

Su gato se encontraba dentro del horno por lo que Julia, su dueña no logró ir a cursar.  El video se convirtió en viral. 

Foto:

Por Redacción

Julia Lentininuza publicó en TikTok un video donde estaba lista para salir e ir a cursar cuando se encontró con una escena inesperada: su gato había decidido meterse dentro del horno de la cocina. Su otra gata, Dulce, se encontraba como testigo de la situación.

Leé además

Video viral: el molino que parece contraerse cuando te estás acercando.

Video viral: el edificio que "se achica" al acercarse desconcierta a los turistas en Canadá

Por Redacción
Nadie me entendía: una española se vuelve viral al descubrir que hablaba como argentina

"Nadie me entendía": una española se vuelve viral en TikTok al descubrir que usaba palabras argentinas

Por Redacción

En el clip que Julia compartió en redes, se la escucha decir:

—Gordo, me estás jodiendo, yo tengo que ir a cursar. ¿Esto es lo que haces cuando te meto en la cocina, hijo de p**?

Observando a Dulce, agrega:

—Y sí, yo me siento igual.

El clip termina con Julia llamandolo:

—Gordo, vení… y ante un suspiro resignado y un “ay dios” que cerró el video.

Embed - https://www.tiktok.com/oembed?url=https://www.tiktok.com/@julialentininuza/video/7540674266543557894?_t=ZM-8z4Y1xVWxEO&_r=1

Repercusión viral

El video ya acumula casi 500 mil reproducciones y más de 300 comentarios de usuarios entre sorprendidos y divertidos.

Muchos comentaban que el gato “no corría peligro” o que “si dejas la tapa abierta sale solo” e incluso usuarios compartieron sus experiencias y afirmaron que " así como se meten sale solos yo aprendí" , pero Julia aclaró que Gordo le falta una pata y no podía moverse bien:

“Trató de salir solo un par de veces y tampoco podía. Al final tuvo que venir el gasista a desarmar el horno para poder sacarlo”.

La comunidad también se mostró fascinada preguntando cómo llegó Gordo hasta allí, algo que ni siquiera su dueña parece entender.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Turista intentó cruzar un arroyo en Mendoza, se cayó al agua y el momento se volvió viral

Turista intentó cruzar un arroyo en Mendoza, se cayó al agua y el momento se volvió viral

Por Redacción
Un joven logró liberar al perro atrapado en la red del club privado, mientras su compañero canino lo acompañaba.  

El video viral que emociona: se coló en una cancha privada y salvó a un perro atrapado en una red

Por Redacción
Génesis Sandoval, de exreina de la Tonada y virreina de la Vendimia 2024 a candidata a concejal en Tunuyàn

Exreina dijo que un hombre murió por estar en la calle y la familia de la víctima la denunció por "injurias"

Por Redacción Sociedad
La brutal golpiza de hinchas de Independiente a fans de la U de Chile

"Pedí perdón": el escalofriante video de barras de Independiente que agredieron a dos hinchas chilenos

Por Redacción Deportes