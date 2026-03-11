Un error de Estados Unidos provocó un ataque con misiles a escuela iraní que dejó más de 160 muertos

Una investigación militar en curso determinó preliminarmente que el ataque con misiles Tomahawk de Estados Unidos contra una escuela primaria iraní , que causó la muerte de más de 160 personas, en su mayoría alumnos, se debió a un error en la selección del objetivo , informó hoy The New York Times.

Insólito: una enorme tortuga se fugó de una escuela y llamaron al 911 para ayudar a capturarla

Aconcagua Radio: Cornejo fue uno de los más solicitados en la Argentina Week de Estados Unidos

Funcionarios informados sobre la investigación informaron al periódico que oficiales del Comando Central de Estados Unidos generaron las coordenadas del ataque utilizando información de inteligencia obsoleta proporcionada por la Agencia de Inteligencia de Defensa, lo que provocó el error.

Los hallazgos son preliminares y aún quedan preguntas clave sin resolver, incluyendo por qué no se verificó la información obsoleta, señalaron funcionarios citados por el periódico.

El ataque del 28 de febrero contra la escuela primaria Shajarah Tayyebeh en Minab ocurrió durante operaciones estadounidenses dirigidas contra una base militar iraní cercana.

Si bien el hallazgo era en gran medida esperado, dado que Estados Unidos es el único país en el conflicto del que se sabe que utiliza misiles Tomahawk, el incidente ya ensombreció los ataques militares estadounidenses en Irán , señaló el informe.

El presidente estadounidense, Donald Trump, insinuó repetidamente que Irán, y no Estados Unidos, fue responsable del ataque escolar. “Según lo que he visto, eso lo hizo Irán”, declaró Trump a los periodistas en el Air Force One el sábado.

El Tomahawk es “vendido y utilizado por otros países”, declaró Trump el lunes e insistió: “Y si se trata de Irán, que también tiene algunos Tomahawks”.

“Como reconoce The New York Times en su propio reportaje, la investigación sigue en curso”, respondió la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Los analistas afirman que el ataque a una escuela llena de estudiantes podría registrarse como uno de los errores militares más devastadores de las últimas décadas.