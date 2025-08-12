12 de agosto de 2025 - 19:32

Turista intentó cruzar un arroyo en Mendoza, se cayó al agua y el momento se volvió viral

El momento fue publicado en TikTok y fue furor por la reacción de la mujer tras dar un paso en falso y terminar en el agua.

La creadora de contenido en TikTok, @candebe7, compartió el momento exacto en que perdió el equilibrio y terminó en el agua mientras intentaba atravesar un arroyo en un paisaje natural de Mendoza. “Caídas épicas si las hay”, fue la frase con la que describió la escena, que rápidamente se volvió viral.

En el video se puede ver a Cande con la intención firme de cruzar un pequeño arroyo sin mojarse. Su compañero le extiende la mano para ayudarla, pero un mal paso fue suficiente para que acabara sumergida, mientras ambos estallaron en carcajadas.

La grabación concluye con un cierre al estilo de una comedia, un recurso habitual en los videos humorísticos que circulan en TikTok, donde este tipo de ediciones se han vuelto un sello característico.

El video superó las 700.000 visualizaciones y alcanzó cerca de 68.000 “me gusta”, cifras que reflejan cómo las redes sociales pueden transformar situaciones simples y cotidianas en fenómenos virales.

Este tipo de contenidos, basados en momentos espontáneos y genuinos, suelen captar la atención del público de forma inmediata y expandirse con rapidez.

En los comentarios, muchos usuarios expresaron sus reacciones al clip viral. “Su caída no tiene sentido”, “No sé que relación tenés con el chico, pero metió las patas al agua por ti, yo me hubiera reído sequita del otro lado”, “Era saltar pero no al agua” y “Le dió un abrazo al río. Eso es querer la naturaleza”, fueron algunas de las respuestas que generó la publicación.

Este caso refleja cómo el humor y la naturalidad siguen siendo claves en el éxito de los contenidos digitales, donde lo inesperado suele conectar con las audiencias de manera directa y eficaz.

