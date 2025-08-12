El video, grabado desde un departamento, divide opiniones entre quienes creen en un fenómeno paranormal y quienes apuntan a una ilusión óptica o montaje.

Captan en Francia una extraña figura flotando en el cielo y desatan teorías sobre una posible "bruja"

En Francia, un video grabado por una joven desde la ventana de su departamento encendió el debate en redes sociales. Las imágenes muestran una inquietante silueta que parece desplazarse lentamente por el cielo, flotando y oscilando levemente, sin realizar movimientos evidentes durante varios minutos.

El video, compartido en distintas plataformas, fue descrito por algunos usuarios como la posible aparición de una “bruja”. La figura, de contornos oscuros y forma humanoide, se mantiene suspendida en el aire, lo que ha llevado a múltiples interpretaciones, desde hipótesis paranormales hasta explicaciones técnicas.

Opiniones divididas: ¿paranormal o truco visual? Expertos en fenómenos paranormales señalaron que la imagen podría corresponder a un evento anómalo, mientras que otros observadores sostienen que se trataría de una ilusión óptica causada por la distancia, el ángulo de grabación o incluso un globo de gran altura. También se plantearon sospechas de que sea un montaje digital bien ejecutado.

Embed Una chica desde su piso pudo captar una extraña figura elevarse lentamente.

El hecho ocurrió el 13 de septiembre del 2023, en Francia. pic.twitter.com/tCG2SugoM0 — EnigmasX (@EnigmasEnX) June 18, 2024 Hasta el momento, las autoridades locales no emitieron un comunicado oficial que explique el suceso. Sin embargo, el material continúa circulando masivamente, acumulando reproducciones y comentarios en los que abundan las conjeturas.