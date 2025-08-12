Captan en Francia una extraña figura flotando en el cielo y desatan teorías sobre una posible "bruja"

En Francia, un video grabado por una joven desde la ventana de su departamento encendió el debate en redes sociales. Las imágenes muestran una inquietante silueta que parece desplazarse lentamente por el cielo, flotando y oscilando levemente, sin realizar movimientos evidentes durante varios minutos.
El video, compartido en distintas plataformas, fue descrito por algunos usuarios como la posible aparición de una “bruja”. La figura, de contornos oscuros y forma humanoide, se mantiene suspendida en el aire, lo que ha llevado a múltiples interpretaciones, desde hipótesis paranormales hasta explicaciones técnicas.
Opiniones divididas: ¿paranormal o truco visual?
Expertos en fenómenos paranormales señalaron que la imagen podría corresponder a un evento anómalo, mientras que otros observadores sostienen que se trataría de una ilusión óptica causada por la distancia, el ángulo de grabación o incluso un globo de gran altura. También se plantearon sospechas de que sea un montaje digital bien ejecutado.
Hasta el momento, las autoridades locales no emitieron un comunicado oficial que explique el suceso. Sin embargo, el material continúa circulando masivamente, acumulando reproducciones y comentarios en los que abundan las conjeturas.
Entre la broma y el misterio
El fenómeno generó también un costado humorístico: algunos internautas sugieren que podría tratarse de una “bruja novata probando su escoba” o un “truco de manual” para viralizar contenido. Sea cual sea la verdad, el video logró captar la atención global, convirtiéndose en uno de los fenómenos virales más comentados de la semana.