Compró un top por $7.000 en Shein y terminó con una grave quemadura: "Era un dolor insoportable"

Una joven de Inglaterra tomó unos días en el trabajo y se fue de vacaciones a Turquía . La intención era parar su rutina y disfrutar unos días fuera del estrés diario. Sin embargo, eso no sucedió para Soraya Young, quien terminó con el cuerpo quemado tras haber comprado un top en Shein , la tienda online.

Soraya, de 25 de años, optó por sumar nuevas prendas a su valija: compró un pack de tres remeras cortas por Shein por £4,99 (unos $7.000). Quizás una corazona, la joven decidió lavarlos antes de armar su maleta. Aun así, eso no bastó para impedir la semejante reacción que le provocó en su piel.

Durante una excursión, usó un top de los comprados para sentirse más cómoda, pero sufrió una quemadura dolorosa que podría dejarle marcas permanentes.

Ocurrió durante un paseo de cinco horas por la ciudad de Marmaris, donde Soraya se puso uno de los tops sobre la bikini. Al día siguiente, su pareja notó algo extraño en su espalda: una marca con forma de quemadura . Pensaron que era una insolación, pero con el paso de los días la situación empeoró.

Compró un top por $7.000 en Shein y casi se le derrite la piel.

La lesión comenzó a formar ampollas, a supurar líquido y el dolor se volvió intolerable. “A la noche no podía dormir, si movía el brazo me hacía doler todo. Hasta ponerme la bikini era imposible” , contó la joven, que lloró durante el vuelo de regreso a Inglaterra debido al malestar.

En Turquía, un médico que la atendió le sugirió que la quemadura podría deberse a una reacción entre la tela, el sol y el cloro de la pileta. De regreso en su país, otro profesional le dio antibióticos y cremas para aliviar el daño.

Shein respondió tras el escándalo

“Lo peor no es solo el dolor, sino la forma que tiene. Parece que estoy usando una remera para siempre. Me da miedo que me quede una cicatriz para toda la vida”, escribió Soraya.

Desde Shein aseguraron que es la primera vez que reciben una denuncia de este tipo. “Nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros productos y trabajamos con laboratorios internacionales para cumplir con los estándares”, afirmaron en un comunicado. Además, retiraron el producto de la web.