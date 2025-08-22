Se le hacía tarde y mostró cómo su gato la demoró aún más: el tierno video se hizo viral

Julia Lentininuza p ublicó en TikTok un video donde estaba lista para salir e ir a cursar cuando se encontró con una escena inesperada: su gato había decidido meterse dentro del horno de la cocina. Su otra gata, Dulce, se encontraba como testigo de la situación.

En el clip que Julia compartió en redes, se la escucha decir:

—Gordo, me estás jodiendo, yo tengo que ir a cursar. ¿Esto es lo que haces cuando te meto en la cocina, hijo de p**?

El clip termina con Julia llamandolo:

—Gordo, vení… y ante un suspiro resignado y un “ay dios” que cerró el video.

Repercusión viral

El video ya acumula casi 500 mil reproducciones y más de 300 comentarios de usuarios entre sorprendidos y divertidos.

Muchos comentaban que el gato “no corría peligro” o que “si dejas la tapa abierta sale solo” e incluso usuarios compartieron sus experiencias y afirmaron que " así como se meten sale solos yo aprendí" , pero Julia aclaró que Gordo le falta una pata y no podía moverse bien:

“Trató de salir solo un par de veces y tampoco podía. Al final tuvo que venir el gasista a desarmar el horno para poder sacarlo”.

La comunidad también se mostró fascinada preguntando cómo llegó Gordo hasta allí, algo que ni siquiera su dueña parece entender.